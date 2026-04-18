Berúgta búcsúgólját a visszavonuló magyar válogatott labdarúgó – ezzel gyakorlatilag kiejtette a Diósgyőrt az NB I-ből

Ráadásul milyen fontos gólt volt! Két perccel később ugyanis egy fejessel Jovovic szépített, így végül Németh búcsúgólja lett a mérkőzés győztes találata. Az MTK ezzel ráadásul hatalmas lépést tett a bennmaradás felé: amennyiben szombat este a Diósgyőr nem győzi le a Debrecent, a miskolciak biztosan búcsúznak az élvonaltól, a fővárosi gárda pedig folytathatja az NB I-ben.

NB I, 30. forduló

MTK–Kisvárda 2–1 (1–0)

Gól: Átrok (24.), Németh K. (89.) ill. Jovovic (90+1.)

