Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szélesi zoltán Fradi Újpest Ferencváros szurkolók MLSZ NB I FTC

Áll a bál az Újpestnél: súlyos büntetésre számíthat a klub – Dárdai emberének üzentek az ultrák

2026. május 04. 16:06

A Fradi ismét kiütötte a nagy riválisát. Újpesten nagyon dühösek a szurkolók, akiknek viselkedése miatt súlyos büntetésre számíthat a klub.

2026. május 04. 16:06
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a bajnoki címért küzdő Ferencvárosi TC 5–0-ra nyert Újpesten a labdarúgó NB I 32. fordulójában, vasárnap. A mérkőzésen nem maradt el a balhé, a második félidő hajrájában a helyi biztonságiaknak a rendőrök segítségével tettek rendet a stadionban. Emiatt az újpesti klub súlyos büntetésre számíthat.

Hazai pályán öt góllal kapott ki az Újpest a Fraditól
Hazai pályán öt góllal kapott ki az Újpest a Fraditól (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

Mint megírtuk, nagyjából tíz perccel a mérkőzés vége előtt, 0–4-es állásnál szakadt félbe a rangadó. A televíziós felvételekből nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mi történt a lelátón, de azt lehetett hallani, hogy a két tábor a balhé kirobbanása előtt pocskondiázó énekekkel üzengetett egymásnak. Ezt követően sok újpesti szurkolónál elszakadt a cérna, és az oldallelátókon megindultak a Ferencváros drukkerei felé. Percekig állt a játék, a zöld-fehérek szurkolótáborát Dibusz Dénes csapatkapitány próbálta nyugtatni, végül a meccs végül a 89. percben folytatódhatott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Blikk felhívta arra a figyelmet, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi szabályzata szigorúan bünteti az ilyen és ehhez hasonló eseményeket. Mivel több mint tíz percet állt a játék, ezért az Újpest súlyosabb büntetésre számíthat, és könnyen lehet, hogy a 2026–2027-es kiírásban az első hazai bajnokiját zárt kapuk között kell játszania.

„Súlyosbító körülmény több is lehet, hiszen a mérkőzés elején mindkét tábor használt pirotechnikai eszközöket, majd a vendégek a góloknál is eregették a füstöt – és ez a legkevesebb. A legsúlyosabb szabálysértés az, hogy egy hazai drukker a pályára is beszaladt és a vendégtáborral szemben megállva, a gyepről hergelte a vendégek fanatikusait. Emiatt kaphat igazán komoly büntetést a lila-fehér klub, amelyet idén egyszer már szektorbezárással is büntetett az MLSZ – éppen az őszi Ferencváros elleni találkozó után” – tette hozzá a blikk.hu.

Célkeresztben az Újpest edzője

A Magyar Nemzet pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az Újpest ultrái a Lila Sector elnevezésű Facebook-oldalon üzentek Szélesi Zoltán vezetőedzőnek.

Köszönjük ezt a »csodás« vasárnap délutánt, vezetőségnek, stábnak, játékosoknak egyaránt. Ugyanitt szeretnénk reagálni vezetőedzőnk múltkori hozzászólására is: Zoli, egy kávé a Sectorban?”

– olvasható a szurkolói oldal posztjában.


Szélesi márciusban már egyszer kávézni hívta a drukkereket, amikor egy hozzászólásban reagált a Lila Sector egyik elemzésre, amely az Újpest új, 4-4-2-es felállását vizsgálta az elmúlt hetek mérkőzései alapján.

„Kedves Lila Sector, Kedves Barátaim! Szívesen beszélhetünk valamikor egy kávé mellett a Sector Bistroban, de előre csak annyit… nem váltottam semmire sem. Külön fázis, hogyan támadunk, külön, milyen struktúrában védekezünk, de kérlek, erről inkább engem kérdezzetek, mielőtt hasonló anyagot készítetek! Maradok tisztelettel!” – írta akkor Szélesi, akit Dárdai Pál sportigazgató télen hozott Újpest.

A közös kávézás akkor nem jött össze, de lehet, hogy most kerítenek rá alkalmat.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 04. 16:24
"A legsúlyosabb szabálysértés az, hogy egy hazai drukker a pályára is beszaladt és a vendégtáborral szemben megállva, a gyepről hergelte a vendégek fanatikusait." NE HÜLYÉSKEDJÜNK MÁR !!! 15 éven nem látott képeket látott az ország a dózsásoknak köszönhetően a lelátón, tömegek indultak meg a Fradi tábor felé és a biztonságiak sem voltak elég ,a rohamrendőrök kellettek. 10 percig megállt minden és akkor az a gond, hogy egy ember a pályára rohant ?? Amennyiben ezt Fradisták teszik, a csányi féle mlsz 1-2 hónapra zárta volna be a lelátót.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!