03. 20.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
brüsszelben miniszterelnöki kommunikációs főosztály orbán orbán viktor

Orbán újra országjáráson, ezúttal Szentendrén, kövesse élőben a Mandineren!

2026. március 20. 17:41

Kaposvár, Dunaújváros és Eger után most Szentendrén tart beszédet a kormányfő, kövesse nálunk élőben!

2026. március 20. 17:41
Folytatódik Orbán Viktor hét elején indult országjárása, a miniszterelnök pénteken Szentendrére látogat, ahol este 18 órától tart beszédet. A kormányfő pénteken délelőtt még Brüsszelben volt, a ferihegyi leszállást követően pedig egyből a Pest vármegyei település felé vette az irányt. Orbán Viktor turnéja a hétvégére sem áll meg: szombaton Miskolcon, vasárnap pedig Hódmezővásárhelyen lehet vele találkozni. 

A Szentendrét és környékét magába foglaló egyéni választókerület országgyűlési képviselője és képviselő-jelöltje, Vitályos Eszter kezdő felszólalóként elmondta, van a hazai közéletben valaki, az egyetlen a politikai palettán, aki mindig ki merte mondani az igazságokat. „Kimondta 1989-ben, kimondta 2025-ben a brüsszeli elnyomóknak is. 

Soha nem számított, hogy a világhatalmak mit gondolnak rólunk vagy egymásról, Magyarország érdekében hangosan és érthetően kimondta az igazságot: őt pedig úgy hívják, Orbán Viktor!”

Vitályos Eszter szerint az ellenfelek helyi jelöltjei az ország életét befolyásoló fontos ügyekben nem nyilvánulnak meg, mint mondta, „nincs okunk mást feltételezni, mint hogy az ország érdekei ellen politizálnának, ha erre lehetőséget kapnának”. 

Szentendrén Vitályos Eszter után szót kapott Kocsis Máté is, aki arról beszélt, a Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amelyen jellemzően az ukrán állam nyer. „A szemünk előtt zajlik egy ukrán beavatkozás. Visszautasítjuk, hogy bármely ország vezetője halálosan megfenyegesse Magyarország miniszterelnökét!” – szögezte le a Fidesz frakcióvezetője, majd feltette a kérdést Európa vezetőinek: „alkalmas-e egy olyan ország az európai uniós tagságra, amely halállistát vezet más EU-tagállamok rendőri vezetőiről, politikusairól?” 

Kocsis Máté szerint azért avatkoznak be az ukránok a hazai választásba, mert megállapodtak a Tisza Párttal, hogy ha majd ők alakíthatnak kormányt, mindent teljesíteni fognak, ami Ukrajnának fontos. 

Az, hogy le kell válni az olcsó orosz olajról, a Tisza programja. Zelenszkij csak megcsinálta”

– emelte ki Kocsis Máté, aki szerint Ukrajnának elemi érdeke, hogy egy ukránbarát kormány kerüljön hatalomra hazánkban. 

A nyitókép Orbán Viktor dunaújvárosi fórumán készült, amint lesz aktuális kép, frissítjük cikkünket. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
dzsini75
2026. március 20. 18:21
Úgy néz ki, hogy a “csendes többség” megunta a Szektások hazug és agresszív kampányát…… Napról napra egyre nagyobb erőt mutatva szembesíti a Szektát a valós erőviszonyokkal…… 💪🏽😉☝🏼
balbako_
2026. március 20. 18:14
Most jöttem Szíjjártó Péter Rákospalotán kampányolt. Tisztes tömeg várta és 3 provokátor. A szónok nem engedte, hogy vitázzanak velük a fideszesek ezért aztán érdeklődés hiányában a végére elsomfordáltak. Választópolgárok versus lumpen proli csürhe és itt is a választópolgárok győztek!
elcapo-2
2026. március 20. 18:12
A szekta eközben Bivalybasznád-alsón haknizik, az utaztatott agyhalottakkal együtt vannak 50 -en.
johannluipigus
2026. március 20. 18:09 Szerkesztve
Virályos Eszti a legszexibb csaj a nemzeti oldalon. Utána következik Lexi.
