Megtartotta az ellenzék a „főpróbát”: nagy a készültség Orbán Viktor vasárnapi, alföldi fellépése előtt

Márki-Zay Péterék hódmezővásárhelyi gyűlöletrendezvényét egy ismeretlen, minden bizonnyal nem beszámítható ember zavarta meg, a bukott miniszterelnök-jelölt pedig rögtön igyekezett kormánypártinak beállítani az illetőt – írta közösségi oldalán a Fidesz Hódmezővásárhely.

Bejegyzésükben úgy fogalmaztak: „A Fidesz elutasít minden erőszakot, de a gyűlöletkeltést is! Márki-Zay Péterék mai gyűlöletrendezvényét egy ismeretlen, minden bizonnyal nem beszámítható ember zavarta meg. Egyelőre nem tudni az indítékot és azt sem, hogy mi volt a célja.