Az NB I-es edző a 7–2-es vereség után: „Nagy ívben tojok rá, hogy kikaptunk”

Kiszakadt a gólzsák Újpesten – nagyon ritka az ilyen meccs az NB I-ben
Ebben az idényben ez volt a második magyar bajnoki találkozó, amelyen kilenc gól született.
A Nyíregyháza jó eséllyel bent marad az NB I-ben, de így is edzőváltás következhet a klubnál. Bódog Tamás rendhagyó szavakkal kommentálta az Újpest elleni súlyos vereséget.
A Nyíregyháza 7–2-re (!) kikapott idegenben az Újpesttől a labdarúgó NB I 30. fordulójának nyitó mérkőzésén. A Spartacus vezetőedzőjét, Bódog Tamást nem különösebben rázta meg a súlyos vereség, mert a csapata így is kedvező helyzetben van a bennmaradásért folyó harcban.
Szenzációs csapatom van. Nagy ívben tojok rá, hogy most kikaptunk, ez benne van a fociban. Inkább egy ilyen meccsen kapok ki, mint hétszer egy–nullára
– mondta a szakember az M4 Sportnak.
Ugyanakkor önkritikusan hozzátette, amikor ennyire sok az egyéni hiba és ilyen sok a gyenge egyéni teljesítmény, az az edző felelőssége. „Valamit elcsesztünk, ez a hét nem sikerült jól” – jelentette ki.
Bódog biztos benne, hogy a Nyíregyháza bent marad az NB I-ben, hiszen az újpesti vereség ellenére is tíz pont az előnye a kieső helyen álló Diósgyőrhöz képest. Arra azonban a szavai alapján nem érdemes mérget venni, hogy a következő idényben is ő lesz a Szpari vezetőedzője.
Tárgyaltunk már a folytatásról a tulajdonossal (Révész Bálint – a szerk.), aki él-hal a futballért, de nem tudtunk megegyezni. Amit ígértem, azt tartani fogom, bent tartom a csapatot az NB I-ben
– szögezte le, és megjegyezte, hogy egyébként jól érzi magát Nyíregyházán.
Bódog tavaly októberben vette át a Spartacus irányítását, amellyel a téli szünet után hat meccsen át veretlen maradt (ebben az időszakban a megszerezhető 18 pontból 14-et begyűjtött a csapattal), és azóta is csak a tabella első két helyezettjétől, a Ferencvárostól és az ETO-tól, illetve most az Újpesttől kapott ki.
Fotó: Facebook / Nyíregyháza Spartacus FC
