A Bundesliga-játékos bejelentése után parádés gólt lőtt a Puskás – Szélesi máris begyűjtötte első vereségét Újpesten

Nem indult túl fényesen a Dárdai-korszak Újpesten: emberelőnyben sem nyert a kiesőjelölt ellen a Szélesi-csapat
A Nyíregyháza még büntetőt is hibázott.
Az Újpest bejelentett egy Bundesliga-játékost, majd Fameyeh parádés gólt lőtt a Puskás Akadémia színeiben, így a felcsútiak örülhettek. Ez történt az Újpest–PAFC-on.
Újpest–PAFC rangadót rendeztek szombaton az NB I 20. fordulójában. A lila-fehérek újjáalakult stábja Szélesi Zoltán vezetőedzővel és a kispadon helyet foglaló Dárdai Pál sportigazgatóval ezen a találkozón debütált a Szusza Ferenc Stadionban. A tényleges premier annyira nem sikerült jól – emberelőnyben is csak egy pontra futotta Nyíregyházán –, de a felcsútiak sem a legjobb passzban érkeztek, miután 2–1-re kikaptak hazai pályán a Pakstól.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nyíregyháza még büntetőt is hibázott.
A lila-fehérek kezdőcsapatába bekerült a Szpari ellen még csak csereként szerepet kapó, Frankfurtból kölcsönvett német-magyar tehetség, Fenyő Noah, míg a Puskásban szintén először lehetett az első perctől a pályán NB I-es mérkőzésen a mindössze 18 éves saját nevelés, Mondovics Kevin.
Dárdaiék hazai premierje ide vagy oda, az újpesti szurkolókat annyira nem hozta lázba a mérkőzés, mint amire számítottunk, a rendkívül hideg, esős időben messze nem teltek meg a megyeri úti lelátók, 4078-an látogattak ki. Fenyő Miklós pedig már csak az égi lelátóról figyelhette a találkozót, hiszen éppen a meccs napján érkezett a hír, hogy a köztudottan Újpest-szurkoló legendás előadóművész távozott az élők sorából.
Ezt is ajánljuk a témában
Az egész országot megrázta Fenyő Miklós halála.
Támadólag léptek fel a hazaiak a találkozó elején, így Szappanos Péternek már a 4. percben hatalmas bravúrt kellett bemutatnia Matija Ljuljics szabadrúgásánál, majd egy tetszetős akció végén a felső lécet is eltalálta a szerb támadó. Az ígéretes kezdés után gyorsan le is ült a meccs, de a folytatásban is az újpestiek játszottak veszélyesebben. A Puskás egyszer állt igazán közel a gólhoz, amikor Lukács Dániel beadására érkezett Fameyeh, de a közeli lövését fogta Banai Dávid.
Az első percek alapján nem gondoltuk volna, de a legizgalmasabb pillanatok a szünetben történtek: az újpest műsorközlő bejelentette, hogy leigazolták az Augsburgtól érkező Arne Maiert, aki Hertha-nevelés, U21-es Európa-bajnok és már 184 mérkőzésen lépett pályára a német Bundesligában. A középpályás ki is sétált a stadion gyepére integetni a szurkolóknak.
Vártuk a második félidőtől a szívonal emelkedését, de mindhiába. A 68. percben aztán megint az Újpest villant, Matko kapáslövését Szappanos ujjheggyel tolta a kapu fölé.
A 81. percben mégis a Puskás Akadémia szerzett vezetést: Soisalo beadása után Fameyeh félfordulatból lőtt nagyon látványos gólt Banai kapujába. Nem túl szimpatikus módon utána kimutatott az újpesti tábornak, amiért sárga lappal jutalmazta a játékvezető, 0–1.
Az eredmény már nem változott a feszült hangulatban, így a Puskás egygólos győzelmével csökkentette hátrányát a dobogóhoz képest, míg az Újpest maradt a 9. helyen.
NB I, 20. forduló
Újpest–Puskás Akadémia 0–1 (0–0)
Gól: Fameyeh (81.)
Nyitókép: MTI/Kovács Márton