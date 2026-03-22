„Nem nagyon emlékszem nagy lehetőségre” – kőkemény kritika a csapatkapitánytól a Fradi pontvesztése után

Mindkét oldalon sok volta a hiba, így a szünetig egy-egy veszélyesebb szituáció alakult csak ki, ugyanakkor a ferencvárosi kapusnak, Dibusznak nem volt védeni valója.

A szünet után aktívabbá vált a Kisvárda, és ez helyzetekben is megmutatkozott. Az 57. percben Dibusz bravúrja akadályozta meg az egyenlítést: Radmanovac szép lövésénél látványos vetődéssel tolta ki a jobb felső sarokba tartó labdát a vendégek kapusa. Pár perccel később viszont már tehetetlen volt, ekkor Melnyik vette mellre a labdát, majd 14 méterről a léc alá bombázott. Az egyenlítés is látványosra sikerült.

A későbbiekben is akadt gólszerzési lehetősége a Kisvárdának, miközben a Ferencváros a hajrához közeledve megpróbálta visszavenni az irányítást. Az első félideinél lényegesen eseménydúsabb volt a második, mindkét csapat győzelemre játszott, s végül megosztoztak a pontokon, 1–1-es döntetlennel ért véget a csata.

Így értékeltek a főszereplők