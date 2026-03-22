Fájhat Marco Rossi feje: már a meccs legelején le kellett cserélni a válogatott játékosát

Keresztapaként állt színpadra a magyar válogatott csapatkapitánya.
A magyar válogatott védőt már a 9. percben lekapta edzője.
Sérülés miatt a Düsseldorf elleni mérkőzés kilencedik percében le kellett cserélni Dárdai Mártont, a német másodosztálybeli Hertha BSC magyar labdarúgóját.
A válogatott hátvédet vasárnap egy fejpárbaj során lekönyökölték, ápolásra szorult, majd kisvártatva lecserélték, csapata pedig 5–2-re nyert.
Egyelőre nem tudni, hogy mennyire súlyos a sérülése, a pályát saját lábán hagyta el.
A 24 éves játékost Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a nemzeti csapat keretébe a március végi felkészülési mérkőzések előtt. A magyarok jövő szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadják a Puskás Arénában.
(MTI)
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
***
