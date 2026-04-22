Reagált a Mol: így folytatódik a stadionépítési projekt a kormányváltás után

„A káröröm lett a legnagyobb öröm, ettől pedig kicsit rohadunk” – Dárdai kendőzetlenül beszélt fiairól és az Újpest jövőjéről
A lila-fehérek sportigazgatója szerint ez a világ nem érett meg arra, hogy fiai Újpesten futballozzanak.
Új edzőközpontot is építenek a lilák. Újpesten egy teljes klubfejlesztési koncepcióban gondolkodnak.
Az Újpest FC jövője és átalakítási terve mellett természetesen a vadonatúj stadion építése is szóba került a Football Forum Hungary rendezvényen, ahol Hajdú B. István beszélgetett Ratatics Péter klubelnökkel és Dárdai Pál sportigazgatóval. Ratatics úgy fogalmazott: a klub stabilizálása már megtörtént, most a következő szintre lépés a cél. „Három pillér van, amely alapján meg kellett újulnunk” – fogalmazott, kiemelve a gazdasági rendbetételt, az infrastruktúra fejlesztését és a szakmai munka megerősítését.
A lila-fehérek sportigazgatója szerint ez a világ nem érett meg arra, hogy fiai Újpesten futballozzanak.
Az új stadionnal kapcsolatban a klubelnök megerősítette, az engedélyeztetés a végső szakaszánál tart, így bízik benne, hogy már a nyár előtt elindulhat az építkezés.
„A projekt előkészítése során más klubok és stadionok tapasztalatait is igyekeztünk beépíteni, emellett stratégiai partnerünktől, a Red Bulltól is folyamatos szakmai támogatást kapunk az infrastruktúra fejlesztéséhez. Egy éven belül szeretnénk, ha a stadion szerkezete már állna, és elindulhatna a belsőépítészeti kialakítás” – fogalmazott a klubelnök, aki arra is kitért, hogyan befolyásolja a kormányváltás a projektet.
A bevételeink kevesebb, mint fele származik Magyarországról, az Újpest a MOL leányvállalata. Ez nem szponzorációs modell, és nem állami pénzből épül a stadion, hanem magánberuházás keretében valósul meg”
– hangsúlyozta Ratatics, majd kiemelte, új edzőközpont is épül, és miután egy teljes klubfejlesztési koncepcióban gondolkodnak, a cél egy olyan közösségi élmény megteremtése, amely a szurkolókat, családokat, gyerekeket és idősebb generációkat is megszólítja.
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán