Mi folyik itt? Az NB I-es forduló első két meccsén 13 gól esett

Zalaegerszeg–Kazincbarcika: már a szünetig eldőlt

Daniel Lima fejesével kezdték meg a zalaegerszegiek a gólgyártást, majd Skribek Alen helyezett a bal alsó sarokba. A harmadik gólban is benne volt mindkét játékos: a magyar kiugratta a brazilt, akit Nagy Zsombor lerántott, amiért piros lapot kapott, a ZTE pedig büntetőt. Szendrei Norbert magabiztosa lőtt a bal alsóba, így már az első félidőben háromgólos előnybe kerültek a hazaiak, ráadásul 10 ember ellen folytathatták.

A második félidőre már csak egy gól maradt, Kiss Bence távoli lövése akadt be a kazincbarcikai kapuba, így 4–0-s győzelmet aratott az Egerszeg, és újabb nagy lépést tett a bronzérem felé. A kék-fehérekre kedden máris mérkőzés vár: a szombaton szintén győző, NB II-es Budapest Honvéd vendégei lesznek a Magyar Kupa elődöntőjében.