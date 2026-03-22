patrióta nógrádi györgy orbán viktor

Pénzügyi csőd felé tart Európa? – Orbán és Nógrádi a háború, a migráció és a magyar választás összefüggéseiről (VIDEÓ)

2026. március 22. 14:03

Az európai uniós vezetők belemanőverezték magukat egy olyan helyzetbe, ahonnan nem tudnak nem adni pénzt Ukrajnának – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Patrióta műsorában.

„Lassacskán a matematika törvényei törnek utat maguknak a nyugatiak gondolkodásában” – fogalmazott Orbán Viktor a Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel készült beszélgetésében, utalva arra, hogy az európai vezetők egyre inkább szembesülnek a pénzügyi realitásokkal.

 A miniszterelnök szerint a 90 milliárd eurós ukrán hitel blokkolása azért ütközik ellenállásba, mert az uniós vezetők a tagállami hozzájárulások eltakarásával akarták átfuttatni a csomagot.

Nógrádi György kiegészítette: a hitelszerződésbe olyan kitétel került, hogy Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie a pénzt, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet – „ennek a valószínűsége nulla”. Orbán ezt megerősítve hozzátette: 

valójában az európai adófizetők – németek, franciák, belgák – fogják visszafizetni a londoni bankároknak a felvett hitelt.

A német stratégiával kapcsolatosan elhangzott, hogy a német vezetés abban bízik, hogy Európa hosszabb ideig bírja finanszírozni Ukrajnát, mint ameddig Putyin fenn tudja tartani a háborús gépezetét. „Ez egy anyagháború. A végén majd, amikor megrendülnek az oroszok, le kell ülniük a tárgyalóasztalhoz egy gyenge pozícióból” – idézte fel az elképzelést a miniszterelnök, hozzátéve: 

ez az érvelés több ponton sem működik, és a végén totális pénzügyi csődbe kergetheti Európát.

Orbán beszélt a magyar gazdaság kiszolgáltatottságáról: exportjának 80 százaléka az Európai Unióba, ezen belül is Németországba megy. „Nekünk nem szabad összekötni a sorsunkat velük olyan mértékig, hogy mikor ők beesnek a kútba, akkor bennünket is magukkal rántsanak” – jelentette ki. Szerinte Magyarországnak „menekülőpályára”, egy másik stratégiára van szüksége, amelyet ő építget, míg az ellenzék – legyen az Tisza vagy DK – a minél erősebb európai beágyazódást szorgalmazza.

A miniszterelnök felidézte: 

Ukrajna korábban lezárta a Magyarországra érkező gázvezetéket, majd a Barátság kőolajvezetéket, most pedig a déli áramlat oroszországi szakaszát támadják. 

Nógrádi szerint az Északi Áramlat felrobbantása után a nyugatiak „lenyelték” az ukrán állami terrorizmust, és az elfogott tetteseket sem adták ki Németországnak. „Látszik az, hogy Európát ténylegesen próbálják az ukránok zsarolni” – mondta Orbán.

A belpolitikai tétet illetően a kormányfő kijelentette: Brüsszelben „teljesen nyíltan beszélnek arról, hogy a magyar ellenzéket kell megsegíteni.” Szerinte ha egy ukránbarát kormány alakul Magyarországon, akkor „kifosztják az országot”, a fiatalok következő húsz éve lenne eltemetve. Hozzátette: a magyar modell – munkalapú rendszer, családtámogatás, adórendszer – veszélyes példa az EU számára, ezért akarják eltávolítani a kormányt.

Nógrádi szerint a német közszolgálati médiában már azt mondták: Orbán utoljára vett részt EU-csúcson, mert a következő választást elveszíti. A szakértő ugyanakkor a vidéki kampányutak tapasztalatai alapján Fidesz-fölényt lát.

Orbán a beszélgetés végén arról beszélt: nem akarta, hogy Magyarország ekkora rivaldafénybe kerüljön, de a 2010-től eltérő utat választó ország „veszélyes példává” vált. 

A migrációs politikában – mint mondta – egyre több nagy európai ország csatlakozik a magyar állásponthoz, bár az unió új migrációs paktuma szerinte „rendkívül elvtelen”.

A miniszterelnök a választásról szólva úgy fogalmazott: „Én meg tudok nyerni egy csatát Brüsszelben, szoktam is, most is nyertem egyet. De lesz egy másik április 12-én, azt a magyar embereknek kell megnyerni.”

Nyitókép: Képernyőfotó a videóból

A beszélgetés teljes hosszában itt nézhető meg:

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzkeptiKUSS
2026. március 22. 15:38
Németország adósságállománya kb 3000 milliárd euró. A franciák és az olaszok adóssága GDP arányosan ennél sokkal, de sokkal durvább. Nem aggódnak, inkább a háborúra költenek, mint a gazdaság élénkítésére, fejlesztésére. Valaki érti mire megy ki a játék, mert ebből nem lesz versenyképesség.
neszteklipschik
2026. március 22. 14:41 Szerkesztve
A lippsi program: mindenben 100%-ban végre kell hajtani, amit a brüsszeli bürokrata banda előír. Migráncspolitika, adópolitika, Ukrajna politika: fegyver küldés, pénz küldés, genderpolitika, szuverenitás feladása, közös eladósodás, megszorítások, teljes alávetettség. Mi ott Brüsszelben majd "jobban tudjuk", hogy neked, magyar választó mi az érdeked, mint te magad! -ez a lippsi ajánlat. Demokrácia van: aki akar erre is leszavazhat, de szerencsére nem kötelező. Van más út is. Ha valaki a kútba ugrik nem kötelező utána ugrani! Úgyhogy jobban járunk, ha nem tesszük és a biztos választást támogatjuk...
