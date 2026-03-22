Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Fradi Kisvárda NB I

„Nem nagyon emlékszem nagy lehetőségre” – kőkemény kritika a csapatkapitánytól a Fradi pontvesztése után

2026. március 22. 22:53

A labdarúgó NB I 27. fordulójának zárómeccsén a bajnoki címvédőnek meg kellett elégednie Kisvárdán az egy ponttal.

2026. március 22. 22:53
null

Mint arról beszámoltunk, mindhárom dobogós NB I-es mérkőzése vasárnapra maradt a labdarúgó élvonalban: a jelenlegi harmadik Debrecen 1–1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémia vendégeként, a listavezető győriek a sereghajtó Kazincbarcika ellen egy gyors borsodi gól után végül kínkeservesen fordítani tudtak, majd zárásként a bajnoki címvédő Fradi kisvárdai fellépése következett.

Ezt is ajánljuk a témában

A várakozásnak megfelelően már az első perctől magához ragadta a kezdeményezést a Ferencváros. A Kisvárda az első negyedóra végéig jól rombolta a fővárosi csapat támadásait, de a 15. percben egy labdavesztés után gyorsan visszakerült a játék a hazai 16-os elé, Kovacevic pedig 20 méterről, középről a bal felső sarokba lőtt. Káprázatos gól volt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Mindkét oldalon sok volta a hiba, így a szünetig egy-egy veszélyesebb szituáció alakult csak ki, ugyanakkor a ferencvárosi kapusnak, Dibusznak nem volt védeni valója.

A szünet után aktívabbá vált a Kisvárda, és ez helyzetekben is megmutatkozott. Az 57. percben Dibusz bravúrja akadályozta meg az egyenlítést: Radmanovac szép lövésénél látványos vetődéssel tolta ki a jobb felső sarokba tartó labdát a vendégek kapusa. Pár perccel később viszont már tehetetlen volt, ekkor Melnyik vette mellre a labdát, majd 14 méterről a léc alá bombázott. Az egyenlítés is látványosra sikerült.

A későbbiekben is akadt gólszerzési lehetősége a Kisvárdának, miközben a Ferencváros a hajrához közeledve megpróbálta visszavenni az irányítást. Az első félideinél lényegesen eseménydúsabb volt a második, mindkét csapat győzelemre játszott, s végül megosztoztak a pontokon, 1–1-es döntetlennel ért véget a csata.

Így értékeltek a főszereplők

A zöld-fehérek kapusa és csapatkapitánya, Dibusz Dénes a lefújás után az M4 Sport kamerája előtt fogalmazta meg, min múlott a kisvárdai pontvesztésük.

„Nem tartottuk kontroll alatt a mérkőzést. Az első félidőben nem nagyon jutott el a kapunk elé a hazai csapat, de a második félidőben tudtak jönni. Nem tudnám azt mondani, hogy le kellett volna zárnunk a meccset, mert az egyenlítő gólig nem nagyon emlékszem nagy lehetőségre. Sajnos ezt a meccset nem tudtuk lehozni nullára, úgyhogy a feladat újra fel van adva. A vezetőedző igyekezett frissíteni a csapatot, de fizikális mérkőzés volt, az volt a döntő, hogy picivel többet hibáztunk, ezzel felhoztuk a hazaiakat, akik jól használták ki az erősségeiket.

Ismerjük a helyzetünket, egyértelmű, hogy most már sok pontvesztés nem fér bele. Sőt, azt gondolom, hogy egyáltalán nem fér bele”

– értékelt Dibusz.

A hazaiak részéről a rutinos szélső, Nagy Krisztián csalódottságának adott hangot az elmaradt győzelem miatt.

„Az akaratunkkal és az alázatunkkal sikerült beszorítani a Ferencvárost. A mérkőzés eleje egyértelműen a Fradié volt, de aztán átvettük a kezdeményezést, és összességében csalódott vagyok, hogy nem tudtunk győzni” – fogalmazott Nagy Krisztián.

NB I, 27. forduló:
Kisvárda–Ferencváros 1–1 (0–1)
gólszerzők: Melnyik (63.), illetve Kovacevic (15.)

Az NB I dobogósai 27 forduló után

  • ETO FC Győr 53 pont
  • Ferencváros 50 pont (26 mérkőzés)
  • DVSC 45 pont

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Halder_1899
2026. március 22. 23:36
Ebben bajnokságban mindent alulmúl a játékunk az nb1-ben, borzalom.
