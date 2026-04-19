Egy új korszak hajnala az NB I-ben? Kikapott a Fradi Győrben, közel került a bajnoki címhez az ETO

Győzelmével átvette a vezetést a tabellán a Fradi – jöhet a szuperrangadó, amire mindenki várt
Ismét hátrányból fordított a címvédő.
A győriek Bánáti Kevin góljával 1–0-ra győztek hazai pályán a Ferencváros ellen, így három körrel a vége előtt hárompontos előnyre tettek szert a tabella élén. Ez történt az ETO–FTC-n.
ETO–FTC: a mérkőzés, amire mindenki várt. Az NB I 30. fordulójában a két zöld-fehér csapat úgy találkozott egymással, hogy a forduló előtt ugyanannyi pontot gyűjtött, a Ferencváros csak azért vezette a tabellát, mert eggyel több győzelmet aratott. Bár a mérkőzés után még mindkét csapatra várt még 3-3 összecsapás, amelyik megszerezte a három pontot, azzal minden kétséget kizáróan hatalmasat lépett a bajnoki cím felé.
Nem csoda, hogy elővételben elfogyott az összes jegy a rangadóra, teltház csak azért nem volt az ETO Parkban, mert az egyik hosszanti lelátót már évekkel ezelőtt lezárták annak életveszélyes állapota miatt. Már a találkozó előtt egy órával is remek hangulatot teremtettek a hazai és vendég ultrák. Kellett is, ugyanis közben nyugatról betört a hidegfront Magyarországra, így alaposan lehűlt a levegő a mérkőzés kezdetére.
A kezdőcsapatokban nagy meglepetés nem történt: Borbély Balázs éppen azt a 11-et küldte pályára, amelyik egy hete simán intézte el 4–1-re a Puskás Akadémiát. Robbie Keane három helyen változtatott a felcsútiakat kedden 2–1-re legyőző csapathoz képest: Mohammad Abu Fani, Franko Kovacevic és Nagy Barnabás került be. Amikor a játékosok kivonultak a pályára, mindkét tábor görögtüzeket gyújtott, amivel megadták az alaphangot a találkozóra.
Ezt is ajánljuk a témában
Már a 2. percben megszerezhették volna a vezetést a hazaiak, szépen kijátszott akció végén Njie Nfansu került lövőhelyzetbe, de fölé tüzelt – fogták a fejüket rendesen a hazai szurkolók. A 6. percben jött a válasz: a télen igazolt védő, Mariano Gómez szerezte meg majdnem az ötödik gólját, de Samuel Petrás szögletre ütötte remek fejesét. A 18. percig kellett várni a következő, de már igen komoly lehetőségre: újabb szép akció végén Schön Szabolcs fejesét Dibusz Dénes óriási bravúrral tolta ki szögletre. Két perc múlva Njie megcsúsztatott labdáját Benbouali egy pattanás után lőtte rá külsővel, Dibusz a kapufára ütötte a labdát, ahonnan kifelé pattant – könnyedén vezethetett volna már az ETO.
Voltak események bőven: a 25. percben Abu Fani remek indítása után Joseph passzolt Kovacevic elé, aki viszont olyan csúnyán fölé durrantott, hogy a győri lelátó hangos nevetésben tört ki. Viszont egyértelműen magára talált a vendég csapat, a 37. percben például Abu Fani rövid sarokra leadott lövésénél kellett bravúrral szögletre ütnie a labdát Petrásnak. Közben a szurkolók is megtalálták egymást, a két tábor hosszú percekig nekiállt szídni a másikat. A szünet előtt Petrásnak kellett még egy védést bemutatnia Joseph közeli lövésénél, de végül gól nélkül zárult az első 45 perc.
A szünetben egy kis balhé tarkította a kedélyeket: a Fradi-tábor néhány tagja megpróbált kitörni a stadionból, kerítéseket bontottak le, illetve tüzekkel dobálták a rendőröket, de ahogy elkezdődött a második félidő, mentek is vissza a helyükre. Njie lövéséről így már nem maradtak le, a győri játékos 20 méterről lőtt mellé. Kanikovszki helyzete még nagyobb volt a túloldalon: lövését lábbal tudta védeni Petrás. A meccs tempója és lüktetése továbbra is megmaradt, de már nem volt annyi nagy helyzet a második félidőben – de lett helyette gól!
A 82. percben Vitális szögletét Gavrics lőtte kapura, és bár Dibusz megint hárított, a kipattanót a csereként nem sokkal korábban beálló Bánáti Kevin lőtte be közelről a kapuba, 1–0.
A VAR aztán hosszasan vizsgálta, hogy a lesen helyezkedő Njie hozzáért-e a labdához, de nem, úgyhogy érvényes maradt a találat.
Az ETO ezzel a góllal megnyerte a mérkőzést, amivel hárompontos előnyre tett szert a Fradi előtt a tabella élén, miközben már csak három forduló van hátra a bajnokságból. A győriek így nagyon közel kerültek ahhoz, hogy 7 év után letaszítsák a trónról a Ferencvárost.
A két csapat szerdán a Groupama Arénában is megmérkőzik egymással a Magyar Kupa elődöntőjében.
NB I, 30. forduló
ETO FC–Ferencváros 1–0 (0–0)
Gól: Bánáti (82.)
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás