Üzentek Marco Rossinak a válogatott támadói: alaposan megnehezítik a dolgát (VIDEÓ)

Fájhat Marco Rossi feje: már a meccs legelején le kellett cserélni a válogatott játékosát
A magyar válogatott védőt már a 9. percben lekapta edzője.
A magyar élvonalban a válogatott kerettagok napja volt a vasárnapi.
Mindhárom dobogós NB I-es mérkőzése vasárnapra maradt a labdarúgó élvonalban: a jelenlegi harmadik Debrecen 1–1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémia vendégeként, ezzel a hajdúságiak immár öt kör óta veretlenek. Ezt követte a listavezető győriek miskolci fellépése a sereghajtó Kazincbarcika ellen, ahol a gyors borsodi gól után végül kínkeservesen fordítani tudott az ETO.
A vasárnap nyitómeccsén a hajdúságiak Bárány Donát büntetőjével szereztek vezetést, miután Golla szabálytalankodott. A felcsútiak nem sokat voltak hátrányban, mert váratlanul az első értékelhető támadásukból egyenlítettek Lukács Dániel révén. A szünetig hátralévő negyedórában kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, közelebb ismét a DVSC járt a gólhoz, de Szűcs közeli fejesét Szappanos hárította. A meccs hajrájában Lukács ugyan betalált, de lesről tette, így a szépségdíjas találatát érvénytelenítették.
A találkozó két gólját tehát két válogatott kerettag támadó szerezte, mindketten önbizalommal telve utazhatnak Telkibe.
A már szinte biztos kieső kazincbarcikaiak gyorsan vezetést szereztek az éllovas ETO ellen Klausz Milán révén, így kapaszkodhattak a győriek, akik a folytatásban szinte végig egykapuztak, ennek pedig még a szünet előtt meglett az eredménye. Vitális Milán szenzációs összjáték és egy pazar csel után lőtt látványos egyenlítőgólt. A második félidőben aztán rá tudta erőltetni akaratát a borsodiakra Borbély Balázs együttese, amely előbb Bíró Barnabás góljával már vezetett, Vitális újabb találatával pedig bebiztosította a három pontot.
Bárány és Lukács után a duplázó Vitális is megüzente teljeítményével Marco Rossinak, hogy remek formában várja a válogatott felkészülési mérkőzéseit – alaposan megnehezítve a Míster dolgát, kit is állítson a csapatba.
NB I, 27. forduló:
Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–1 (1–1)
gólszerzők: Lukács (30.) ill. Bárány (24.)
Kazincbarcika–ETO FC Győr 1–3 (1–1)
gólszerzők: Klausz (11.) ill. Vitális (38., 79.), Bíró (65.)
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
***
