Tisztogatás Újpesten: Dárdai újabb játékos talpára kötött útilaput

Naptárakat elő: megvan a következő Újpest–Fradi rangadó időpontja!
A bajnokság utolsó előtti fordulójában találkoznak egymással legközelebb a felek.
Iuri Medeiros közös megegyezéssel szerződést bontott magyar klubjával. Az Újpest FC közleményben búcsúzott szélsőjétől.
A labdarúgó NB I tabellájának 8. helyén álló Újpest FC hivatalos honlapján jelentettebe, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott portugál játékosával, Iuri Medeirosszal. A 31 éves szélső tavaly nyáron érkezett a fővárosi klubhoz az izraeli Hapoel Beer-Sevától.
Nagy reményeket fűztek hozzá, hiszen korábban bemutatkozott már a portugál felnőtt válogatottban, illetve ugyanabban a Sportingban nevelkedett, amelyikben Cristiano Ronaldo is. Portugáliában többek közt volt még a Braga játékosa is, de megfordult az olasz Genoában és a német Nürnbergben is.
Ősszel meg is kapta a lehetőséget, 14 bajnoki mérkőzésen 2-2 gólt és gólpasszt ért el. Tavasszal viszont a télen kinevezett vezetőedző, Szélesi Zoltán már egyszer sem számolt vele.
Dárdai Pál télen lett az Újpest sportigazgatója, azóta pedig George Ganea, Tajti Mátyás is távozott, illetve kölcsönadták Babós Leventét, Geiger Bálintot, Tiago Goncalvest és Damian Rasakot is.
A lila-fehérek szombaton a Kazincbarcika ellenfelei lesznek az NB I-ben.
Nyitókép: MTI/Vajda János