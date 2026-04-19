Egy új korszak hajnala az NB I-ben? Kikapott a Fradi Győrben, közel került a bajnoki címhez az ETO

Már a 2. percben megszerezhették volna a vezetést a hazaiak, szépen kijátszott akció végén Njie Nfansu került lövőhelyzetbe, de fölé tüzelt – fogták a fejüket rendesen a hazai szurkolók. A 6. percben jött a válasz: a télen igazolt védő, Mariano Gómez szerezte meg majdnem az ötödik gólját, de Samuel Petrás szögletre ütötte remek fejesét. A 18. percig kellett várni a következő, de már igen komoly lehetőségre: újabb szép akció végén Schön Szabolcs fejesét Dibusz Dénes óriási bravúrral tolta ki szögletre. Két perc múlva Njie megcsúsztatott labdáját Benbouali egy pattanás után lőtte rá külsővel, Dibusz a kapufára ütötte a labdát, ahonnan kifelé pattant – könnyedén vezethetett volna már az ETO.

Voltak események bőven: a 25. percben Abu Fani remek indítása után Joseph passzolt Kovacevic elé, aki viszont olyan csúnyán fölé durrantott, hogy a győri lelátó hangos nevetésben tört ki. Viszont egyértelműen magára talált a vendég csapat, a 37. percben például Abu Fani rövid sarokra leadott lövésénél kellett bravúrral szögletre ütnie a labdát Petrásnak. Közben a szurkolók is megtalálták egymást, a két tábor hosszú percekig nekiállt szídni a másikat. A szünet előtt Petrásnak kellett még egy védést bemutatnia Joseph közeli lövésénél, de végül gól nélkül zárult az első 45 perc.

A szünetben egy kis balhé tarkította a kedélyeket: a Fradi-tábor néhány tagja megpróbált kitörni a stadionból, kerítéseket bontottak le, illetve tüzekkel dobálták a rendőröket, de ahogy elkezdődött a második félidő, mentek is vissza a helyükre. Njie lövéséről így már nem maradtak le, a győri játékos 20 méterről lőtt mellé. Kanikovszki helyzete még nagyobb volt a túloldalon: lövését lábbal tudta védeni Petrás. A meccs tempója és lüktetése továbbra is megmaradt, de már nem volt annyi nagy helyzet a második félidőben – de lett helyette gól!