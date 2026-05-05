Elkezdődött a tisztogatás Újpesten, távozik a Mol-éra első szerzeménye

Az Újpest FC szurkolói oldala, a Lila Sector nevű Facebook-oldal információi szerint a nyáron elhagyja a csapatot a 32 éves olasz kapus, Riccardo Piscitelli, aki 2024-ben az NB I-ből akkor kieső Mezőkövesdtől érkezett a Megyeri útra.

A Mol-éra első szerzeménye már tavaly ősszel kegyvesztetté vált, Banai Dávid kiszorította a kapuból és november óta nem védett, így nem meglepő, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését. Állítólag az élvonalba frissen feljutó Budapest Honvéd érdeklődik iránta.