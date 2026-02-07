Megkérdezték Dárdai Pált, mi lehet a realitás a Fradi ellen – ezt válaszolta

Dárdai Pál, az Újpest sportigazgatója az első derbije előtt nyilatkozott a klub honlapjának, és világossá tette: pontosan tisztában van az Ferencváros–Újpest rangadó jelentőségével, ugyanakkor igyekszik megőrizni a megszokott higgadtságát. Mint mondta, pályafutása során számos „ellenséges hangulatú” mérkőzésen szerepelt játékosként és edzőként is, ám a magyar derbi különleges helyet foglal el. „Nekem minden meccs ugyanolyan, de persze ez Magyarországon különlegesebb, hiszen teltházas mérkőzésről beszélünk, ami hatalmas motiváció a srácoknak. (…) Tisztában vagyok azzal, mit jelent a szurkolóinknak az előttünk álló mérkőzés, és pontosan így is fogunk belemenni ebbe a meccsbe.”

A realitásokat illetően Dárdai nem kertelt, ugyanakkor sportszerűen elismerte a Ferencváros elmúlt évekbeli munkáját. „Először is gratulálunk a Ferencvárosnak azért, amit az elmúlt évek során felépítettek, nagyon mélyről az NB II-ből elindulva egészen Európáig.” Hozzátette: az lila-fehéreknél is új korszak kezdődött, miután új tulajdonos érkezett a klub élére.