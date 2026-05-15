Marco Rossi magyar válogatott Magyarország Szappanos Péter Loic Nego Dibusz Dénes

Újabb fordulat a Dibusz-ügyben – megszólalt a szövetségi kapitány

2026. május 15. 07:35

Marco Rossi megindokolta a döntését. A szövetségi kapitány külön beszélt Dibusz Dénes helyzetéről.

2026. május 15. 07:35


A júniusi felkészülési mérkőzések lehetőséget adnak a fiatalok kipróbálására, Dibusz Dénes ezért maradt ki a magyar labdarúgó-válogatott aktuális keretéből, ám a jövőben nem elképzelhetetlen, hogy ismét meghívót kap majd – idézte Marco Rossi szövetségi kapitányt a Magyar Távirati Iroda.

Rossi négy kapust is meghívott, Dibusz nincs köztük (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

Az olasz szakember az M1 aktuális csatornának beszélt arról, hogy a Ferencváros veterán kapuvédője miért maradt ki, hangsúlyozva, hogy ő már két nappal a keddi kerethirdetést megelőzően tájékoztatta Dibuszt, aki korrektül fogadta a döntését.

„Ezek a meccsek kiváló lehetőséget adnak arra, hogy teszteljük a fiatal játkosokat, akiket nem ismerünk annyira. Dénest tökéletesen ismerjük, tudjuk, mire számíthatunk tőle – mondta Rossi, akinek szavai szerint nem csupán Dibusz Dénesnek van esélye még visszatérni a csapathoz, hanem a most szintén kimaradt Loic Negónak is. –

Vannak posztok, amin sokkal több játékosunk van, mint más posztokon. Ilyen például a kapus, vagy a középpályás pozíció. Ezért nem hívtam most meg őt.”

Rossi elárulta, hogy a válogatott első számú kapusa Tóth Balázs, mögötte azonban többen pályáznak a második és harmadik számú posztra. A kedden bejelentett keretben Tóth mellett két fiatal, Yaakobishvili Áron (FC Andorra) és Pécsi Ármin (Liverpool FC) kapott helyet, illetve Szappanos Péter. Utóbbi meghívásával kapcsolatban Rossi kiemelte: megérdemli, hogy Magyarországon játszhasson egy válogatott meccset, ami az utolsó lesz a karrierjében.

A magyar nemzeti csapat június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára.

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
berzerk
2026. május 15. 08:35
Szerintem válogatott mérkőzéseken ne próbálgassunk, hanem tegyük oda a legjobbat. Aki Dibusz Dénes.
tikkadt-szocske
2026. május 15. 07:55
Nincs itt semmi fordulat. A "Nagy Öregek" lassan átadják a helyüket a tehetséges fiataloknak. Ettől függetlenül MOST MÉG Dibusz Dénes a legjobb, de nevelni kell az utódot.
