Zalaegerszeg Kazincbarcika NB I

Mi folyik itt? Az NB I-es forduló első két meccsén 13 gól esett

2026. április 18. 17:31

A Zalaegerszeg újabb nagy lépést tett a bronzérem felé az NB I-ben, miután könnyedén ütötte ki 4–0-ra már biztosan kieső ellenfelét. Ez történt a Zalaegerszeg–Kazincbarcika mérkőzésen.

Gólzáporos mérkőzéssel kezdődött péntek este az NB I 30. fordulója, miután az Újpest 7–2-re ütötte ki a Nyíregyháza csapatát – szerencsére Bódog Tamás vezetőedző a súlyos vereség ellenére sem volt csalódott. A hétvége második mérkőzésén, a Zalaegerszeg–Kazincbarcika találkozón is bőven született gól.

Zalaegerszeg–Kazincbarcika
Már az első félidőben eldőlt a Zalaegerszeg–Kazincbarcika. Fotó: ztefc.hu

A hazaiak egyértelműen az idény meglepetéscsapatának számítanak, és harcolnak a bronzéremért, míg a vendégek számára már az előző fordulóban eldőlt, hogy búcsúznak az élvonaltól. Nos, a játék képe pontosan ezt tükrözte.

Zalaegerszeg–Kazincbarcika: már a szünetig eldőlt

Daniel Lima fejesével kezdték meg a zalaegerszegiek a gólgyártást, majd Skribek Alen helyezett a bal alsó sarokba. A harmadik gólban is benne volt mindkét játékos: a magyar kiugratta a brazilt, akit Nagy Zsombor lerántott, amiért piros lapot kapott, a ZTE pedig büntetőt. Szendrei Norbert magabiztosa lőtt a bal alsóba, így már az első félidőben háromgólos előnybe kerültek a hazaiak, ráadásul 10 ember ellen folytathatták.

A második félidőre már csak egy gól maradt, Kiss Bence távoli lövése akadt be a kazincbarcikai kapuba, így 4–0-s győzelmet aratott az Egerszeg, és újabb nagy lépést tett a bronzérem felé. A kék-fehérekre kedden máris mérkőzés vár: a szombaton szintén győző, NB II-es Budapest Honvéd vendégei lesznek a Magyar Kupa elődöntőjében.

NB I, 30. forduló
ZTE–Kazincbarcika 4–0 (3–0)
Gól: D. Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei N. (45. – 11-esből), Kiss B. (56.)
Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika) 

