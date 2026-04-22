04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
stadion Újpest MOL

Reagált a Mol: így folytatódik a stadionépítési projekt a kormányváltás után

2026. április 22. 08:06

Új edzőközpontot is építenek a lilák. Újpesten egy teljes klubfejlesztési koncepcióban gondolkodnak.

2026. április 22. 08:06
Az Újpest FC jövője és átalakítási terve mellett természetesen a vadonatúj stadion építése is szóba került a Football Forum Hungary rendezvényen, ahol Hajdú B. István beszélgetett Ratatics Péter klubelnökkel és Dárdai Pál sportigazgatóval. Ratatics úgy fogalmazott: a klub stabilizálása már megtörtént, most a következő szintre lépés a cél. „Három pillér van, amely alapján meg kellett újulnunk” – fogalmazott, kiemelve a gazdasági rendbetételt, az infrastruktúra fejlesztését és a szakmai munka megerősítését.

DÁRDAI Pál; RATATICS Péter újpest
Újpesten elszántan dolgoznak, hogy mielőbb beköltözhessenek az új stadionba
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Újpest: nem állami pénzből épül a stadion

Az új stadionnal kapcsolatban a klubelnök megerősítette, az engedélyeztetés a végső szakaszánál tart, így bízik benne, hogy már a nyár előtt elindulhat az építkezés.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„A projekt előkészítése során más klubok és stadionok tapasztalatait is igyekeztünk beépíteni, emellett stratégiai partnerünktől, a Red Bulltól is folyamatos szakmai támogatást kapunk az infrastruktúra fejlesztéséhez. Egy éven belül szeretnénk, ha a stadion szerkezete már állna, és elindulhatna a belsőépítészeti kialakítás” – fogalmazott a klubelnök, aki arra is kitért, hogyan befolyásolja a kormányváltás a projektet.

A bevételeink kevesebb, mint fele származik Magyarországról, az Újpest a MOL leányvállalata. Ez nem szponzorációs modell, és nem állami pénzből épül a stadion, hanem magánberuházás keretében valósul meg”

– hangsúlyozta Ratatics, majd kiemelte, új edzőközpont is épül, és miután egy teljes klubfejlesztési koncepcióban gondolkodnak, a cél egy olyan közösségi élmény megteremtése, amely a szurkolókat, családokat, gyerekeket és idősebb generációkat is megszólítja.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
oberennsinnen49
2026. április 22. 08:36 Szerkesztve
Azért lenne helyes, ha Újpest önkormányzatát bevonnák a költségekbe - akár jelképesen csekély összeggel - mert egy jövőbeni eladásnál, a helyi lakosság érdekeit nem lenne szabad mellőzni. Egyébként pedig: a magyar sportmodell nem működik igazán, nincs tervezés, program az egyesületek irányítóinál, mert nincs tisztázva a hiteles és építő-fejlesztő tulajdonlás. A tulajdonlásnál a helyi megyei önkormányzatok kontroll és bérbeadó szerepét kell kidolgozni azok felé, akik a klubokat kibérelik, vezetik, irányítják, majdnem teljes tulajdonosi jogosultsággal. Kivéve, hogy nem adhatják el a klubot, mint azt a mostani rendszer a tulajdonosnak megengedi.
pipa89
2026. április 22. 08:08
Személy szerint egy vidéki útépítési projektet díjaznék.
