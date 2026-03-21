Megtartotta az ellenzék a „főpróbát”: nagy a készültség Orbán Viktor vasárnapi, alföldi fellépése előtt

Micsoda látvány: hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort Miskolcon (GALÉRIA)
Borsodi látogatással folytatódott a miniszterelnök országjárása.
Márki-Zay Péter most sem csinál mást, mint hergel és gyűlöletet kelt.
Márki-Zay Péterék hódmezővásárhelyi gyűlöletrendezvényét egy ismeretlen, minden bizonnyal nem beszámítható ember zavarta meg, a bukott miniszterelnök-jelölt pedig rögtön igyekezett kormánypártinak beállítani az illetőt – írta közösségi oldalán a Fidesz Hódmezővásárhely.
Bejegyzésükben úgy fogalmaztak: „A Fidesz elutasít minden erőszakot, de a gyűlöletkeltést is! Márki-Zay Péterék mai gyűlöletrendezvényét egy ismeretlen, minden bizonnyal nem beszámítható ember zavarta meg. Egyelőre nem tudni az indítékot és azt sem, hogy mi volt a célja.
Márki-Zay Péter viszont a szokásos módon, alantas hátsó szándék által vezérelve azonnal összemosta az egészet a Fidesszel. Márki-Zay Péter nem csinál mást, mint hergel és gyűlöletet kelt. Ezt teszi színre lépése óta.
Felszólítjuk Márki-Zayt, hogy fejezze be az uszítást! Továbbá kérjük arra is, hogy vasárnap, Orbán Viktor miniszterelnök látogatása során is tartózkodjon a provokációtól. A Fidesz egy békés rendezvényt szeretne tartani, ezért bízunk benne, hogy jelenlétével sem ő, sem más nem zavarja azt meg” – fogalmaz a poszt.
Mint ismert, a héten korábban Kaposváron, Egerben, Dunaújvárosban és Szentendrén is hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő érkezése miatt, és így történt ez szombaton Miskolcon is. Orbán Viktor miniszterelnök országjárása vasárnap Hódmezővásárhelyre látogat.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala