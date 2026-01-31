Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Puskás Akadémia Újpest NB I

A Bundesliga-játékos bejelentése után parádés gólt lőtt a Puskás – Szélesi máris begyűjtötte első vereségét Újpesten

2026. január 31. 20:41

Az Újpest bejelentett egy Bundesliga-játékost, majd Fameyeh parádés gólt lőtt a Puskás Akadémia színeiben, így a felcsútiak örülhettek. Ez történt az Újpest–PAFC-on.

2026. január 31. 20:41
null
Nagy-Pál Tamás

Újpest–PAFC rangadót rendeztek szombaton az NB I 20. fordulójában. A lila-fehérek újjáalakult stábja Szélesi Zoltán vezetőedzővel és a kispadon helyet foglaló Dárdai Pál sportigazgatóval ezen a találkozón debütált a Szusza Ferenc Stadionban. A tényleges premier annyira nem sikerült jól – emberelőnyben is csak egy pontra futotta Nyíregyházán –, de a felcsútiak sem a legjobb passzban érkeztek, miután 2–1-re kikaptak hazai pályán a Pakstól.

Ezt is ajánljuk a témában

A lila-fehérek kezdőcsapatába bekerült a Szpari ellen még csak csereként szerepet kapó, Frankfurtból kölcsönvett német-magyar tehetség, Fenyő Noah, míg a Puskásban szintén először lehetett az első perctől a pályán NB I-es mérkőzésen a mindössze 18 éves saját nevelés, Mondovics Kevin.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Dárdaiék hazai premierje ide vagy oda, az újpesti szurkolókat annyira nem hozta lázba a mérkőzés, mint amire számítottunk, a rendkívül hideg, esős időben messze nem teltek meg a megyeri úti lelátók, 4078-an látogattak ki. Fenyő Miklós pedig már csak az égi lelátóról figyelhette a találkozót, hiszen éppen a meccs napján érkezett a hír, hogy a köztudottan Újpest-szurkoló legendás előadóművész távozott az élők sorából.

Ezt is ajánljuk a témában

Újpest–PAFC: a mérkőzés

Támadólag léptek fel a hazaiak a találkozó elején, így Szappanos Péternek már a 4. percben hatalmas bravúrt kellett bemutatnia Matija Ljuljics szabadrúgásánál, majd egy tetszetős akció végén a felső lécet is eltalálta a szerb támadó. Az ígéretes kezdés után gyorsan le is ült a meccs, de a folytatásban is az újpestiek játszottak veszélyesebben. A Puskás egyszer állt igazán közel a gólhoz, amikor Lukács Dániel beadására érkezett Fameyeh, de a közeli lövését fogta Banai Dávid.

Az első percek alapján nem gondoltuk volna, de a legizgalmasabb pillanatok a szünetben történtek: az újpest műsorközlő bejelentette, hogy leigazolták az Augsburgtól érkező Arne Maiert, aki Hertha-nevelés, U21-es Európa-bajnok és már 184 mérkőzésen lépett pályára a német Bundesligában. A középpályás ki is sétált a stadion gyepére integetni a szurkolóknak.

Újpest–PAFC
Újpest–PAFC: a szünetben jelentették be Arne Maier érkezését. Fotó: Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Vártuk a második félidőtől a szívonal emelkedését, de mindhiába. A 68. percben aztán megint az Újpest villant, Matko kapáslövését Szappanos ujjheggyel tolta a kapu fölé.

A 81. percben mégis a Puskás Akadémia szerzett vezetést: Soisalo beadása után Fameyeh félfordulatból lőtt nagyon látványos gólt Banai kapujába. Nem túl szimpatikus módon utána kimutatott az újpesti tábornak, amiért sárga lappal jutalmazta a játékvezető, 0–1.


Az eredmény már nem változott a feszült hangulatban, így a Puskás egygólos győzelmével csökkentette hátrányát a dobogóhoz képest, míg az Újpest maradt a 9. helyen.

NB I, 20. forduló
Újpest–Puskás Akadémia 0–1 (0–0)
Gól: Fameyeh (81.)

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!