Újabb fordulat a Dibusz-ügyben – megszólalt a szövetségi kapitány

Rajta nem múlik: ezért nem kap meghívót a válogatottba Dibusz Dénes
A Ferencváros rutinos kapusa nem zárja ki, hogy a közeljövőben segítse a nemzeti csapatot. Dibusz Dénes menedzsere elmondta, miért maradt ki a keretből a friss MK-győztes hálóőr.
Marco Rossi megindokolta a döntését. A szövetségi kapitány külön beszélt Dibusz Dénes helyzetéről.
A júniusi felkészülési mérkőzések lehetőséget adnak a fiatalok kipróbálására, Dibusz Dénes ezért maradt ki a magyar labdarúgó-válogatott aktuális keretéből, ám a jövőben nem elképzelhetetlen, hogy ismét meghívót kap majd – idézte Marco Rossi szövetségi kapitányt a Magyar Távirati Iroda.
Az olasz szakember az M1 aktuális csatornának beszélt arról, hogy a Ferencváros veterán kapuvédője miért maradt ki, hangsúlyozva, hogy ő már két nappal a keddi kerethirdetést megelőzően tájékoztatta Dibuszt, aki korrektül fogadta a döntését.
„Ezek a meccsek kiváló lehetőséget adnak arra, hogy teszteljük a fiatal játkosokat, akiket nem ismerünk annyira. Dénest tökéletesen ismerjük, tudjuk, mire számíthatunk tőle – mondta Rossi, akinek szavai szerint nem csupán Dibusz Dénesnek van esélye még visszatérni a csapathoz, hanem a most szintén kimaradt Loic Negónak is. –
Vannak posztok, amin sokkal több játékosunk van, mint más posztokon. Ilyen például a kapus, vagy a középpályás pozíció. Ezért nem hívtam most meg őt.”
Rossi elárulta, hogy a válogatott első számú kapusa Tóth Balázs, mögötte azonban többen pályáznak a második és harmadik számú posztra. A kedden bejelentett keretben Tóth mellett két fiatal, Yaakobishvili Áron (FC Andorra) és Pécsi Ármin (Liverpool FC) kapott helyet, illetve Szappanos Péter. Utóbbi meghívásával kapcsolatban Rossi kiemelte: megérdemli, hogy Magyarországon játszhasson egy válogatott meccset, ami az utolsó lesz a karrierjében.
A magyar nemzeti csapat június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára.
A szövetségi kapitány kedden kihirdette 29 tagú játékoskeretét a Finnország és a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre. A magyar válogatott sajtótájékoztatóján Marco Rossi beszélt az újonc Kovács Bendegúzról, a kimaradó Nikitscher Tamásról és Tóth Alexről is.
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA