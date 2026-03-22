kampány országjárás hódmezővásárhely Fidesz-KDNP orbán viktor

Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen: Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon!

2026. március 22. 15:55

Orbán Viktor Miskolc után Hódmezővásárhelyre érkezett, az alföldi városban folytatta országjárását vasárnap délután. A helyi tömeg kitörő lelkesedéssel várta a miniszterelnököt. Aki köszönetet mondott a támogatásért és beszédében felvázolta, miért sorsdöntő az április 12-i választás.

Miskolc után az Alföldön, Hódmezővásárhelyen folytatta országjárását Orbán Viktor. A miniszterelnök vasárnap délelőtt még a Patrióta műsorában hangolt a délutáni beszédére, ahol Nógrádi Györggyel is beszélgetett. A vásárhelyi esemény azért is volt különleges, mert a helyi ellenzéki provokátorok, Márki-Zay Péter egykori vesztes miniszterelnök-jelölttel az élén már előző nap főpróbát tartott az országjárás megzavarására. Végül nem jártak sikerrel, elnyomta az alig száz fős csoportot a több ezer kormánypárti szimpatizáns. 

Miről szólt a miniszterelnök hódmezővásárhelyi beszéde?

Orbán Viktor többször is köszönetet mondott a helyieknek, ahonnan az elmúlt évtizedekben mindig nemzeti érzelmű képviselők érkeztek az Országgyűlésbe. Mint megjegyezte: ebben továbbra is bízik, mert az ország komoly veszélyekkel néz szembe, azokat pedig senki más nem tudja majd kezelni, kizárólag egy nemzeti kormány. Elmondta: a Tisza Párttal egy ukránbarát kormányt akarnak Magyarország fejére ültetni, de ezt nem hagyhatják, mert akkor Magyarország menthetetlenül belesodródik az ukrán háborúba. Áprilisban tehát sorsot választunk magunknak: egyedül a Fidesz-KDNP kormány a biztos választás arra, hogy ebből kimaradjon az ország. 

A hódmezővásárhelyi nagygyűlésről szóló beszámolónkat alább olvashatja!

A beszéd előtt a miskolci eseményhez hasonlóan, békemenettel érkezett a Fidesz-szimpatizánsok tömege a vásárhelyi Bessenyei Ferenc művelődési központ elé. Helyszíni tudósítónk szerint már 16 óra előtt megtelt a tér, rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre. 

A színpadra először Czirbus Gábor lépett, aki a Fidesz-KDNP helyi képviselőjelöltje a hódmezővásárhelyi-makói körzetben. Beszédét azzal kezdte, hogy többen vannak, mint az ellenük tüntetők, erre a tömeg Hajrá Fidesz! skandálással el is nyomta a kevés ellentüntető hangját. Ígérete szerint a helyiekért szeretne dolgozni, nem pedig egy székért, ha pedig összefognak, akkor győzni is fognak. 

Czirbus után Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter következett, aki külön köszöntötte a résztvevőket és Magyar Péter küldötteit is, akikkel kapcsolatban megjegyezte: a kormánypártiak sokkal többen vannak. 

Mi a Tiszáról megtanultuk, hogy Ukrajnából ered, ha pedig árad, akkor onnan hozza a szemetet. De megtanultuk azt is, hogy a Tisza gyorsan árad, de még gyorsabban apad

– mondta Lázár. Megjegyezte: előző nap a tiszások is a városban gyülekeztek, de erre a vásárhelyiek nem voltak vevők. Lázár köszönetet mondott a helyieknek a hosszú évek támogatásáért. Mint mondta: a vásárhelyiek a harcosok népe. A szabadságharc óta folyamatosan harcoltak Magyarország függetlenségéért, de most is harcolniuk kell érte. 

Lázár megjegyezte: ha változás lesz, akkor 

  • nem lesz fizetésemelés, 
  • nem garantált 13. és 14. havi nyugdíj,
  • nem lesz alacsony üzemanyagár,
  • elveszíthetik a kedvezményes lakáshitelt 
  • és véget érhetnek azok a juttatások, amelyek jobbá tették az országot. 

A miniszter felsorolta azt is, miért kell Orbán Viktorra szavazni, aki egy igazi Duracell, nem pedig egy slim fit budai csávó. 

Azért kell Orbán Viktorra szavazni, mert a bajban az ország csak rá számíthat, ő a magyarok embere

– zárta beszédét, majd felkonferálta a miniszterelnököt. 

Orbán Viktor azzal kezdte, látja a híveiket, és látja ott hátul az ellenfeleiket is. Hozzátette, „mi vagyunk vagy háromezren, ők körülbelül százan, ez az arány a választásokra is jó lesz”. A kormányfő köszönetet mondott azért, hogy az elmúlt 36 évben Hódmezővásárhely mindig nemzeti képviselőt küldött a parlamentbe. 

Egyben megkérte a helyieket, hogy április 12-én szavazzanak Czirbus Gáborra. 

Orbán Viktor elmondta: március 15-én a Békemenet mindent megváltoztatott, kiderült, hogy nagyon sokan vannak. Felsorolta, hogy hol járt az elmúlt napokban az országjáráson és hozzátette: mindenhol ők vannak többen. 

Begyújtottuk a rakétákat és felszántjuk egész Magyarországot!

 – tette hozzá. Megjegyezte: szeretnének mindenhová eljutni és újrakötni a 2022-ben megkötött háborúellenes szövetséget. Mint mondta: nem lehet a haza jövőjét dühre és gyűlöletre építeni. A tiszásoknak is üzent, hogy ne engedjék, hogy a gyűlölet megkeményítse a szívüket. 

