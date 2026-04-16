Elhagyhatja Liverpoolt az egyik magyar

Magyar csapattársa rántotta le a leplet Szoboszlai lövéseiről
Azt is elárulta, miben segít neki a Liverpool legjobbja.
Spanyol sajtóértesülések szerint az angol Liverpool nyitott arra, hogy magyar kapusa máshol szerezzen élvonalbeli tapasztalatot egy európai topbajnokságban. Pécsi Ármint a Sevilla nézte ki magának, de ahhoz, hogy a 21 éves labdarúgó Spanyolországba kerüljön kölcsönbe, az andalúz csapatnak előbb bent kell maradnia a La Ligában.
Spanyol lapértesülések szerint a Sevilla FC labdarúgócsapata már a következő idényre készül, és ennek kapcsán felmerült Pécsi Ármin neve. A 21 éves magyar kapus Kerkez Miloshoz és Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan a Liverpool kötelékébe tartozik, és bár az első csapatban még nem mutatkozott be tétmeccsen, az angol klubnál nagy jövőt jósolnak neki. A sevillai vezetés két új hálóőrt szerződtetne: egy tapasztaltabb és egy fiatal, fejlődőképes játékost – a második kategóriába illik bele Pécsi. A Mandiner úgy tudja, a La Ligában jelenleg 16. helyen álló együttes valóban érdeklődik az egykori felcsúti tehetség iránt.
Ezt is ajánljuk a témában
A spanyol AS szerint a Sevilla kapusai közül
Az andalúz együttes szakmai stábja olyan labdarúgót keres ezen a poszton, aki illeszkedik a modern futball követelményeihez, és – mint írják – Pécsi Ármin ebben kifejezetten erős:
190 centiméter magas, magabiztos a levegőben, gyors reflexekkel dolgozik a gólvonalon. Jó lábbal, ami fontos a labdakihozataloknál, az angol utánpótlás-bajnokságban több mérkőzésen a várható gólok (xG) felett teljesített, vagyis a védéseivel »meccset nyert« a csapatának.
Hozzáteszik: nem véletlen, hogy már a magyar felnőtt válogatottnál is felmerült a neve.
A cikk szerint a legvalószínűbb forgatókönyv egy kölcsönszerződés lenne, miután a Liverpool nyitott arra, hogy Pécsi máshol szerezzen élvonalbeli tapasztalatot, a Sevilla pedig minimális pénzügyi kockázattal juthatna egy nagy potenciállal rendelkező ifjú kapushoz.
Ehhez elsősorban az kell, hogy a gárda bent maradjon a spanyol első osztályban. A Sevilla csupán két ponttal előzi meg a már kieső, 18. helyen lévő Elchét, a La Liga mostani kiírásából pedig még hét forduló van hátra.
Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatában 16 angol negyedosztályú bajnokin szerepelt, ezeken 29 gólt kapott, a Premier League-ben egy mérkőzésen ült a kispadon.
Az Ausztriában született kapus 2017-ben Győrből került a Puskás Akadémiához, melynek felnőtt együttesében 52 meccsen lépett pályára. A 2023–2024-es idényben bronz-, a következőben pedig ezüstérmet nyert a felcsútiakkal az NB I-ben. A Liverpool FC 2025 júniusában igazolta le.
A felek a vételárat nem hozták nyilvánosságra, de Fabrizio Romano olasz transzferguru korábban PAFC-klubrekordról írt, ami legalább kétmillió eurót (729,11 millió forint jelenlegi árfolyamon) jelent.
Nyitókép: Darren Staples / AFP