Reagált a Mol: így folytatódik a stadionépítési projekt a kormányváltás után

„A projekt előkészítése során más klubok és stadionok tapasztalatait is igyekeztünk beépíteni, emellett stratégiai partnerünktől, a Red Bulltól is folyamatos szakmai támogatást kapunk az infrastruktúra fejlesztéséhez. Egy éven belül szeretnénk, ha a stadion szerkezete már állna, és elindulhatna a belsőépítészeti kialakítás” – fogalmazott a klubelnök, aki arra is kitért, hogyan befolyásolja a kormányváltás a projektet.

A bevételeink kevesebb, mint fele származik Magyarországról, az Újpest a MOL leányvállalata. Ez nem szponzorációs modell, és nem állami pénzből épül a stadion, hanem magánberuházás keretében valósul meg”

– hangsúlyozta Ratatics, majd kiemelte, új edzőközpont is épül, és miután egy teljes klubfejlesztési koncepcióban gondolkodnak, a cél egy olyan közösségi élmény megteremtése, amely a szurkolókat, családokat, gyerekeket és idősebb generációkat is megszólítja.