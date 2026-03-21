Robog tovább az országjárás: óriási tömeg várja Orbán Viktort Miskolcon – kövesse élőben a Mandineren!

A nagygyűlés Radics Gigi és Curtis közös produkciójával indult, akik a Szabadság vándorai című Demjén-dalt énekelték el. Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere beszédében kiemelte: „Miskolc különleges város, amelynek feladata, hogy az emberek követe legyen. Hogy Miskolc ne maradjon ki a fejlesztésekből, a támogatásokból és a jövőből!” A városvezető szerint ma Miskolcon mindenki pontosan tudja, mire számíthat a kormánytól: stabilitásra és kézzelfogható fejlődésre.

Ha letérünk erről az útról, nem tudjuk, mi vár ránk. Miskolc nem kísérletezhet a jövővel, nem engedheti meg a visszalépést”

– hangsúlyozta Tóth-Szántai József.

