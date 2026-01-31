A Bundesliga-játékos bejelentése után parádés gólt lőtt a Puskás – Szélesi máris begyűjtötte első vereségét Újpesten

Vártuk a második félidőtől a szívonal emelkedését, de mindhiába. A 68. percben aztán megint az Újpest villant, Matko kapáslövését Szappanos ujjheggyel tolta a kapu fölé.

A 81. percben mégis a Puskás Akadémia szerzett vezetést: Soisalo beadása után Fameyeh félfordulatból lőtt nagyon látványos gólt Banai kapujába. Nem túl szimpatikus módon utána kimutatott az újpesti tábornak, amiért sárga lappal jutalmazta a játékvezető, 0–1.



Az eredmény már nem változott a feszült hangulatban, így a Puskás egygólos győzelmével csökkentette hátrányát a dobogóhoz képest, míg az Újpest maradt a 9. helyen.

NB I, 20. forduló

Újpest–Puskás Akadémia 0–1 (0–0)

Gól: Fameyeh (81.)