04. 18.
szombat
MTK Budapest Kisvárda Németh Krisztián

Berúgta búcsúgólját a visszavonuló magyar válogatott labdarúgó – ezzel gyakorlatilag kiejtette a Diósgyőrt az NB I-ből

2026. április 18. 19:45

Az évad végén visszavonuló Németh Krisztián góljával győzött 2–1-re az MTK az NB I 30. fordulójában, és ezzel nagyon közel került a bennmaradáshoz. Ez történt az MTK–Kisvárda mérkőzésen.

2026. április 18. 19:45
13 gól született az NB I 30. fordulójának első két mérkőzésén – szinte borítékolható volt, hogy nem folytatódik ilyen ütemben a gólszerzés. Az MTK–Kisvárda találkozó rontott egy kicsit az átlagon, de azért így is voltak említésre méltó események.

MTK–Kisvárda
Az MTK–Kisvárda szünetében is a hazaiak vezettek. Fotó: MTK Budapest

A találkozó a hazaiak számára bírt már csak téttel, hiszen a kisvárdaiak a bennmaradást már biztosították, miközben a dobogóra már nem nagyon érhettek oda. Mindeközben a fővárosi gárda matematikailag még kieshetett, bár ahhoz az is kellett volna, hogy a Diósgyőr képes legyen meccset nyerni valamikor egyáltalán.

A 24. percben született meg a mérkőzés első gólja: egy jobb oldali beadás után Átrok Zalán lőtt egy pattanás után a kapu jobb oldalába, 1–0.

MTK–Kisvárda: Németh Krisztián búcsúgólja?

„Egy utolsó gól azért tényleg kellene még...”nyilatkozta a Mandinernek egy hónappal ezelőtt Németh Krisztián, amikor arról beszélt, az évad végén befejezi pályafutását.

Nos, a 89. percben össze is jött az a bizonyos utolsó(?) gól a 37-szeres magyar válogatott játékosnak, 10 méterről lőtt a kapu bal oldalába, 2–0.

Ráadásul milyen fontos gólt volt! Két perccel később ugyanis egy fejessel Jovovic szépített, így végül Németh búcsúgólja lett a mérkőzés győztes találata. Az MTK ezzel ráadásul hatalmas lépést tett a bennmaradás felé: amennyiben szombat este a Diósgyőr nem győzi le a Debrecent, a miskolciak biztosan búcsúznak az élvonaltól, a fővárosi gárda pedig folytathatja az NB I-ben.

NB I, 30. forduló
MTK–Kisvárda 2–1 (1–0) 
Gól: Átrok (24.), Németh K. (89.) ill. Jovovic (90+1.)

