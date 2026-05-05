05. 05.
kedd
diósgyőr NB II DVTK NB I

Miskolcon tisztázták a sajtóban megjelent milliárdok valódiságát

2026. május 05. 19:47

Annyinak annyi, de nem úgy! Az NB I-ből kizuhanó Diósgyőrnél reagáltak arra, miszerint a miskolci csapat a bajnokság második leggazdagabb csapataként búcsúzott volna az élvonaltól.

Az újabb botrányos szezont abszolváló DVTK idén már három fordulóval az NB I-es bajnoki idény vége előtt „bebiztosította” a kiesését, ami a miskolci futballcsapat költségvetésének fényében különösen nagy szégyen. No de akkor most mennyi is az annyi pontosan?

ETO-DVTK Miskolc
A már kiesett miskolciak a hétvégén egy négyest kaptak Győrben a bajnoki éllovas ETO-tól (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

a második „leggazdagabb” hazai csapatként némi meglepetésre a Diósgyőr nevét olvashatjuk 7,5 milliárdos éves költségvetéssel, 

ez pedig az amúgy is joggal zabos miskolci drukkerek számára csak olaj volt a tűzre a kieséssel záruló szégyenteljes szezon végén.

Próbálják hűteni a kedélyeket Miskolcon

Csakhogy ennyire azért nem egyszerű a képlet: a klub egy villámgyors hivatalos reakcióban igyekezett árnyalni a képet, és tisztába tenni, mennyi az annyi tulajdonképpen. Az „Ismét hamis hír terjed a DVTK költségvetéséről” című írásban Tamás Gábor, a labdarúgóklubot (is) üzemeltető Diósgyőr FC Kft. cégvezetője pontosította az adatokat részletesen: „Az alapállítás igaz, a Diósgyőr FC Kft. 2024-es pénzügyi beszámolójából valóban 7,5 milliárd forintos bevétel olvasható ki, azonban 

tévedés ezt kizárólag a Fizz Ligában szereplő csapatra fordított összegként értelmezni. (...) Amikor a Diósgyőr FC kft-ről beszélünk, akkor abba az első csapat mellett minden tekintetben bele kell érteni DVTK Labdarúgó Sportakadémiát (annak fiú és leány szakágával, valamint az NB III.-ban szereplő második csapattal együtt), az élvonalbeli női csapatot, és a klub által üzemeltetett DVTK Stadiont is

– olvasható a közleményben, amely hozzáteszi, hogy számos tétel nem a DVTK első csapatánál hasznosul, hiszen például a a diósgyőri utánpótlás-piramisba tartozó tehetségközpontok (Sajóvölgye Focisuli, Eger SE, Salgótarjáni BTC) központi bevételének egy része is a Diósgyőr FC Kft-n keresztül érkezik rendeltetési helyére.

Tamás szerint így a jelzett 7,5 milliárdos összegnek valójában „csak” kevesebb, mint a fele képezte az első csapat büdzséjét – más kérdés, hogy a DVTK-nak ebben az esetben is a 12 csapatos bajnokság középmezőnyében kellett volna végeznie sima kiesés helyett...

Nyitókép: MTI/Vajda János

