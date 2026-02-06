Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Fenyő Noah Újpest Ferencváros NB I

„Néha túlságosan beleélik magukat az ilyen rangadókba” – Robbie Keane figyelmeztetett a Fradi–Újpest előtt

2026. február 06. 19:54

Szombat délután jön az újabb derbi. Robbie Keane, a Ferencváros ír vezetőedzője és az Újpest fiatal, Németországból hazatérő magyar futballistája beszélt a fővárosi rangadóról.

2026. február 06. 19:54
null

Szombaton 17 órakor rendezik a Ferencváros–Újpest derbit a labdarúgó NB I-ben. A mérkőzés előtt a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane nyilatkozott.

„Természetesen ez az a mérkőzés, amire mindenki vár. Egy nagy meccs, igazi derbi, amelyen mindenki jó eredményt és magabiztos játékot vár tőlünk. Mi is nagyon várjuk a találkozót, nemcsak a szurkolók. Biztos vagyok benne, hogy telt ház lesz, nagyszerű hangulattal” – idézte a fradi.hu az ír trénert, aki arról is beszélt, hogy milyen tanáccsal látta el játékosait egy ilyen rangadó előtt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Keane nyugodtságra biztat

„Nem olyan bonyolult ez. Élvezzék a játékot és próbáljanak nyugodtak maradni. Ez egy nagy meccs, használják ki.

A játékosok néha túlságosan beleélik magukat az ilyen rangadókba. Meg kell őrizni a koncentrációt. Edzőként ez a legfontosabb tanácsom számukra: maradjanak fókuszáltak, most csak erre az egy mérkőzésre és a győzelemre koncentráljanak.”

Ezt is ajánljuk a témában

A Fradi oldaláról Keane, míg újpesti részről Fenyő Noah nyilatkozott
A Fradi oldaláról Robbie Keane, míg újpesti részről Fenyő Noah nyilatkozott / Fotó: ujpestfc.hu

Újpesti részről az Eintracht Frankfurttól kölcsönben szereplő magyar U-válogatott Fenyő Noah-t kérdezték a derbiről. A 20. életévét január végén betöltő futballista a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia elleni bajnokin is pályán volt.

Magamtól is tudom, érzem, hogy ez egy nem mindennapi összecsapás lesz. Tisztában vagyok a rivalizálással, és nagyon örülök, hogy ennek már én is a részese lehetek.

Ami magát a mérkőzést illeti, az a legfontosabb, hogy próbáljuk a saját játékunkat játszani. Szerintem ez sikerült a Puskás Akadémia ellen is, de ott sajnos nem jött össze a győzelem. Fontos, hogy ezúttal is próbáljuk majd teljesíteni, amit az edzőink kérnek tőlünk” – idézte a klub honlapja a fiatal játékost, aki januárban került az Újpesthez.

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!