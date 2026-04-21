újpest fc dárdai pál ratatics péter football forum hungary

„A káröröm lett a legnagyobb öröm, ettől pedig kicsit rohadunk” – Dárdai kendőzetlenül beszélt fiairól és az Újpest jövőjéről

2026. április 21. 12:58

A lila-fehérek sportigazgatója szerint ez a világ nem érett meg arra, hogy fiai Újpesten futballozzanak.

2026. április 21. 12:58
null

Az Újpest FC jövőjéről, átalakulásáról és terveiről is szó esett a Football Forum Hungary rendezvényén, ahol Hajdú B. István beszélgetett Ratatics Péter klubelnökkel és Dárdai Pál sportigazgatóval. Ratatics emlékeztetett: a klub stabilizálása már megtörtént, most a következő szintre lépés a cél. „Három pillér van, amely alapján meg kellett újulnunk” – fogalmazott, kiemelve 

  • a gazdasági rendbetételt, 
  • az infrastruktúra fejlesztését és
  • a szakmai munka megerősítését. 

Az új stadion kapcsán pedig egyértelművé tette: „Amint megvan az építési engedély, heteken belül elindulhatnak a talajmunkák.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az elnök külön felidézte, miként került a klubhoz Dárdai Pál, akit már korábban is szerettek volna megszerezni. 

Dárdai Pál nem az első ötlet volt a szakmai vezetés átvételére, hanem az egyetlen”

jelentette ki, hozzátéve, hogy végül a megfelelő pillanatban sikerült megállapodniuk. A sportigazgató ennek kapcsán arról beszélt, hogy számára a közös munka és a jövőkép volt a döntő: „Az Újpest vezetését azért vállaltam el, mert van jövőkép”, miközben azt is elárulta, máshonnan jóval magasabb ajánlatot is kapott.

Dárdai a szakmai munkára is részletesen kitért, hangsúlyozva a mentalitás fontosságát: „Hogyha mindenki dolgozik, csinálja a dolgát szenvedéllyel az edzőtől a pályamunkásig, akkor az elkezd látszani a játékon is.” Hozzátette, hogy igyekeznek megtisztítani a közeget: „A toxikus dolgokat megpróbáltuk Újpestről kitenni.” 

Mint ismert, Dárdai decemberi érkezése óta Iuri Medeiros, George Ganea és Tajti Mátyás távozott Újpestről, míg Babós Leventét, Geiger Bálintot, Tiago Goncalvest és Damian Rasakot kölcsönadták.

A célokat is világosan kijelölte: a bennmaradás már sikerült, 

a következő idényben pedig a harmadik és az ötödik hely közé várja a csapatot.

A fórum egyik legélesebb mondata azonban a magánéletét és a futball közegét egyszerre érintette. Arra a kérdésre, hogy láthatjuk-e a fiait Újpesten, Dárdai egyértelmű választ adott: „Nem szándékozom a gyerekeimmel dolgozni, mert ez a világ nem érett meg erre. És az egész világ alatt Berlint is értem.” Majd még keményebben fogalmazott: 

„A káröröm lett a legnagyobb öröm, ettől pedig kicsit rohadunk.”

Mindeközben az is eldőlni látszik, hogy a bajnokság hajrájában több játékos jövője is tisztázódik, hiszen a bennmaradás biztosítása után minden futballista megtudja, számítanak-e rá a következő idényben. Dárdai rámutatott: a hátralévő mérkőzéseken is maximális profizmust vár el, miközben az Újpestnél már a következő évad és az új stadion köré épülő sikerkorszak alapjait rakják le.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
massivement5
2026. április 21. 13:24
„Amint megvan az építési engedély, heteken belül elindulhatnak a talajmunkák.” Ki fogja fizetni, és miből? Minek épül új 20 ezres stadion, amikor az Újpest átlagos nézőszáma nem éri el az 5 ezret? Olyan meccs, amihez a jelenlegi, nem is olyan régen felújított stadion (13 501 fő) kevés, nagyon ritkán van. Olyankor, 5 évente 1x átmehetnek a Puskásba a grünweiszerekkel együtt. Ne a benzinárból fizessük a lilafejű focikások 50 milliárdos stadionkáját! Ne hagyjuk, hogy a lila majmok nevessenek a végén! magyarfutball.hu/hu/csapat/6/merkozesek/bajnoki/2025-2026 Nyilván lehetne a pénzt szórni lukszira meg focikára, ha nem volna évente sok ezermilliárdos a hiány.
olvaso9
2026. április 21. 13:09
Megjegyzendő mondat (akár szállóigévé válhat), különösen is a magyar valóságban: "A káröröm lett a legnagyobb öröm..."
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!