„Nem nagyon emlékszem nagy lehetőségre” – kőkemény kritika a csapatkapitánytól a Fradi pontvesztése után

Üzentek Marco Rossinak a válogatott támadói: alaposan megnehezítik a dolgát (VIDEÓ)
A magyar élvonalban a válogatott kerettagok napja volt a vasárnapi.
A labdarúgó NB I 27. fordulójának zárómeccsén a bajnoki címvédőnek meg kellett elégednie Kisvárdán az egy ponttal.
Mint arról beszámoltunk, mindhárom dobogós NB I-es mérkőzése vasárnapra maradt a labdarúgó élvonalban: a jelenlegi harmadik Debrecen 1–1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémia vendégeként, a listavezető győriek a sereghajtó Kazincbarcika ellen egy gyors borsodi gól után végül kínkeservesen fordítani tudtak, majd zárásként a bajnoki címvédő Fradi kisvárdai fellépése következett.
Ezt is ajánljuk a témában
A várakozásnak megfelelően már az első perctől magához ragadta a kezdeményezést a Ferencváros. A Kisvárda az első negyedóra végéig jól rombolta a fővárosi csapat támadásait, de a 15. percben egy labdavesztés után gyorsan visszakerült a játék a hazai 16-os elé, Kovacevic pedig 20 méterről, középről a bal felső sarokba lőtt. Káprázatos gól volt.
Mindkét oldalon sok volta a hiba, így a szünetig egy-egy veszélyesebb szituáció alakult csak ki, ugyanakkor a ferencvárosi kapusnak, Dibusznak nem volt védeni valója.
A szünet után aktívabbá vált a Kisvárda, és ez helyzetekben is megmutatkozott. Az 57. percben Dibusz bravúrja akadályozta meg az egyenlítést: Radmanovac szép lövésénél látványos vetődéssel tolta ki a jobb felső sarokba tartó labdát a vendégek kapusa. Pár perccel később viszont már tehetetlen volt, ekkor Melnyik vette mellre a labdát, majd 14 méterről a léc alá bombázott. Az egyenlítés is látványosra sikerült.
A későbbiekben is akadt gólszerzési lehetősége a Kisvárdának, miközben a Ferencváros a hajrához közeledve megpróbálta visszavenni az irányítást. Az első félideinél lényegesen eseménydúsabb volt a második, mindkét csapat győzelemre játszott, s végül megosztoztak a pontokon, 1–1-es döntetlennel ért véget a csata.
A zöld-fehérek kapusa és csapatkapitánya, Dibusz Dénes a lefújás után az M4 Sport kamerája előtt fogalmazta meg, min múlott a kisvárdai pontvesztésük.
„Nem tartottuk kontroll alatt a mérkőzést. Az első félidőben nem nagyon jutott el a kapunk elé a hazai csapat, de a második félidőben tudtak jönni. Nem tudnám azt mondani, hogy le kellett volna zárnunk a meccset, mert az egyenlítő gólig nem nagyon emlékszem nagy lehetőségre. Sajnos ezt a meccset nem tudtuk lehozni nullára, úgyhogy a feladat újra fel van adva. A vezetőedző igyekezett frissíteni a csapatot, de fizikális mérkőzés volt, az volt a döntő, hogy picivel többet hibáztunk, ezzel felhoztuk a hazaiakat, akik jól használták ki az erősségeiket.
Ismerjük a helyzetünket, egyértelmű, hogy most már sok pontvesztés nem fér bele. Sőt, azt gondolom, hogy egyáltalán nem fér bele”
– értékelt Dibusz.
A hazaiak részéről a rutinos szélső, Nagy Krisztián csalódottságának adott hangot az elmaradt győzelem miatt.
„Az akaratunkkal és az alázatunkkal sikerült beszorítani a Ferencvárost. A mérkőzés eleje egyértelműen a Fradié volt, de aztán átvettük a kezdeményezést, és összességében csalódott vagyok, hogy nem tudtunk győzni” – fogalmazott Nagy Krisztián.
NB I, 27. forduló:
Kisvárda–Ferencváros 1–1 (0–1)
gólszerzők: Melnyik (63.), illetve Kovacevic (15.)
Az NB I dobogósai 27 forduló után
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
***
