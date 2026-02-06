„Néha túlságosan beleélik magukat az ilyen rangadókba” – Robbie Keane figyelmeztetett a Fradi–Újpest előtt

Szombaton 17 órakor rendezik a Ferencváros–Újpest derbit a labdarúgó NB I-ben. A mérkőzés előtt a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane nyilatkozott.

„Természetesen ez az a mérkőzés, amire mindenki vár. Egy nagy meccs, igazi derbi, amelyen mindenki jó eredményt és magabiztos játékot vár tőlünk. Mi is nagyon várjuk a találkozót, nemcsak a szurkolók. Biztos vagyok benne, hogy telt ház lesz, nagyszerű hangulattal” – idézte a fradi.hu az ír trénert, aki arról is beszélt, hogy milyen tanáccsal látta el játékosait egy ilyen rangadó előtt.