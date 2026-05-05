Nejc Gradisar Tamás Krisztián Újpest FC Mol NB I

Elkezdődött a tisztogatás Újpesten, távozik a Mol-éra első szerzeménye

2026. május 05. 09:30

Három játékosától már elköszönt a lila-fehér klub, és hamarosan újabb futballistáknak inthetnek búcsút. Riccardo Piscitelli, Tamás Krisztián és Nejc Gradisar is távozhat Újpestről.

Az Újpest FC szurkolói oldala, a Lila Sector nevű Facebook-oldal információi szerint a nyáron elhagyja a csapatot a 32 éves olasz kapus, Riccardo Piscitelli, aki 2024-ben az NB I-ből akkor kieső Mezőkövesdtől érkezett a Megyeri útra.

A Mol-éra első szerzeménye már tavaly ősszel kegyvesztetté vált, Banai Dávid kiszorította a kapuból és november óta nem védett, így nem meglepő, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését. Állítólag az élvonalba frissen feljutó Budapest Honvéd érdeklődik iránta.

Piscitelli mellett az évek óta sérülésekkel küszködő Tamás Krisztián is szerződése lejártával távozik, míg a télen igazolt Nejc Gradisar esetében a klub nem hívja le a több mint 1.5 millió eurós vásárlási opcióját, így a 12 mérkőzésen egy gólt szerző csatár a kölcsönszerződése után visszatér az egyiptomi Al-Ahlihoz.

 

Másik három játékos, 

  • Davit Koburi, 
  • Milan Tucic 
  • és Giorgi Beridze 

távozását már az FTC-vel szemben 5–0-ra elveszített derbi előtt megerősítette a negyedik kerületi klub.

Az Újpest az utolsó fordulót megelőzően a hetedik helyen áll az NB I tabelláján, és ennél jobb pozícióban már nem is végezhet. A lilák a jövő hétvégén esedékes záró körben a bronzéremért harcoló DVSC-hez látogatnak.

Nyitókép: MTI / MTVA / Purger Tamás

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
billysparks
2026. május 05. 10:51
Piscitelli az NB I. egyik legjobb kapusa, Banai pedig az egyik leggyengébb. Fradi szurkolóként jó döntésnek tartom az Újpest lépését.
csandala
2026. május 05. 10:13
Piscitelli szerintem jobb, mint Banai. Nem csodálkoznék, ha találnának egy elsőszámú kapust a jövő szezonra. Persze az előttem szóló felvetése jogos, marad-e a MOL-éra? Mert ha nem, Újpesten is nagy változások lesznek. Az Újpest az egyetlen nagy pesti klub, amelyik a rendszerváltás utáni nehéz időszakokban sem esett ki az NB I-ből. Hogy tartani tudják-e ezt egy gyökeres változás után a háttérben, nagy kérdés - ha csak még több más nagy hagyományokkal rendelkező klubnál is nem lesznek nagy fordulatok.
Upuaut
2026. május 05. 09:47
Nem csupán költő kérdés, hogy marad-e a MOL-éra.
