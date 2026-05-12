Magyar válogatott: Marco Rossi keretet hirdet, ők lehetnek a meglepetésemberek

Elvinnék Angliából Marco Rossi alapemberét
Már Belgiumból is érdeklődnek iránta.
Kedden 13 órakor jelöli ki csapatát a júniusi felkészülési mérkőzésekre a szövetségi kapitány. A magyar válogatott előbb Finnországgal, majd Kazahsztánnal játszik itthon, a két meccsre több újonc is meghívót kaphat Rossitól.
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kedd délután hirdet keretet két felkészülési mérkőzésre. Június 5-én Finnországot a Puskás Arénában, 9-én Kazahsztánt pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban fogadják a mieink. Rossi válogatási elvei alapján csak azok a labdarúgók számíthatnak meghívóra, akik huzamosabb ideje jó teljesítményt nyújtanak, de a 61 éves szakember annyit azért elárult, hogy a szokásosnál több játékost hív meg ezúttal, és elképzelhető, hogy újonc is lesz közöttük.
Cikkében az M4 Sport ráerősített azokra a pletykákra, miszerint a ZTE csapatkapitánya, Szendrei Norbert lehet az egyik debütáns. A 26 éves középpályás a jelenlegi idényben 36 meccsen lépett pályára, és a mértékadó Sofascore osztályzatai alapján az elmúlt egy esztendőben mindössze egy hónap volt, amikor az átlaga nem érte el a 7-es osztályzatot. Szendreinek várhatóan
kell megküzdenie a csapatba kerülésért.
Zalaegerszegi klubtársa, Skribek Alen is megfelel Marco Rossi kritériumainak, miután a mostani kiírásban már 33 mérkőzés szerepel a neve mellett, ezeken pedig 11 gólt szerzett és kiosztott 6 gólpasszt, amivel a Magyar Kupa-ezüstérmes zalaiak legeredményesebb futballistája. Az M4 Sport szerint ugyanakkor
a Sallai-Varga-Szoboszlai támadótrió megbonthatatlannak tűnik, de Skribek és a nemzeti együttesbe tavasszal visszakerülő Schön Szabolcs több opciót nyújthat a kapitány számára.
A legtöbben mégis a fiatal, 19 éves Kovács Bendegúz beválogatását várják, aki minden sorozatot figyelembe véve összesen 43 találkozónál jár a bajnoki évadban, melyeken 33 gólt szerzett. Nem véletlen, hogy már az olasz Juventus érdeklődését is felkeltette a 198 centi magas támadó, aki bár többnyire a holland AZ Alkmaar utánpótlásában remekel, ám három bajnokin már szerepelt az első csapatban (összesen 27 percet), és a Konferencia-ligában is bemutatkozhatott a felnőttek között, sőt gólpasszt is adott. Egyértelműen övé a jövő, még akkor is, ha a 32. életévét taposó, az AEK Athénnal a napokban görög bajnoki címet ünneplő Varga Barnabás az első számú csatár.
Ha a kapusaink átlagéletkorát (Tóth Balázs 28, míg Dibusz Dénes és Szappanos Péter egyaránt 35 esztendős) nézzük, akkor az angol Liverpool 21 éves labdarúgója, Pécsi Ármin is számíthat meghívóra előbb-utóbb. Az ő helyzete azonban annyiban más, hogy bár közel volt hozzá, mégsem védett még felnőtt összecsapáson az angol bajnokságban. Teljesítményéről viszont sokat elmond, hogy az AS értesülései szerint a spanyol élvonalbeli Sevilla kölcsönvenné a Premier League-címvédőtől.
A 33 esztendős Orbán Willi utódját keresve Keresztes Krisztiánt is kipróbálhatja Marco Rossi, akinek a skót első osztályú Dundee Unitedben már 41 mérkőzés van a lábában, pedig itthon csak 22 NB I-es találkozóval rendelkezett, amikor külföldre szerződött. 195 centiméter magas, jól fejel és helyezkedik. A győri Csinger Márk lehet a posztriválisa, aki valószínűleg előrébb jár a sorban.
Az Öltözőn Túl portál is bedobott több nevet, akiknek meghívót postázhatott az olasz-magyar edző. Szerintük az utóbbi időben a következő játékosok hívhatták fel magukra a figyelmet:
