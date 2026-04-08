Naptárakat elő: megvan a következő Újpest–Fradi rangadó időpontja!

A versenyszabályzat értelmében az utolsó körben egy időben kell megrendezni a bajnoki címért, az érmes és a nemzetközi kupaindulást jelentő helyezésekért küzdő csapatok mérkőzéseit, valamint a bennmaradásért harcoló együttesek találkozóit, ezért a 33. forduló pontos programját csak a 32. kört követően készítik majd el. A két forduló között ezúttal két hét telik el, mert május 9-én, szombaton 18 órától rendezik a MOL Magyar Kupa döntőjét.

A Fradi és az Újpest ebben az idényben eddig kétszer találkozott egymással: októberben a Szusza Ferenc Stadionban 1–1-es döntetlenre végeztek a felek, majd februárban a Groupama Arénában a zöld-fehérek nyertek 3–0-ra.