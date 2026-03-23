03. 23.
hétfő
Ilyen helyzetben még sosem volt a Fradi: egyetlen hiba végzetes lehet, az Újpest bajnokká teheti az ETO-t

2026. március 23. 13:28

Hat fordulóval a vége előtt egyértelmű, hogy a Ferencváros és az ETO között fog eldőlni a bajnoki cím a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Megnéztük, milyen meccsek várnak még a két bajnokaspiránsra, de azt is megvizsgáltuk, hogyan szokott teljesíteni az FTC az európai kupabúcsú után.

2026. március 23. 13:28
null
Nagy-Pál Tamás

Az FTC vasárnap csupán 1–1-es döntetlenre végzett a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB I 27. fordulójában, miközben az ETO FC hátrányból fordítva 3–1-re nyerni tudott a gyakorlatilag már biztos kieső Kazincbarcika vendégeként, így három pontra növelte előnyét az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó bajnoki címvédő előtt.

Bár papíron még a tabella 7. helyén álló Puskás Akadémia is tud annyi pontot szerezni, hogy az élen végezzen, reálisan nézve a bajnoki címért zajló versenyfutás innentől kezdve kétszereplős, hiszen nem valószínű, hogy az FTC vagy az ETO elveszítené majd’ minden meccsét a hátralévő időszakban. Már csak azért sem, mert jelenleg ez a két együttes van a legjobb formában itthon. 

Az elmúlt 5 bajnokijukat illetően minden mutatójuk azonos: a győriek és a fővárosiak is 10-10 pontot szereztek (3 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség), miközben 10 gólt lőttek és 7-et kaptak.

Így áll tehát most a tabella legeleje: 

1. Győr 27 meccs, 15 győzelem, 8 döntetlen, 4 vereség, 53–28-as gólkülönbség, 53 pont. 
2. FTC 26 meccs, 15 győzelem, 5 döntetlen, 6 vereség, 50–28, 50 pont.

Az ETO-nak 6, míg a Ferencvárosnak a Puskás Akadémia ellen elmaradt rangadójával együtt még 7 találkozója van hátra, tehát vesztett pontokat tekintve ugyanúgy áll a két gárda. Mivel az idény végén a több győzelem dönt azonos pontszám esetén, a felcsútiak legyőzésével Robbie Keane-ék újra az élre állhatnak (feltételezve, hogy addig mindkét bajnokaspiráns hozza a mérkőzéseit).

Így néznek ki a hátralévő fordulók a Győr és az FTC számára:

  • Győr: Nyíregyháza (otthon), Puskás (idegenben), FTC (o), DVSC (i), DVTK (o), Kisvárda (i).
  • FTC: DVSC (i), DVTK (o), Puskás (o – pótlás), Győr (i), Paks (o), Újpest (i), ZTE (o).

Nehéz lenne megmondani, melyik félnek könnyebb a sorsolása. Az biztos a győriek malmára hajtja a vizet, hogy az idény harmadik egymás elleni meccsét az ETO Parkban rendezik. Mindkét csapatra vár közben egy-egy igen nehéznek ígérkező debreceni túra, illetve mindketten játszanak még a Puskással is, csak a Fradi hazai pályán. A Győr a Kisvárda vendégeként zárja az évadot – éppen ott, ahol legnagyobb riválisa vasárnap 2 pontot elhullajtott, de a Ferencváros meg azt a ZTE-t fogadja, amelyiktől már kétszer is kikapott a mostani bajnokságban.

