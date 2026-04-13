Eros Ramazzotti Újpest Dárdai Pál

Dárdai Pál az újpesti futballistafeleségeket sem kíméli

2026. április 13. 14:57

Az Újpest labdarúgóinak feleségei és párjai együtt mennek Eros Ramazzotti-koncertre. Mindez a klub sportigazgatójának, Dárdai Pálnak köszönhető.

2026. április 13. 14:57


Dárdai Pál az év elején lett az Újpest labdarúgócsapatának a sportigazgatója. A lila-fehér együttes azóta stabilabbá vált: bár Szélesi Zoltán vezetőedzővel döcögősen indult a gépezet, az elmúlt öt mérkőzésük alapján 5. helyen állnak a formatabellán, mindössze egyetlen vereséget elszenvedve.

Dárdai Pál
Dárdai Pál Eros Ramazzotti-koncertre küldi a futballistafeleségeket / Fotó: PHOTOTHEQUE LECOEUVRE / Collection ChristopheL via AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Dárdai Pál módszere

Éppen ezért Dárdai egy igen szokatlan ötlettel állt elő, amiről a csakfoci.hu számolt be. 

Az 50 éves szakember csapatépítőt szervezett a labdarúgók párjai és feleségei számára: egészen pontosan a klub meghívta őket az április 19-ei, Eros Ramazzotti koncertre az MVM Dome-ba, az egyesület főszponzorának, a Mol-nak a páholyába a futballportál információi szerint. 

A közös bulizás előtt azonban még vár egy nagyon fontos feladat a hölgyekre: pénteken ki kell szurkolniuk az Újpest sikerét a Szusza Ferenc Stadionban a Nyíregyháza ellen az NB I 30. fordulójában.

***

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
chief Bromden
2026. április 13. 15:09
A tapasztalat! Utána nem kujonkodnak. :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.