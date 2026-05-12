Magyar válogatott: Marco Rossi keretet hirdet, ők lehetnek a meglepetésemberek

A legtöbben mégis a fiatal, 19 éves Kovács Bendegúz beválogatását várják, aki minden sorozatot figyelembe véve összesen 43 találkozónál jár a bajnoki évadban, melyeken 33 gólt szerzett. Nem véletlen, hogy már az olasz Juventus érdeklődését is felkeltette a 198 centi magas támadó, aki bár többnyire a holland AZ Alkmaar utánpótlásában remekel, ám három bajnokin már szerepelt az első csapatban (összesen 27 percet), és a Konferencia-ligában is bemutatkozhatott a felnőttek között, sőt gólpasszt is adott. Egyértelműen övé a jövő, még akkor is, ha a 32. életévét taposó, az AEK Athénnal a napokban görög bajnoki címet ünneplő Varga Barnabás az első számú csatár.

Ha a kapusaink átlagéletkorát (Tóth Balázs 28, míg Dibusz Dénes és Szappanos Péter egyaránt 35 esztendős) nézzük, akkor az angol Liverpool 21 éves labdarúgója, Pécsi Ármin is számíthat meghívóra előbb-utóbb. Az ő helyzete azonban annyiban más, hogy bár közel volt hozzá, mégsem védett még felnőtt összecsapáson az angol bajnokságban. Teljesítményéről viszont sokat elmond, hogy az AS értesülései szerint a spanyol élvonalbeli Sevilla kölcsönvenné a Premier League-címvédőtől.