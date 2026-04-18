Fellélegezhetnek a kispesti szurkolók: drámai sikere után nagyon közel került az NB I-hez a Honvéd

Súlyos büntetés: a kamera előtt kért bocsánatot a mezét széttépő Honvéd-játékos
Az MLSZ négymeccses eltiltást szabott ki.
Két vereség után visszatalált a győzelem útjára Mezőkövesden a fővárosi alakulat, így nagyon közel került az NB I-hez. A Budapest Honvéd drámai végjátékban, egy büntetővel nyert 2–1-re.
Sokáig úgy nézett ki, a Budapest Honvéd csapata harmadik NB II-es szezonja végén nemcsak tükörsimán jut vissza az élvonalba, de bajnoki címet is ünnepelhet. Ehhez képest botladozni kezdett Feczkó Tamás csapata, 5 mérkőzéséből 3-mat is elvesztett, így a Vasas nemcsak átvette a vezetést a tabellán, de jelentősnek tűnő, négypontos előnyre tett szert.
A feljutás nem forgott veszélyben, ugyanakkor egy újabb vereség a közvetlen rivális Mezőkövesd otthonában már biztos ráijesztett volna valamennyire a szurkolókra. A gól nélküli első félidő után aztán ünnepelhetett a kispesti tábor, amely jóval nagyobb létszámban képviseltette magát a lelátón, mint a hazaiak:
Zuigeber Ákos beadását a mindössze 18 éves Nyers Ádám lőtte közelről a kapuba, 0–1.
20 perccel később azonban Varjas Zoltán szerencsés kapáslövésével egyenlítettek a hazaiak, de a slusszpoén még hátra volt:
Szabó Alex harcolt ki ziccerben büntetőt, amit Csontos Dominik magabiztosan értékesített, így a Honvéd 2–1-es győzelmet aratott.
Ezzel még nem biztosították be feljutásukat a kispestiek, matematikailag még a mezőkövesdiek is megelőzhetik őket, de ehhez először is a hátralévő négy meccséből négyet kellene elbuknia a Honvédnak (és még a Kecskemét előzhet papíron). Szó ami szó: a fővárosi gárda nagyon közel jár már ahhoz, hogy visszatérjen az élvonalba.
Kedden ráadásul kupaelődöntő vár Feczkóékra: a ZTE-t fogadják a Bozsik Arénában.
NB II, 26. forduló
Mezőkövesd–Budapest Honvéd 1–2 (0–0)
Gól: Varjas (69.), ill. Nyers (49.), Csontos D. (89. – 11-esből)
