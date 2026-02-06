„Néha túlságosan beleélik magukat az ilyen rangadókba” – Robbie Keane figyelmeztetett a Fradi–Újpest előtt

Ezt mondta Bolla Bendegúz a Fradi érdeklődéséről és a drámai magyar–írről
Próbál pozitív maradni.
Szombat délután jön az újabb derbi. Robbie Keane, a Ferencváros ír vezetőedzője és az Újpest fiatal, Németországból hazatérő magyar futballistája beszélt a fővárosi rangadóról.
Szombaton 17 órakor rendezik a Ferencváros–Újpest derbit a labdarúgó NB I-ben. A mérkőzés előtt a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane nyilatkozott.
„Természetesen ez az a mérkőzés, amire mindenki vár. Egy nagy meccs, igazi derbi, amelyen mindenki jó eredményt és magabiztos játékot vár tőlünk. Mi is nagyon várjuk a találkozót, nemcsak a szurkolók. Biztos vagyok benne, hogy telt ház lesz, nagyszerű hangulattal” – idézte a fradi.hu az ír trénert, aki arról is beszélt, hogy milyen tanáccsal látta el játékosait egy ilyen rangadó előtt.
„Nem olyan bonyolult ez. Élvezzék a játékot és próbáljanak nyugodtak maradni. Ez egy nagy meccs, használják ki.
A játékosok néha túlságosan beleélik magukat az ilyen rangadókba. Meg kell őrizni a koncentrációt. Edzőként ez a legfontosabb tanácsom számukra: maradjanak fókuszáltak, most csak erre az egy mérkőzésre és a győzelemre koncentráljanak.”
Újpesti részről az Eintracht Frankfurttól kölcsönben szereplő magyar U-válogatott Fenyő Noah-t kérdezték a derbiről. A 20. életévét január végén betöltő futballista a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia elleni bajnokin is pályán volt.
Magamtól is tudom, érzem, hogy ez egy nem mindennapi összecsapás lesz. Tisztában vagyok a rivalizálással, és nagyon örülök, hogy ennek már én is a részese lehetek.
Ami magát a mérkőzést illeti, az a legfontosabb, hogy próbáljuk a saját játékunkat játszani. Szerintem ez sikerült a Puskás Akadémia ellen is, de ott sajnos nem jött össze a győzelem. Fontos, hogy ezúttal is próbáljuk majd teljesíteni, amit az edzőink kérnek tőlünk” – idézte a klub honlapja a fiatal játékost, aki januárban került az Újpesthez.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA