Dárdai Pál az újpesti futballistafeleségeket sem kíméli

Az Újpest válogatott játékosa kihagyta a kihagyhatatlant – megvan az első kieső az NB I-ben!
Az MTK véget vetett a ZTE nyolcmeccses bajnoki veretlenségi sorozatának. Nagy bajban a Diósgyőr is.
Az Újpest labdarúgóinak feleségei és párjai együtt mennek Eros Ramazzotti-koncertre. Mindez a klub sportigazgatójának, Dárdai Pálnak köszönhető.
Dárdai Pál az év elején lett az Újpest labdarúgócsapatának a sportigazgatója. A lila-fehér együttes azóta stabilabbá vált: bár Szélesi Zoltán vezetőedzővel döcögősen indult a gépezet, az elmúlt öt mérkőzésük alapján 5. helyen állnak a formatabellán, mindössze egyetlen vereséget elszenvedve.
A Berlinből érkezett korábbi magyar szövetségi kapitány szeret odafigyelni a mindennapi részletekre is, és igyekszik professzionális körülményeket teremteni a Megyeri úton. Ezen kívül dolgozik a csapategységen, amiről tudva levő, hogy nemcsak a pályán, hanem azon kívül sem árt megerősíteni ahhoz, hogy jól működjön.
Éppen ezért Dárdai egy igen szokatlan ötlettel állt elő, amiről a csakfoci.hu számolt be.
Az 50 éves szakember csapatépítőt szervezett a labdarúgók párjai és feleségei számára: egészen pontosan a klub meghívta őket az április 19-ei, Eros Ramazzotti koncertre az MVM Dome-ba, az egyesület főszponzorának, a Mol-nak a páholyába a futballportál információi szerint.
A közös bulizás előtt azonban még vár egy nagyon fontos feladat a hölgyekre: pénteken ki kell szurkolniuk az Újpest sikerét a Szusza Ferenc Stadionban a Nyíregyháza ellen az NB I 30. fordulójában.
Méltósággal is lehet veszíteni: a Fidesz politikusai fegyelmezetten reagáltak, megköszönték a 2,5 millió szavazatot, és azonnal a folytatásra készülnek.
