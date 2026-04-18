Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
04. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mezőkövesd Zsóry NB II Budapest Honvéd

Fellélegezhetnek a kispesti szurkolók: drámai sikere után nagyon közel került az NB I-hez a Honvéd

2026. április 18. 16:25

Két vereség után visszatalált a győzelem útjára Mezőkövesden a fővárosi alakulat, így nagyon közel került az NB I-hez. A Budapest Honvéd drámai végjátékban, egy büntetővel nyert 2–1-re.

2026. április 18. 16:25
null

Sokáig úgy nézett ki, a Budapest Honvéd csapata harmadik NB II-es szezonja végén nemcsak tükörsimán jut vissza az élvonalba, de bajnoki címet is ünnepelhet. Ehhez képest botladozni kezdett Feczkó Tamás csapata, 5 mérkőzéséből 3-mat is elvesztett, így a Vasas nemcsak átvette a vezetést a tabellán, de jelentősnek tűnő, négypontos előnyre tett szert.

Honvéd
Az első félidőben még nem született gól a Honvéd mérkőzésén. Fotó: honvedfc.hu

A feljutás nem forgott veszélyben, ugyanakkor egy újabb vereség a közvetlen rivális Mezőkövesd otthonában már biztos ráijesztett volna valamennyire a szurkolókra. A gól nélküli első félidő után aztán ünnepelhetett a kispesti tábor, amely jóval nagyobb létszámban képviseltette magát a lelátón, mint a hazaiak: 

Zuigeber Ákos beadását a mindössze 18 éves Nyers Ádám lőtte közelről a kapuba, 0–1.

A hajrában nyerte meg a meccset a Honvéd

20 perccel később azonban Varjas Zoltán szerencsés kapáslövésével egyenlítettek a hazaiak, de a slusszpoén még hátra volt: 

Szabó Alex harcolt ki ziccerben büntetőt, amit Csontos Dominik magabiztosan értékesített, így a Honvéd 2–1-es győzelmet aratott.

Ezzel még nem biztosították be feljutásukat a kispestiek, matematikailag még a mezőkövesdiek is megelőzhetik őket, de ehhez először is a hátralévő négy meccséből négyet kellene elbuknia a Honvédnak (és még a Kecskemét előzhet papíron). Szó ami szó: a fővárosi gárda nagyon közel jár már ahhoz, hogy visszatérjen az élvonalba.

Kedden ráadásul kupaelődöntő vár Feczkóékra: a ZTE-t fogadják a Bozsik Arénában.

NB II, 26. forduló
Mezőkövesd–Budapest Honvéd 1–2 (0–0)
Gól: Varjas (69.), ill. Nyers (49.), Csontos D. (89. – 11-esből)

Nyitókép: honvedfc.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!