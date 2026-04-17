Az NB I-es edző a 7–2-es vereség után: „Nagy ívben tojok rá, hogy kikaptunk”

Bódog biztos benne, hogy a Nyíregyháza bent marad az NB I-ben, hiszen az újpesti vereség ellenére is tíz pont az előnye a kieső helyen álló Diósgyőrhöz képest. Arra azonban a szavai alapján nem érdemes mérget venni, hogy a következő idényben is ő lesz a Szpari vezetőedzője.

Tárgyaltunk már a folytatásról a tulajdonossal (Révész Bálint – a szerk.), aki él-hal a futballért, de nem tudtunk megegyezni. Amit ígértem, azt tartani fogom, bent tartom a csapatot az NB I-ben

– szögezte le, és megjegyezte, hogy egyébként jól érzi magát Nyíregyházán.

Bódog tavaly októberben vette át a Spartacus irányítását, amellyel a téli szünet után hat meccsen át veretlen maradt (ebben az időszakban a megszerezhető 18 pontból 14-et begyűjtött a csapattal), és azóta is csak a tabella első két helyezettjétől, a Ferencvárostól és az ETO-tól, illetve most az Újpesttől kapott ki.

Fotó: Facebook / Nyíregyháza Spartacus FC