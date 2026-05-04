Áll a bál az Újpestnél: súlyos büntetésre számíthat a klub – Dárdai emberének üzentek az ultrák

Gólparádé és balhé a derbin: a Fradi kiütötte az Újpestet, az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím
A zöld-fehérek 5–0-ra nyertek a Szusza Ferenc Stadionban.
A Fradi ismét kiütötte a nagy riválisát. Újpesten nagyon dühösek a szurkolók, akiknek viselkedése miatt súlyos büntetésre számíthat a klub.
Ahogyan arról beszámoltunk, a bajnoki címért küzdő Ferencvárosi TC 5–0-ra nyert Újpesten a labdarúgó NB I 32. fordulójában, vasárnap. A mérkőzésen nem maradt el a balhé, a második félidő hajrájában a helyi biztonságiaknak a rendőrök segítségével tettek rendet a stadionban. Emiatt az újpesti klub súlyos büntetésre számíthat.
Mint megírtuk, nagyjából tíz perccel a mérkőzés vége előtt, 0–4-es állásnál szakadt félbe a rangadó. A televíziós felvételekből nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mi történt a lelátón, de azt lehetett hallani, hogy a két tábor a balhé kirobbanása előtt pocskondiázó énekekkel üzengetett egymásnak. Ezt követően sok újpesti szurkolónál elszakadt a cérna, és az oldallelátókon megindultak a Ferencváros drukkerei felé. Percekig állt a játék, a zöld-fehérek szurkolótáborát Dibusz Dénes csapatkapitány próbálta nyugtatni, végül a meccs végül a 89. percben folytatódhatott.
A lila-fehérek szurkolói megindultak a lelátón a vendégszektor felé.
A Blikk felhívta arra a figyelmet, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi szabályzata szigorúan bünteti az ilyen és ehhez hasonló eseményeket. Mivel több mint tíz percet állt a játék, ezért az Újpest súlyosabb büntetésre számíthat, és könnyen lehet, hogy a 2026–2027-es kiírásban az első hazai bajnokiját zárt kapuk között kell játszania.
„Súlyosbító körülmény több is lehet, hiszen a mérkőzés elején mindkét tábor használt pirotechnikai eszközöket, majd a vendégek a góloknál is eregették a füstöt – és ez a legkevesebb. A legsúlyosabb szabálysértés az, hogy egy hazai drukker a pályára is beszaladt és a vendégtáborral szemben megállva, a gyepről hergelte a vendégek fanatikusait. Emiatt kaphat igazán komoly büntetést a lila-fehér klub, amelyet idén egyszer már szektorbezárással is büntetett az MLSZ – éppen az őszi Ferencváros elleni találkozó után” – tette hozzá a blikk.hu.
A Magyar Nemzet pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az Újpest ultrái a Lila Sector elnevezésű Facebook-oldalon üzentek Szélesi Zoltán vezetőedzőnek.
Köszönjük ezt a »csodás« vasárnap délutánt, vezetőségnek, stábnak, játékosoknak egyaránt. Ugyanitt szeretnénk reagálni vezetőedzőnk múltkori hozzászólására is: Zoli, egy kávé a Sectorban?”
– olvasható a szurkolói oldal posztjában.
Szélesi márciusban már egyszer kávézni hívta a drukkereket, amikor egy hozzászólásban reagált a Lila Sector egyik elemzésre, amely az Újpest új, 4-4-2-es felállását vizsgálta az elmúlt hetek mérkőzései alapján.
„Kedves Lila Sector, Kedves Barátaim! Szívesen beszélhetünk valamikor egy kávé mellett a Sector Bistroban, de előre csak annyit… nem váltottam semmire sem. Külön fázis, hogyan támadunk, külön, milyen struktúrában védekezünk, de kérlek, erről inkább engem kérdezzetek, mielőtt hasonló anyagot készítetek! Maradok tisztelettel!” – írta akkor Szélesi, akit Dárdai Pál sportigazgató télen hozott Újpest.
A közös kávézás akkor nem jött össze, de lehet, hogy most kerítenek rá alkalmat.
