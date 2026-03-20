Orbán újra országjáráson, ezúttal Szentendrén, kövesse élőben a Mandineren!

Folytatódik Orbán Viktor hét elején indult országjárása, a miniszterelnök pénteken Szentendrére látogat, ahol este 18 órától tart beszédet. A kormányfő pénteken délelőtt még Brüsszelben volt, a ferihegyi leszállást követően pedig egyből a Pest vármegyei település felé vette az irányt. Orbán Viktor turnéja a hétvégére sem áll meg: szombaton Miskolcon, vasárnap pedig Hódmezővásárhelyen lehet vele találkozni.

A Szentendrét és környékét magába foglaló egyéni választókerület országgyűlési képviselője és képviselő-jelöltje, Vitályos Eszter kezdő felszólalóként elmondta, van a hazai közéletben valaki, az egyetlen a politikai palettán, aki mindig ki merte mondani az igazságokat. „Kimondta 1989-ben, kimondta 2025-ben a brüsszeli elnyomóknak is.