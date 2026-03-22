Üzentek Marco Rossinak a válogatott támadói: alaposan megnehezítik a dolgát (VIDEÓ)

Mindhárom dobogós NB I-es mérkőzése vasárnapra maradt a labdarúgó élvonalban: a jelenlegi harmadik Debrecen 1–1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémia vendégeként, ezzel a hajdúságiak immár öt kör óta veretlenek. Ezt követte a listavezető győriek miskolci fellépése a sereghajtó Kazincbarcika ellen, ahol a gyors borsodi gól után végül kínkeservesen fordítani tudott az ETO.

Válogatott szünet előtt: a dobogósoké a vasárnap

A vasárnap nyitómeccsén a hajdúságiak Bárány Donát büntetőjével szereztek vezetést, miután Golla szabálytalankodott. A felcsútiak nem sokat voltak hátrányban, mert váratlanul az első értékelhető támadásukból egyenlítettek Lukács Dániel révén. A szünetig hátralévő negyedórában kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, közelebb ismét a DVSC járt a gólhoz, de Szűcs közeli fejesét Szappanos hárította. A meccs hajrájában Lukács ugyan betalált, de lesről tette, így a szépségdíjas találatát érvénytelenítették.