A háborúval kapcsolatban elmondta: Magyarországot Európa legbiztonságosabb országának őrizték meg, miközben kimaradtak a háborúból, ahogyan ezt 2022-ben megígérte. Míg máshol gyárakat zárnak be, addig hazánkban teljes foglalkoztatás van, megduplázták a közvagyont, emelték az aranytartalékot. A háború árnyékában képes volt a kormány a 13. havi nyugdíjat kifizetni és elkezdték visszavezetni a 14. havit is. A fiatalok az EU-ban a legkönnyebben tudnak ma lakáshoz jutni, 

a legfontosabb pedig továbbra is a család.

A családokat pedig nők tartják össze, akik világbajnok módon ma már adómentesek. Lázár János szavait idézve elmondta: 

Magyarországon az apa férfi, az anya pedig adómentes!

A kormányfő a Fidesz-KDNP eredményei után Ukrajnára is rátért. Mint felidézte: amikor Ukrajna bajban volt, rengeteg embert fogadtak be onnan, akik saját anyanyelvű iskolákba járhattak itt. Ez a Kárpátalján fordítottan nem mindenhol igaz. Ugyanakkor ez a háború két szláv nép háborúja, amihez Magyarországnak semmi köze. Nem fognak háborúba menni a magyarok és a pénzünket sem adjuk. 

Az elmúlt négy év gyümölcsei azért jöhettek létre, mert nem hagytuk, hogy elvigyék a magyarok pénzét Ukrajnába!

– mondta. Hozzátette: Magyarországnak nem érdeke, hogy Ukrajnát beengedjék az Európai Unióba, erről szó sem lehet. Ahogyan arról sem, hogy az EU közösen vegyen fel hitelt Ukrajnának. Mint mondta: 

látta a szerződést, ebben az van, hogy Ukrajnának akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha az oroszok jóvátételt fizessenek. Na addig álljanak féllábon a tiszások! 

Több százmilliárd dollárt juttatnának Ukrajnába, egyben adósrabszolgává változtatnák a magyarokat. 

Nem leszünk adósrabszolgák az ukránok kedvéért!

– mondta. Beszédében rátért az olajblokádra is. Emlékeztetett: felrobbantották az Északi Áramlatot. 2022-ben gázblokád alá vették hazánkat is. Ha Szijjártó Péter nem intézi el, hogy délről érkezzen orosz gáz, akkor nem lenne ma rezsicsökkentés. Egy magyar család ma 250 ezer forintot fizet egy évre a rezsiért. Lengyelországban ez 900 ezer, Csehországban 1 millió forint. A gázblokád nem jött be, most olajblokádot találtak ki az ukránok. 

„Erre azért van szükségük, hogy megsegítsék a Tiszát, gazdasági zűrzavart okozzanak és a nép szembeforduljon a nemzeti kormánnyal. Brüsszel, Ukrajna és a Tisza összejátszik a magyar emberek ellen. Ezért nem lehet engedni, hogy Magyarországon ukránpárti kormány legyen!” – mondta. 

Országjárás: Hódmezővásárhelyen is ezrek hallgatták Orbán Viktort

 

Az iráni háborúval kapcsolatban elmondta, egy 90 milliós országról van szó, ahol már most van 4 millió afgán menekült. Ők mind Európa felé indulnak majd meg. „Ez nem egy Bud Spencer film, hogy egyesével tudjuk őket lepofozni” – mondta a kormányfő. 

Mint mondta: 

nem is nagyon lát más, aki meg tudná védeni Magyarországot a veszélyektől. 

„Áprilisban sorsot választunk magunknak. Hiába követelőzik Brüsszel és Kijev, nem fogjuk tönkretenni Magyarországot a kedvükért! Nem engedhetjük, hogy a pénzünket Kijevbe, a fiainkat pedig Ukrajnába küldjék! Magyarországon csak a Fidesz képes kivédeni a hazánkat fenyegető veszélyeket és megvédeni az ország biztonságát! Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket áprilisban, mert csak nemzeti egységgel tudjuk kívül tartani Magyarországot háborúból! A Fidesz a biztos választás!” – tette hozzá. 

Beszéde végén köszönetet mondott a szavazóknak, hogy 36 éve eltűrik őt, de hozzátette: még bőségesen van töltény a tárban, készen áll a harcra és arra is, hogy megvívják a harcot a békéért és kívül tartsák Magyarországot a háborúból. Ez a világ egyik legnagyszerűbb nemzete és legszebb országa! 

 

Fotók forrása: Miniszterelnöki Kabinetiroda


 


 

Összesen 101 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
totumfaktum-2
2026. március 22. 18:18
csalodtam... A tények tagadása és a hazug nevek választása primitív és komolytalan.
csalodtamafideszben
2026. március 22. 18:15 Szerkesztve
Az ukránozás primitív és komolytalan.
totumfaktum-2
2026. március 22. 18:13
woof ügynök Persze hogy érzed, hogy vége van a műsorotoknak. Mehetsz a magyar oldalakról vissza oda, ahol élsz. Még azt sem tudod, amit minden magyar ember: választás után nem áprilisban alakul az új kormány. Soha. Most kapsz majd egy esélyt és megfigyelheted, mikor alakul majd meg hamarosan a hatodik Orbán kormány. Olyan könnyen lebuktok. :)
wadcutter
2026. március 22. 18:11
Hann Bandi bácsinál emelkedni fognak a közvéleménykutatás árai a kívánt eredményekhez, mert másképp kell majd súlyozni azokat
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!