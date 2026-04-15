Megkérdezték a Molt, milyen hatással van a kormányváltás az újpesti projektre

Mi lesz veled, Újpest?

Az, hogy 2027-ben nem adják át az új létesítményt, szinte borítékolható, hiszen még el sem kezdődtek a munkálatok. Ugyanakkor érdekes kérdés, mennyiben érintheti az egész projektet és magát a klub működtetését, hogy a vasárnapi országgyűlési választásokon a szavazók a kormányváltás mellett döntöttek. A Blikk kereste meg ezzel kapcsolatban a Mol-csoportot.

Az Újpest FC tulajdonosa, a Mol-csoport elkötelezett a klubnál megkezdett hosszú távú fejlesztési elképzelések megvalósítására. Kiemelt célunk, hogy a klub kiszámítható, átlátható és fenntartható módon működjön, szakmai és gazdasági szempontok mentén. Nagy terveink vannak, és nem tervezünk ezekből cseppet sem lejjebb adni”

– fogalmazott válaszában a cég.

A jelek szerint tehát az Újpest jövőjét nem fenyegeti veszély, a tulajdonos a kormányváltás ellenére is működtetni fogja a klubot, és a stadionépítési terveiről sem mondott le.