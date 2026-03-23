Ilyen helyzetben még sosem volt a Fradi: egyetlen hiba végzetes lehet, az Újpest bajnokká teheti az ETO-t

Az biztos, hogy a Ferencvárosi Torna Club számára óriási előny, hogy már nem kell az Európa-ligára koncentrálnia. A 2019–2020-as kiírás óta szerepel folyamatosan az európai kupasorozatok főtábláján, ami azért nyilván megterhelő, főleg, hogy az eleinte „megszokott” 6 csoportmérkőzéshez képest most ez a szám megduplázódott. Az elmúlt hét évben azért megszokhattuk, hogy a nemzetközi szereplése alatt botladozó FTC a kiesés után kiegyenesedik a folytatásra, és egyetlen kivételtől eltekintve az erőviszonyokat helyreállítva könnyedén húzza be a bajnoki címet.

2019-ben az Európa-liga korábbi, klasszikus csoportkörébe jutott be a Fradi. Mivel a 3. helyen végzett, már ősszel búcsúzott a sorozattól, az El-ben akkor december 12-én lépett pályára utoljára. Bár a bajnokságban egy meccsel kevesebbet játszott, már ekkor is négypontos előnye volt a tabella élén Szerhij Rebrov alakulatának a Videoton előtt, végül 13 pontos előnnyel nyert.

A következő évadban azóta is megismételhetetlen bravúrt elérve Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutottak Dibusz Dinesék, amelyben az utolsó összecsapásukat december 8-án vívták a Dinamo Kijev vendégeként. A Barcelona és a Juventus is a csoportjukban szerepelt, így az erőviszonyoknak megfelelően a csoport utolsó helyén búcsúzott az elitsorozattól az FTC.

Addigra 13 forduló ment le a bajnokságból, és bár a Vidinél 1 meccsel kevesebbet játszott, így is 7 pontos előnnyel vezetett a Fradi. Aztán a folytatásban a Puskás Akadémia lett az első számú kihívó, de csak nagyon tisztes távolságból figyelte a történéseket: a ferencvárosiak nagyon könnyedén, 20 pontos előnnyel lettek bajnokok, mindössze egyetlen vereséget szenvedve az évadban.

A 2021–2022-es évad volt az utolsó, amikor a népligetiek nem élték meg az európai tavaszt – már Peter Stögerrel a kispadon. Az El csoportkörében a Bayer Leverkusen elleni 1–0-s vereséggel a 4. helyen zártak december 9-én. A bajnokságban ekkor 15 kör után 2 pontos előnye volt a Fradinak a Kisvárda előtt úgy, hogy 1 találkozóval kevesebbje volt.