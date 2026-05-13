Nagybevásárlás előtt az Újpest: Felcsút is a célkeresztben

Elkezdődött a tisztogatás Újpesten, távozik a Mol-éra első szerzeménye
Három játékostól már elköszöntek, és hamarosan újabb futballistáknak inthetnek búcsút.
Több új futballista is érkezhet a nyáron a Megyeri útra. A Puskás Akadémiából két magyar játékost is kiszemelt az Újpest.
A zuhanyhíradóban keringő pletykák szerint a Mol által támogatott Újpest a nyáron Szappanos Pétert és Markgráf Ákost is szerződtetheti a Puskás Akadémiától, továbbá a tavasszal kölcsönben a Nyíregyháza Spartacusnál szereplő nigériai Muhamed Tijanit is megszerezheti.
A Csakfoci információja, hogy a Puskás Akadémia magyar válogatott kapusa, Szappanos Péter klubot válthat a nyáron, és a fővárosba költözhet, ahol az Újpest kapusa lehet.
A pénzügyi feltételekről még meg kell állapodniuk a feleknek, de komoly az érdeklődés az újpestiek részéről, a tárgyalások már zajlanak, és jó esély van a megegyezésre
– jegyzi meg a portál.
A lila-fehéreknek azért lesz szükségük új kapusra, mert Riccardo Piscitelli minden bizonnyal távozik a klubtól, Szappanos pedig Banai Dávidot kiszorítva akár rögtön első számú kapusa is lehet az együttesnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Három játékostól már elköszöntek, és hamarosan újabb futballistáknak inthetnek búcsút.
Szintén a Csakfoci írta meg, hogy az Újpest a magyar válogatott friss keretébe meghívott Markgráf Ákost is kiszemelte a Puskás Akadémiából. Úgy tudják, a fővárosi klub már hosszabb ideje figyelemmel kíséri a 2005-ös születésű védőt, és jelenleg is azon dolgozik, hogy meg tudja szerezni a fiatal játékost, aki 29 mérkőzésen egy gólt szerzett a felcsútiaknál ebben az idényben.
Ezt is ajánljuk a témában
Az első fecske megvan, jöhet a többi.
A negyedik kerületi klub szurkolói oldala, a Lila Sector értesülései szerint az együttes csatárposzton is erősít, és akár már a következő napokban hivatalossá válhat, hogy a tavaszt kölcsönben a Nyíregyházánál töltő, ott 14 mérkőzésen nyolc gólt szerző Muhamed Tijani a Megyeri útra igazol. A nigériai támadó a Szparinál nyújtott teljesítményével állítólag a Ferencváros és a DVSC érdeklődését is felkeltette, de jelen állás szerint az Újpest lesz a befutó, azt viszont még nem tudni, hogy kölcsönbe vagy végleg érkezhet a lilákhoz a cseh Slavia Prahától.
Nyitókép: Facebook / Puskás Akadémia