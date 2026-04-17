Kiszakadt a gólzsák Újpesten – nagyon ritka az ilyen meccs az NB I-ben

Az NB I-es edző a 7–2-es vereség után: „Nagy ívben tojok rá, hogy kikaptunk”
Ennek ellenére lehet, hogy távozik a klubtól.
Kilenc gól esett az NB I pénteki mérkőzésén. Az Újpest már negyedóra után hárommal vezetett, s végül 7–2-re verte meg a Nyíregyházát a Szusza Ferenc Stadionban.
Az Újpest 7–2-re legyőzte hazai pályán a Nyíregyházát a labdarúgó NB I 30. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén, melyen Horváth Krisztofer három gólt szerzett, a góllövőlistát vezető Aljosa Matko pedig duplázott.
Bár a Nyíregyháza kezdett aktívabban, a harmadik perc elején jobb oldali védője, Vane Jovanov elcsúszott saját térfelének közepén, a labda Horváth Krisztofer elé pattant, aki a kapuig robogott, és a kivetődő Kovács Dánielt átemelve megszerezte a vezetést a hazaiaknak (1–0).
A bal oldali szélső majd’ három perccel később gólpasszt adott, átadása után Matija Ljujics felpörgette a labdát, és 20 méterről ballal a kapu bal oldalába bombázta (2–0). Újabb három perc elteltével a játékvezető büntetőt ítélt a vendégeknek kezezésért, de a VAR-vizsgálat után visszavonta a döntést, mert éppen a Spartacus csatára, Muhamed Tijani karján pattant a labda.
A kis közjáték nem zavarta meg az Újpestet, és a 16. percben Horváth Krisztofer újabb találatával már három góllal vezetett (3–0).
Bármennyire is furcsa, de az első játékrész hajrájában a Nyíregyháza akár egyenlíthetett is volna:
A fordulás után sem lassítottak a lila-fehérek, előbb Krajcsovics Ábel négy nyíregyházi védő gyűrűjében végképp eldöntötte a mérkőzést (4–0), majd Aljosa Matko ötre növelte az előnyt (5–0). Az első félidőben két gólt szerző Horváth Krisztofer a második játékrészben harmadik góljával elkönyvelte pályafutása első mesterhármasát (6–0). A hajrában a vendégek két csatára, Kvasina és Tijani ugyan csökkentette a hátrányt (6–2), de végül Matko állította be a végeredményt (7–2). Duplájával a szlovén válogatott támadó – aki így már 16 találatnál jár – átvette a vezetést a góllövőlistán a Puskás Akadémia csatárától, Lukács Dánieltől (15).
Az NB I mostani kiírásában ez volt a második kilencgólos mérkőzés: a negyedik fordulóban az ETO szintén 7–2-re nyert az MTK vendégeként.
A vereség ellenére a Nyíregyháza élvonalban maradása szombaton matematikailag is biztossá válhat, ha a Diósgyőr nem győzi le a Debrecent.
LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
Újpest–Nyíregyháza 7–2 (Horváth K. 3., 16., 71., Ljujics 6., Krajcsovics 53., Matko 65., 86., ill. Kvasina 81., Tijani 84.)
