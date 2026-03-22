Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen: Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon!

Az iráni háborúval kapcsolatban elmondta, egy 90 milliós országról van szó, ahol már most van 4 millió afgán menekült. Ők mind Európa felé indulnak majd meg. „Ez nem egy Bud Spencer film, hogy egyesével tudjuk őket lepofozni” – mondta a kormányfő.
Mint mondta:
nem is nagyon lát más, aki meg tudná védeni Magyarországot a veszélyektől.
„Áprilisban sorsot választunk magunknak. Hiába követelőzik Brüsszel és Kijev, nem fogjuk tönkretenni Magyarországot a kedvükért! Nem engedhetjük, hogy a pénzünket Kijevbe, a fiainkat pedig Ukrajnába küldjék! Magyarországon csak a Fidesz képes kivédeni a hazánkat fenyegető veszélyeket és megvédeni az ország biztonságát! Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket áprilisban, mert csak nemzeti egységgel tudjuk kívül tartani Magyarországot háborúból! A Fidesz a biztos választás!” – tette hozzá.
Beszéde végén köszönetet mondott a szavazóknak, hogy 36 éve eltűrik őt, de hozzátette: még bőségesen van töltény a tárban, készen áll a harcra és arra is, hogy megvívják a harcot a békéért és kívül tartsák Magyarországot a háborúból. Ez a világ egyik legnagyszerűbb nemzete és legszebb országa!
