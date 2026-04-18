Berúgta búcsúgólját a visszavonuló magyar válogatott labdarúgó – ezzel gyakorlatilag kiejtette a Diósgyőrt az NB I-ből

Mi folyik itt? Az NB I-es forduló első két meccsén 13 gól esett
Az újpesti kiütés után a ZTE sem kímélte ellenfelét.
Az évad végén visszavonuló Németh Krisztián góljával győzött 2–1-re az MTK az NB I 30. fordulójában, és ezzel nagyon közel került a bennmaradáshoz. Ez történt az MTK–Kisvárda mérkőzésen.
13 gól született az NB I 30. fordulójának első két mérkőzésén – szinte borítékolható volt, hogy nem folytatódik ilyen ütemben a gólszerzés. Az MTK–Kisvárda találkozó rontott egy kicsit az átlagon, de azért így is voltak említésre méltó események.
A találkozó a hazaiak számára bírt már csak téttel, hiszen a kisvárdaiak a bennmaradást már biztosították, miközben a dobogóra már nem nagyon érhettek oda. Mindeközben a fővárosi gárda matematikailag még kieshetett, bár ahhoz az is kellett volna, hogy a Diósgyőr képes legyen meccset nyerni valamikor egyáltalán.
A 24. percben született meg a mérkőzés első gólja: egy jobb oldali beadás után Átrok Zalán lőtt egy pattanás után a kapu jobb oldalába, 1–0.
„Egy utolsó gól azért tényleg kellene még...” – nyilatkozta a Mandinernek egy hónappal ezelőtt Németh Krisztián, amikor arról beszélt, az évad végén befejezi pályafutását.
Nos, a 89. percben össze is jött az a bizonyos utolsó(?) gól a 37-szeres magyar válogatott játékosnak, 10 méterről lőtt a kapu bal oldalába, 2–0.
Ráadásul milyen fontos gólt volt! Két perccel később ugyanis egy fejessel Jovovic szépített, így végül Németh búcsúgólja lett a mérkőzés győztes találata. Az MTK ezzel ráadásul hatalmas lépést tett a bennmaradás felé: amennyiben szombat este a Diósgyőr nem győzi le a Debrecent, a miskolciak biztosan búcsúznak az élvonaltól, a fővárosi gárda pedig folytathatja az NB I-ben.
NB I, 30. forduló
MTK–Kisvárda 2–1 (1–0)
Gól: Átrok (24.), Németh K. (89.) ill. Jovovic (90+1.)
Nyitókép: MTK Budapest