A döntőnek is beillő ETO–FTC után egyébként még három forduló lesz hátra – az utolsó előttiben a Fradi a Szusza Ferenc Stadionban látogat, úgyhogy még az is könnyen elképzelhető, hogy végül az Újpest lesz a mérleg nyelve…

FTC–ETO
FTC–ETO versenyfutás az aranyéremért / Fotó: MTI/Purger Tamás

Így teljesített korábban az FTC a nemzetközi búcsú után

Az biztos, hogy a Ferencvárosi Torna Club számára óriási előny, hogy már nem kell az Európa-ligára koncentrálnia. A 2019–2020-as kiírás óta szerepel folyamatosan az európai kupasorozatok főtábláján, ami azért nyilván megterhelő, főleg, hogy az eleinte „megszokott” 6 csoportmérkőzéshez képest most ez a szám megduplázódott. Az elmúlt hét évben azért megszokhattuk, hogy a nemzetközi szereplése alatt botladozó FTC a kiesés után kiegyenesedik a folytatásra, és egyetlen kivételtől eltekintve az erőviszonyokat helyreállítva könnyedén húzza be a bajnoki címet.

2019-ben az Európa-liga korábbi, klasszikus csoportkörébe jutott be a Fradi. Mivel a 3. helyen végzett, már ősszel búcsúzott a sorozattól, az El-ben akkor december 12-én lépett pályára utoljára. Bár a bajnokságban egy meccsel kevesebbet játszott, már ekkor is négypontos előnye volt a tabella élén Szerhij Rebrov alakulatának a Videoton előtt, végül 13 pontos előnnyel nyert.

A következő évadban azóta is megismételhetetlen bravúrt elérve Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutottak Dibusz Dinesék, amelyben az utolsó összecsapásukat december 8-án vívták a Dinamo Kijev vendégeként. A Barcelona és a Juventus is a csoportjukban szerepelt, így az erőviszonyoknak megfelelően a csoport utolsó helyén búcsúzott az elitsorozattól az FTC.

Addigra 13 forduló ment le a bajnokságból, és bár a Vidinél 1 meccsel kevesebbet játszott, így is 7 pontos előnnyel vezetett a Fradi. Aztán a folytatásban a Puskás Akadémia lett az első számú kihívó, de csak nagyon tisztes távolságból figyelte a történéseket: a ferencvárosiak nagyon könnyedén, 20 pontos előnnyel lettek bajnokok, mindössze egyetlen vereséget szenvedve az évadban.

A 2021–2022-es évad volt az utolsó, amikor a népligetiek nem élték meg az európai tavaszt – már Peter Stögerrel a kispadon. Az El csoportkörében a Bayer Leverkusen elleni 1–0-s vereséggel a 4. helyen zártak december 9-én. A bajnokságban ekkor 15 kör után 2 pontos előnye volt a Fradinak a Kisvárda előtt úgy, hogy 1 találkozóval kevesebbje volt.

Aztán a 16. fordulóban rögtön kikapott Debrecenben a Ferencváros, így a Kisvárda vette át a vezetést, de az utolsó őszi játéknapon a Budapest Honvéd legyőzésével visszaállt az élre, és így ott is telelt a Fradi. Nem volt azonban annyira sima a bajnoki cím, ugyanis az év elején már Sztanyiszlav Csercseszov vezetésével a címvédő kikapott a Puskástól, majd a Pakstól is 3–0-ra, így a felcsútiak vették át a vezetést. A 20. fordulóban állt helyre a világ rendje: az FTC átvette a vezetést, és végül 12 ponttal nyert a Kisvárda előtt – a Puskás csupán 3. lett. 

A következő idény (2022–2023) volt az, amit már jobban össze lehet hasonlítania mostanival. A Fradi ugyanis megnyerte csoportját az Európa-ligában, így közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutott. Annyiban volt könnyebb dolga, hogy az őszi utolsó csoportmeccs után (november 3.) egészen márciusig nem volt mérkőzése az El-ben. A Leverkusen elleni párharc kettős vereséggel március 16-án ért véget.

Bár a két meccs között a bajnokságban is kikapott az FTC 2–1-re a Puskástól, az előnye 11 pont volt a tabella élén a Kecskemét előtt. És ez volt a Fradi nagy szerencséje, ugyanis a folytatás nem volt éppen egy fáklyásmenet: 10 meccs volt még hátra a bajnokságból, ezek közül csak 4-et nyert meg a bajnok, egyszer játszott döntetlent és ötször kikapott! Mégis hatpontos előnnyel nyerte meg az aranyérmet úgy, hogy összesen 8 vereséget gyűjtött a bajnokságban.

