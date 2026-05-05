Elkezdődött a tisztogatás Újpesten, távozik a Mol-éra első szerzeménye

Áll a bál az Újpestnél: súlyos büntetésre számíthat a klub – Dárdai emberének üzentek az ultrák
Nehezen nyelik le, ami történt.
Három játékosától már elköszönt a lila-fehér klub, és hamarosan újabb futballistáknak inthetnek búcsút. Riccardo Piscitelli, Tamás Krisztián és Nejc Gradisar is távozhat Újpestről.
Az Újpest FC szurkolói oldala, a Lila Sector nevű Facebook-oldal információi szerint a nyáron elhagyja a csapatot a 32 éves olasz kapus, Riccardo Piscitelli, aki 2024-ben az NB I-ből akkor kieső Mezőkövesdtől érkezett a Megyeri útra.
A Mol-éra első szerzeménye már tavaly ősszel kegyvesztetté vált, Banai Dávid kiszorította a kapuból és november óta nem védett, így nem meglepő, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését. Állítólag az élvonalba frissen feljutó Budapest Honvéd érdeklődik iránta.
Piscitelli mellett az évek óta sérülésekkel küszködő Tamás Krisztián is szerződése lejártával távozik, míg a télen igazolt Nejc Gradisar esetében a klub nem hívja le a több mint 1.5 millió eurós vásárlási opcióját, így a 12 mérkőzésen egy gólt szerző csatár a kölcsönszerződése után visszatér az egyiptomi Al-Ahlihoz.
Másik három játékos,
távozását már az FTC-vel szemben 5–0-ra elveszített derbi előtt megerősítette a negyedik kerületi klub.
Az Újpest az utolsó fordulót megelőzően a hetedik helyen áll az NB I tabelláján, és ennél jobb pozícióban már nem is végezhet. A lilák a jövő hétvégén esedékes záró körben a bronzéremért harcoló DVSC-hez látogatnak.
Nyitókép: MTI / MTVA / Purger Tamás