Nagybevásárlás előtt az Újpest: Felcsút is a célkeresztben

A zuhanyhíradóban keringő pletykák szerint a Mol által támogatott Újpest a nyáron Szappanos Pétert és Markgráf Ákost is szerződtetheti a Puskás Akadémiától, továbbá a tavasszal kölcsönben a Nyíregyháza Spartacusnál szereplő nigériai Muhamed Tijanit is megszerezheti.

A Csakfoci információja, hogy a Puskás Akadémia magyar válogatott kapusa, Szappanos Péter klubot válthat a nyáron, és a fővárosba költözhet, ahol az Újpest kapusa lehet.