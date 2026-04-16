Elhagyhatja Liverpoolt az egyik magyar

A cikk szerint a legvalószínűbb forgatókönyv egy kölcsönszerződés lenne, miután a Liverpool nyitott arra, hogy Pécsi máshol szerezzen élvonalbeli tapasztalatot, a Sevilla pedig minimális pénzügyi kockázattal juthatna egy nagy potenciállal rendelkező ifjú kapushoz.

Ehhez elsősorban az kell, hogy a gárda bent maradjon a spanyol első osztályban. A Sevilla csupán két ponttal előzi meg a már kieső, 18. helyen lévő Elchét, a La Liga mostani kiírásából pedig még hét forduló van hátra.

Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatában 16 angol negyedosztályú bajnokin szerepelt, ezeken 29 gólt kapott, a Premier League-ben egy mérkőzésen ült a kispadon.

Az Ausztriában született kapus 2017-ben Győrből került a Puskás Akadémiához, melynek felnőtt együttesében 52 meccsen lépett pályára. A 2023–2024-es idényben bronz-, a következőben pedig ezüstérmet nyert a felcsútiakkal az NB I-ben. A Liverpool FC 2025 júniusában igazolta le.