Megkérdezték a Molt, milyen hatással van a kormányváltás az újpesti projektre

Erre vártak a szurkolók: megvannak az Újpest új stadionjának első látványtervei (FOTÓK)
A klub hangsúlyozza, a tervek egyelőre nem tekinthetők véglegesnek.
A Mol-csoport a kormányváltás ellenére sem mondott le az NB I-es klub működtetéséről. Jelenleg úgy tűnik, hogy az Újpest új stadionja sincs veszélyben.
Tavaly nyáron jelentek meg az első látványtervek a labdarúgó NB I egyik legtradicionálisabb klubjának, az Újpest FC-nek az új stadionjáról.
Ezt is ajánljuk a témában
„Az Újpest FC tulajdonosa, a MOL-csoport májusban jelentette be, hogy elővételi szerződést írt alá a Fóti út 141. alatti telek megvásárlására. A területen a tervek szerint egy komplex sportpark, azon beül pedig az Újpest FC új otthona épül, amelynek átadása 2027-ben várható” – állt akkor a klub közleményében.
„Az elmúlt hónapok háttérmunkálatait követően olyan döntés született, amely mind az Újpest FC, mind a kerület számára előremutató jövőképet vázol fel. A fejlesztés kapcsán két fő prioritást tűztünk ki magunk elé: egyrészt, hogy az Újpest FC egy modern, a klub patinás múltjának, illetve a jelenkor követelményeinek megfelelő világszínvonalú otthont kapjon, másrészt pedig, hogy a park maximálisan integrálódjon a kerület kulturális életébe, ezzel az újpesti közösség új fórumaként funkcionálhasson” – mondta júniusban Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke.
Az, hogy 2027-ben nem adják át az új létesítményt, szinte borítékolható, hiszen még el sem kezdődtek a munkálatok. Ugyanakkor érdekes kérdés, mennyiben érintheti az egész projektet és magát a klub működtetését, hogy a vasárnapi országgyűlési választásokon a szavazók a kormányváltás mellett döntöttek. A Blikk kereste meg ezzel kapcsolatban a Mol-csoportot.
Az Újpest FC tulajdonosa, a Mol-csoport elkötelezett a klubnál megkezdett hosszú távú fejlesztési elképzelések megvalósítására. Kiemelt célunk, hogy a klub kiszámítható, átlátható és fenntartható módon működjön, szakmai és gazdasági szempontok mentén. Nagy terveink vannak, és nem tervezünk ezekből cseppet sem lejjebb adni”
– fogalmazott válaszában a cég.
A jelek szerint tehát az Újpest jövőjét nem fenyegeti veszély, a tulajdonos a kormányváltás ellenére is működtetni fogja a klubot, és a stadionépítési terveiről sem mondott le.
Nyitókép: Club 1885 applikáció