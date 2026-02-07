Megkérdezték Dárdai Pált, mi lehet a realitás a Fradi ellen – ezt válaszolta

A Bundesliga-játékos bejelentése után parádés gólt lőtt a Puskás – Szélesi máris begyűjtötte első vereségét Újpesten
Pedig nem érdemelte meg.
Szombaton 17 órakor rendezik a Ferencváros–Újpest derbit a labdarúgó NB I-ben. A mérkőzés előtt az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál nyilatkozott.
Dárdai Pál, az Újpest sportigazgatója az első derbije előtt nyilatkozott a klub honlapjának, és világossá tette: pontosan tisztában van az Ferencváros–Újpest rangadó jelentőségével, ugyanakkor igyekszik megőrizni a megszokott higgadtságát. Mint mondta, pályafutása során számos „ellenséges hangulatú” mérkőzésen szerepelt játékosként és edzőként is, ám a magyar derbi különleges helyet foglal el. „Nekem minden meccs ugyanolyan, de persze ez Magyarországon különlegesebb, hiszen teltházas mérkőzésről beszélünk, ami hatalmas motiváció a srácoknak. (…) Tisztában vagyok azzal, mit jelent a szurkolóinknak az előttünk álló mérkőzés, és pontosan így is fogunk belemenni ebbe a meccsbe.”
A realitásokat illetően Dárdai nem kertelt, ugyanakkor sportszerűen elismerte a Ferencváros elmúlt évekbeli munkáját. „Először is gratulálunk a Ferencvárosnak azért, amit az elmúlt évek során felépítettek, nagyon mélyről az NB II-ből elindulva egészen Európáig.” Hozzátette: az lila-fehéreknél is új korszak kezdődött, miután új tulajdonos érkezett a klub élére.
„Még nem tartunk azon a szinten, hogy versenyképesek lehessünk velük, de egy mérkőzésen képesek lehetünk megszorongatni őket.”
Arra a kérdésre, hol lehet elkapni a zöld-fehéreket, a szakember egyértelmű választ adott. „Ha olyan szervezetten játszunk, mint ahogy azt tettük a Puskás ellen, és mellénk szegődik az a minimális szerencse, ami egy győzelemhez kell, akkor elkaphatjuk a zöld-fehéreket.” Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a legkisebb megingás is végzetes lehet. „Viszont, ha a játékosaink egy közepesebb napot fognak ki, akkor nem lesz lehetőségünk” – idézte Dárdait az ujpestfc.hu.
Ezt is ajánljuk a témában
Pedig nem érdemelte meg.
Dárdai hangsúlyozta: a siker kulcsa a mentalitásban rejlik, amelynek újjáépítése jelenleg az egyik legfontosabb feladat az Újpestnél. „Ha az Újpestről beszélünk, akkor majdnem az egész klubnak át kell szellemülnie egy olyan mentális állapotba, ami régen megvolt.” Mint fogalmazott, nem csupán a derbire készülnek, hanem hosszú távon gondolkodnak. „Jelenleg nem elsősorban a derbire készülünk, nem ő ellenük keressük az ellenszert,
hanem hosszú távra építkezünk.”
A szombati mérkőzés kapcsán ugyanakkor egyértelmű célokat is megfogalmazott. „Szeretnénk szombaton a saját játékunkat tovább építeni, ott folytatni, ahol a Puskás ellen abbahagytuk, annyi kivétellel, hogy holnap szeretnénk gólt, gólokat szerezni.” Dárdai szerint csak egységben és maximális csapatszellemmel lehet esélye az Újpestnek a rangadón.
Ezt is ajánljuk a témában
Szombat délután jön az újabb derbi.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton