Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 16.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Pécsi Ármin Liverpool Liverpool FC Sevilla

Elhagyhatja Liverpoolt az egyik magyar

2026. április 16. 14:17

Spanyol sajtóértesülések szerint az angol Liverpool nyitott arra, hogy magyar kapusa máshol szerezzen élvonalbeli tapasztalatot egy európai topbajnokságban. Pécsi Ármint a Sevilla nézte ki magának, de ahhoz, hogy a 21 éves labdarúgó Spanyolországba kerüljön kölcsönbe, az andalúz csapatnak előbb bent kell maradnia a La Ligában.

Spanyol lapértesülések szerint a Sevilla FC labdarúgócsapata már a következő idényre készül, és ennek kapcsán felmerült Pécsi Ármin neve. A 21 éves magyar kapus Kerkez Miloshoz és Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan a Liverpool kötelékébe tartozik, és bár az első csapatban még nem mutatkozott be tétmeccsen, az angol klubnál nagy jövőt jósolnak neki. A sevillai vezetés két új hálóőrt szerződtetne: egy tapasztaltabb és egy fiatal, fejlődőképes játékost – a második kategóriába illik bele Pécsi. A Mandiner úgy tudja, a La Ligában jelenleg 16. helyen álló együttes valóban érdeklődik az egykori felcsúti tehetség iránt.

Pécsi Ármin, Liverpool, Sevilla
Pécsi Ármin (középen) Liverpoolból Sevillába kerülhet kölcsönbe / Oli Scarff / AFP

  • Ørjan Nyland szerződése lejár, és szinte biztos, hogy nem marad.
  • Odysseas Vlachodimos jövője erősen kérdéses, mivel a magas fizetése és egyébként is Newcastle-hez tartozik a játékjoga.
  • A klub saját nevelésű kapusára, Alberto Floresre pedig egyelőre inkább harmadik számúként számítanak.

Az andalúz együttes szakmai stábja olyan labdarúgót keres ezen a poszton, aki illeszkedik a modern futball követelményeihez, és – mint írják – Pécsi Ármin ebben kifejezetten erős:

190 centiméter magas, magabiztos a levegőben, gyors reflexekkel dolgozik a gólvonalon. Jó lábbal, ami fontos a labdakihozataloknál, az angol utánpótlás-bajnokságban több mérkőzésen a várható gólok (xG) felett teljesített, vagyis a védéseivel »meccset nyert« a csapatának.

Hozzáteszik: nem véletlen, hogy már a magyar felnőtt válogatottnál is felmerült a neve.

 

A cikk szerint a legvalószínűbb forgatókönyv egy kölcsönszerződés lenne, miután a Liverpool nyitott arra, hogy Pécsi máshol szerezzen élvonalbeli tapasztalatot, a Sevilla pedig minimális pénzügyi kockázattal juthatna egy nagy potenciállal rendelkező ifjú kapushoz.

Ehhez elsősorban az kell, hogy a gárda bent maradjon a spanyol első osztályban. A Sevilla csupán két ponttal előzi meg a már kieső, 18. helyen lévő Elchét, a La Liga mostani kiírásából pedig még hét forduló van hátra.

Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatában 16 angol negyedosztályú bajnokin szerepelt, ezeken 29 gólt kapott, a Premier League-ben egy mérkőzésen ült a kispadon.

Az Ausztriában született kapus 2017-ben Győrből került a Puskás Akadémiához, melynek felnőtt együttesében 52 meccsen lépett pályára. A 2023–2024-es idényben bronz-, a következőben pedig ezüstérmet nyert a felcsútiakkal az NB I-ben. A Liverpool FC 2025 júniusában igazolta le. 

A felek a vételárat nem hozták nyilvánosságra, de Fabrizio Romano olasz transzferguru korábban PAFC-klubrekordról írt, ami legalább kétmillió eurót (729,11 millió forint jelenlegi árfolyamon) jelent.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Squalline
2026. április 16. 14:46
Nagy múltú csapat, csak épp rendet kéne ott tenni valakinek. Ha erre nincs remény kár odamenni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.