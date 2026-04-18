Mi folyik itt? Az NB I-es forduló első két meccsén 13 gól esett

Az NB I-es edző a 7–2-es vereség után: „Nagy ívben tojok rá, hogy kikaptunk”
A Zalaegerszeg újabb nagy lépést tett a bronzérem felé az NB I-ben, miután könnyedén ütötte ki 4–0-ra már biztosan kieső ellenfelét. Ez történt a Zalaegerszeg–Kazincbarcika mérkőzésen.
Gólzáporos mérkőzéssel kezdődött péntek este az NB I 30. fordulója, miután az Újpest 7–2-re ütötte ki a Nyíregyháza csapatát – szerencsére Bódog Tamás vezetőedző a súlyos vereség ellenére sem volt csalódott. A hétvége második mérkőzésén, a Zalaegerszeg–Kazincbarcika találkozón is bőven született gól.
A hazaiak egyértelműen az idény meglepetéscsapatának számítanak, és harcolnak a bronzéremért, míg a vendégek számára már az előző fordulóban eldőlt, hogy búcsúznak az élvonaltól. Nos, a játék képe pontosan ezt tükrözte.
Daniel Lima fejesével kezdték meg a zalaegerszegiek a gólgyártást, majd Skribek Alen helyezett a bal alsó sarokba. A harmadik gólban is benne volt mindkét játékos: a magyar kiugratta a brazilt, akit Nagy Zsombor lerántott, amiért piros lapot kapott, a ZTE pedig büntetőt. Szendrei Norbert magabiztosa lőtt a bal alsóba, így már az első félidőben háromgólos előnybe kerültek a hazaiak, ráadásul 10 ember ellen folytathatták.
A második félidőre már csak egy gól maradt, Kiss Bence távoli lövése akadt be a kazincbarcikai kapuba, így 4–0-s győzelmet aratott az Egerszeg, és újabb nagy lépést tett a bronzérem felé. A kék-fehérekre kedden máris mérkőzés vár: a szombaton szintén győző, NB II-es Budapest Honvéd vendégei lesznek a Magyar Kupa elődöntőjében.
NB I, 30. forduló
ZTE–Kazincbarcika 4–0 (3–0)
Gól: D. Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei N. (45. – 11-esből), Kiss B. (56.)
Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika)
