Áll a bál az Újpestnél: súlyos büntetésre számíthat a klub – Dárdai emberének üzentek az ultrák

A Blikk felhívta arra a figyelmet, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi szabályzata szigorúan bünteti az ilyen és ehhez hasonló eseményeket. Mivel több mint tíz percet állt a játék, ezért az Újpest súlyosabb büntetésre számíthat, és könnyen lehet, hogy a 2026–2027-es kiírásban az első hazai bajnokiját zárt kapuk között kell játszania.

„Súlyosbító körülmény több is lehet, hiszen a mérkőzés elején mindkét tábor használt pirotechnikai eszközöket, majd a vendégek a góloknál is eregették a füstöt – és ez a legkevesebb. A legsúlyosabb szabálysértés az, hogy egy hazai drukker a pályára is beszaladt és a vendégtáborral szemben megállva, a gyepről hergelte a vendégek fanatikusait. Emiatt kaphat igazán komoly büntetést a lila-fehér klub, amelyet idén egyszer már szektorbezárással is büntetett az MLSZ – éppen az őszi Ferencváros elleni találkozó után” – tette hozzá a blikk.hu.

Célkeresztben az Újpest edzője

A Magyar Nemzet pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az Újpest ultrái a Lila Sector elnevezésű Facebook-oldalon üzentek Szélesi Zoltán vezetőedzőnek.