Orbán újra országjáráson, ezúttal Szentendrén, kövesse élőben a Mandineren!

Szentendrén Vitályos Eszter után szót kapott Kocsis Máté is, aki arról beszélt, a Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amelyen jellemzően az ukrán állam nyer. „A szemünk előtt zajlik egy ukrán beavatkozás. Visszautasítjuk, hogy bármely ország vezetője halálosan megfenyegesse Magyarország miniszterelnökét!” – szögezte le a Fidesz frakcióvezetője, majd feltette a kérdést Európa vezetőinek: „alkalmas-e egy olyan ország az európai uniós tagságra, amely halállistát vezet más EU-tagállamok rendőri vezetőiről, politikusairól?”
Kocsis Máté szerint azért avatkoznak be az ukránok a hazai választásba, mert megállapodtak a Tisza Párttal, hogy ha majd ők alakíthatnak kormányt, mindent teljesíteni fognak, ami Ukrajnának fontos.
Az, hogy le kell válni az olcsó orosz olajról, a Tisza programja. Zelenszkij csak megcsinálta”
– emelte ki Kocsis Máté, aki szerint Ukrajnának elemi érdeke, hogy egy ukránbarát kormány kerüljön hatalomra hazánkban.
