Fellélegezhetnek a kispesti szurkolók: drámai sikere után nagyon közel került az NB I-hez a Honvéd

A hajrában nyerte meg a meccset a Honvéd

20 perccel később azonban Varjas Zoltán szerencsés kapáslövésével egyenlítettek a hazaiak, de a slusszpoén még hátra volt:

Szabó Alex harcolt ki ziccerben büntetőt, amit Csontos Dominik magabiztosan értékesített, így a Honvéd 2–1-es győzelmet aratott.

Ezzel még nem biztosították be feljutásukat a kispestiek, matematikailag még a mezőkövesdiek is megelőzhetik őket, de ehhez először is a hátralévő négy meccséből négyet kellene elbuknia a Honvédnak (és még a Kecskemét előzhet papíron). Szó ami szó: a fővárosi gárda nagyon közel jár már ahhoz, hogy visszatérjen az élvonalba.

Kedden ráadásul kupaelődöntő vár Feczkóékra: a ZTE-t fogadják a Bozsik Arénában.