Puskás Akadémia Újpest FC Nyíregyháza Spartacus Szappanos Péter Mol

Nagybevásárlás előtt az Újpest: Felcsút is a célkeresztben

2026. május 13. 11:02

Több új futballista is érkezhet a nyáron a Megyeri útra. A Puskás Akadémiából két magyar játékost is kiszemelt az Újpest.

A zuhanyhíradóban keringő pletykák szerint a Mol által támogatott Újpest a nyáron Szappanos Pétert és Markgráf Ákost is szerződtetheti a Puskás Akadémiától, továbbá a tavasszal kölcsönben a Nyíregyháza Spartacusnál szereplő nigériai Muhamed Tijanit is megszerezheti.

Markgráf Ákos és Muhamed Tijani a következő idényben már csapattársak lehetnek Újpesten (Fotó: Facebook / Nyíregyháza Spartacus FC)

A Csakfoci információja, hogy a Puskás Akadémia magyar válogatott kapusa, Szappanos Péter klubot válthat a nyáron, és a fővárosba költözhet, ahol az Újpest kapusa lehet. 

A pénzügyi feltételekről még meg kell állapodniuk a feleknek, de komoly az érdeklődés az újpestiek részéről, a tárgyalások már zajlanak, és jó esély van a megegyezésre

 – jegyzi meg a portál.

A lila-fehéreknek azért lesz szükségük új kapusra, mert Riccardo Piscitelli minden bizonnyal távozik a klubtól, Szappanos pedig Banai Dávidot kiszorítva akár rögtön első számú kapusa is lehet az együttesnek.

Szintén a Csakfoci írta meg, hogy az Újpest a magyar válogatott friss keretébe meghívott Markgráf Ákost is kiszemelte a Puskás Akadémiából. Úgy tudják, a fővárosi klub már hosszabb ideje figyelemmel kíséri a 2005-ös születésű védőt, és jelenleg is azon dolgozik, hogy meg tudja szerezni a fiatal játékost, aki 29 mérkőzésen egy gólt szerzett a felcsútiaknál ebben az idényben.

A negyedik kerületi klub szurkolói oldala, a Lila Sector értesülései szerint az együttes csatárposzton is erősít, és akár már a következő napokban hivatalossá válhat, hogy a tavaszt kölcsönben a Nyíregyházánál töltő, ott 14 mérkőzésen nyolc gólt szerző Muhamed Tijani a Megyeri útra igazol. A nigériai támadó a Szparinál nyújtott teljesítményével állítólag a Ferencváros és a DVSC érdeklődését is felkeltette, de jelen állás szerint az Újpest lesz a befutó, azt viszont még nem tudni, hogy kölcsönbe vagy végleg érkezhet a lilákhoz a cseh Slavia Prahától.

Nyitókép: Facebook / Puskás Akadémia

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisaladar
2026. május 13. 11:37
Tavaly 10 milliárd Ft ADÓFIZETŐI pénz ment ebbe csapatba, fizessék a szurkolók bhasszátok már meg!!!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!