A Ferencváros mérlege az európai kupabúcsú után: 10 meccs, 4 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség, 13 pont.

A 2023–2024-es kiírás a Konferencia-ligáról szólt: Dejan Sztankovics irányításával a Fiorentina mögött a második helyen zárták a csoportkört, a rájátszásban viszont a görög Olympiakosz kettős győzelemmel búcsúztatta őket. Érdekességképpen: a visszavágót február 22-én rendezték.

A Ferencváros ekkor vesztett pontok tekintetében vezette az NB I-et, de elmaradt bajnokija miatt valójában a Paks állt az élen egypontos előnnyel. Ez így is maradt egészen március elejéig, amikor a Fehérvár legyőzésével visszavette a vezetést a Fradi, és végül nagyon simán, 16 pontos előnnyel nyert.

A Ferencváros mérlege az európai kupabúcsú után: 12 meccs, 9 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, 29 pont.

Végül elérkeztünk az előző évadhoz, amelyben a Fradi az Európa-liga főtábláján szerepelt. Játszott 8 meccset ősszel, amiből kettő valójában már januárra esett, majd a cseh Viktori Plzen ellen (már Robbie Keane-nel a kispadon) búcsúzott a rájátszásban február 20-án.

Még éppen a kiesés előtt a Puskás Akadémiától is kikapott 2–0-ra, így az ideinél is sokkal nehezebb helyzetben volt a magyar rekordbajnok: ötpontos hátrányt kellett ledolgoznia a felcsútiak mögött. Ezek után viszont elképesztő hajrába kezdett a Fradi: 13 mérkőzése volt még hátra az évadból, s ezeken egyszer sem kapott ki, miközben döntetlen is csak 3-szor csúszott be. A zöld-fehérek a 27. fordulót követően kerültek pole pozícióba, és végül 3 ponttal előzték meg az ezüstérmes Puskást.

Ferencváros mérlege az európai kupabúcsú után: 13 meccs, 10 győzelem, 3 döntetlen, 0 vereség, 33 pont.

Jól látszik tehát a tendencia: egyetlen idényt leszámítva a Fradi rendre kivirágzott itthon az európai kupabúcsúja után. Van viszont egy markáns különbség, ami miatt kijelenthetjük, hogy ilyen helyzetben még soha nem volt korábban. 

Még a legrosszabbul sikerült, 2022–2023-as idényben is legalább 10 mérkőzés várt rá zárásig a nemzetközi szereplés után, de tavaly 13, azelőtt pedig 12 meccs, vagyis majdnem dupla annyi, mint a mostani 7.

Ez azt jelenti, hogy ezúttal egyetlen hiba, akár egyetlen pontvesztés is nagyon fájdalmas lehet a végelszámolás szempontjából, nem kizárt, hogy a bajnoki címbe is kerülhet – már, ha az ETO élni tud a kínálkozó lehetőséggel.

Egy biztos, a magyar futballra rég nem tapasztaltak izgalmak várnak a hajrában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
pacal2
•••
2026. március 23. 15:23 Szerkesztve
Lokál patriótaként minden vágyam hogy az ETO legyen a bajnokok. De szerintem ezzel a kerettel neki vágni a BL selejtező körnek az csak egy csúfos bukásához vezetne. Se megfelelő stadion se megfelelő játékos keret nem áll rendelkezésre ahhoz hogy ne valjunk szégyent.
Mazsola0408
2026. március 23. 15:13
Elképzelés nélküli játékkal nem lehet bajnoki meccset nyerni. Az NBI csapatainak a Fradi elleni meccs a nemzetközi mérkőzés. A Fradi ezeken nem mutat semmit .
zakar zoltán béla
2026. március 23. 14:12
Hajrá Paks,KTE,MTK! Fradi még lehet a "Fradiból"?!
Halder_1899
2026. március 23. 13:44
és ez is úgy, hogy a Győr két meccsen is botlott. A Fradi nb1ben nézhetetlen borzalmat ad elő. Hajrá Fradi !
