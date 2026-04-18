04. 18.
szombat
Ez nagyon fájhatott a szurkolóknak: két öngólt lőve, összesen 5-öt kapva esett ki a Diósgyőr Miskolcon az NB I-ből

2026. április 18. 21:40

Nyernie kellett volna a Diósgyőrnek, hogy még ne essen ki az NB I-ből, helyette 5–0-ra kikapott a Debrecentől hazai pályán. Ez történt a DVTK–DVSC-n.

2026. április 18. 21:40
A képlet roppant egyszerű volt a DVTK–DVSC-n: az MTK délutáni győzelme miatt a hazai csapatnak mindenképp három pontot kellett szereznie ahhoz, hogy a következő évadban is NB I-es maradhasson – ellenkező esetben már három körrel a szezon vége előtt búcsúzik az élvonaltól.

DVTK–DVSC
DVTK–DVSC: már a szünetben is jól állt a Loki. Fotó: DVSC

Ezt is ajánljuk a témában

A képlet egyszerűnek tűnt, de az elmúlt heteket látva senki nem tett volna egy lyukas garast sem arra, hogy a Diósgyőr legyőzheti a Debrecent – nem véletlenül. Konkrétan Nebojsa Vignjevics vezetőedzővel még egyszer sem szerzett három pontot a csapat, várható volt, hogy most sem fog összejönni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nem is utalt arra semmi jel, hogy a miskolciaknak lenne bármi keresnivalójuk ezen a meccsen: a 36. percben Szatmári Csaba öngóljával indult be a henger, három perccel később Cibla Flórián már a második gólt tekerte Karlo Sentic kapujába, így 0–2 volt már a szünetre.

DVTK–DVSC: még három gól

A második félidőben Tamás Márk is feliratkozott az öngólosok listájára, majd Kocsis Dominik egy kipattanót vágott be, míg végül Cibla egy fejessel állította be a 0–5-ös végeredményt. A Loki könnyedén nyert, és harcolhat tovább a bronzéremért, míg a Diósgyőr gyakorlatilag semmilyen ellenállást nem fejtett ki azon a találkozón, melyen még életben tarthatta volna halvány reményeit a bennmaradást illetően.

Három évvel ezelőtt jutottak vissza az NB I-be a miskolciak, de a következő évadban ismét az NB II-ben szerepelhetnek – a Kazincbarcikával egyetemben.

NB I, 30. forduló
DVTK–DVSC 0–5 (0–2)
Gól: Szatmári (36. – öngól), Cibla (39., 90.), Tamás M. (52. – öngól), Kocsis D. (79.)

