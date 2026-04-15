Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
04. 15.
szerda
Választás 2026
Mol Újpest Ratatics Péter

Megkérdezték a Molt, milyen hatással van a kormányváltás az újpesti projektre

2026. április 15. 15:43

A Mol-csoport a kormányváltás ellenére sem mondott le az NB I-es klub működtetéséről. Jelenleg úgy tűnik, hogy az Újpest új stadionja sincs veszélyben.

2026. április 15. 15:43
null

Tavaly nyáron jelentek meg az első látványtervek a labdarúgó NB I egyik legtradicionálisabb klubjának, az Újpest FC-nek az új stadionjáról. 

Újpest
Az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

„Az Újpest FC tulajdonosa, a MOL-csoport májusban jelentette be, hogy elővételi szerződést írt alá a Fóti út 141. alatti telek megvásárlására. A területen a tervek szerint egy komplex sportpark, azon beül pedig az Újpest FC új otthona épül, amelynek átadása 2027-ben várható” – állt akkor a klub közleményében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
„Az elmúlt hónapok háttérmunkálatait követően olyan döntés született, amely mind az Újpest FC, mind a kerület számára előremutató jövőképet vázol fel. A fejlesztés kapcsán két fő prioritást tűztünk ki magunk elé: egyrészt, hogy az Újpest FC egy modern, a klub patinás múltjának, illetve a jelenkor követelményeinek megfelelő világszínvonalú otthont kapjon, másrészt pedig, hogy a park maximálisan integrálódjon a kerület kulturális életébe, ezzel az újpesti közösség új fórumaként funkcionálhasson” – mondta júniusban Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke.

Mi lesz veled, Újpest?

Az, hogy 2027-ben nem adják át az új létesítményt, szinte borítékolható, hiszen még el sem kezdődtek a munkálatok. Ugyanakkor érdekes kérdés, mennyiben érintheti az egész projektet és magát a klub működtetését, hogy a vasárnapi országgyűlési választásokon a szavazók a kormányváltás mellett döntöttek. A Blikk kereste meg ezzel kapcsolatban a Mol-csoportot.

Az Újpest FC tulajdonosa, a Mol-csoport elkötelezett a klubnál megkezdett hosszú távú fejlesztési elképzelések megvalósítására. Kiemelt célunk, hogy a klub kiszámítható, átlátható és fenntartható módon működjön, szakmai és gazdasági szempontok mentén. Nagy terveink vannak, és nem tervezünk ezekből cseppet sem lejjebb adni”

 – fogalmazott válaszában a cég.

A jelek szerint tehát az Újpest jövőjét nem fenyegeti veszély, a tulajdonos a kormányváltás ellenére is működtetni fogja a klubot, és a stadionépítési terveiről sem mondott le.

Nyitókép: Club 1885 applikáció

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dixtroy
2026. április 15. 16:14 Szerkesztve
Miután soros a pénz erejével brutálisan leverte Orbán lázadását, figyeld meg, hogy gondja lesz rá, hogy minden ami Orbánhoz köthető vívmány, egytől-egyig be legyen szántva. Orbán Újpest drukker? A csapat is meg fog szűnni, a stadion helyét is bevetik málnával, remélem havas annak is annyira fog örülni.
massivement5
2026. április 15. 16:00
Azért kurva jó, hogy miután rongybabaként csuklott össze a fideszhatalom, a tökéletesen felesleges UTE stadion a legnagyobb probléma a halálhörgés közepette is... Az UTE átlag nézőszáma 4 ezer kb. A Lecsuthy FC az elmúlt 10 évben 150 milliárd forintot kapott... Ezeket a számokat itt hagyom, kedves narancs magyarfodbalkások, lehet gondolkodni (ha volna mivel), hogy miért lett ilyen ordas módon arcon térdelve a Fidesz vasárnap...
szim-patikus
2026. április 15. 15:57
Inkább a kiszervezett 5 közcélú magánalapítványaikra tett hatásra kellett volna rákérdezni...
