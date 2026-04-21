Soha nem látott játékvezetői ítéletekről beszélt a Fradi edzője – az MLSZ részletesen elmagyarázta, miért nincs igaza

A helyzet összetettségét egy másik momentum is erősítette, amikor Dibusz Dénes bravúros védése után felmerült annak kérdése, hogy a labda esetleg Njie kezét is érinthette. Ezzel kapcsolatban azonban a szabályi értékelés két egyértelmű pilléren nyugszik.

Egyrészt szándékos kezezésről nem lehet szó (a rendelkezésre álló felvételek alapján még az sem bizonyítható egyértelműen, hogy egyáltalán történt-e kézérintés, vagyis a vétlen kezezés ténye sem tekinthető igazoltnak). Másrészt az IFAB 2021-es szabálymódosítása jelentősen szűkítette a támadó csapat kezezésének megítélését. A véletlen támadó kezezés kizárólag akkor minősül szabálytalannak, ha »abból« a gólszerző játékos közvetlenül talál be. Ezzel egyidejűleg kikerültek a szabályból azok a korábbi értelmezések, amelyek a csapattárs által elkövetett vétlen kezezésre, illetve a »nyilvánvaló gólszerzési lehetőség kialakítására« is kiterjesztették volna a büntethetőséget. Ennek megfelelően ebben a támadási fázisban nem történt szabálytalanság.

A második szituációban Bánáti Kevin lövésekor Njie már valóban leshelyzetben állt, de itt válik igazán láthatóvá a szabály mélysége. A les nem pozíció, hanem cselekmény kérdése. A döntés súlypontja azon volt, hogy történt-e aktív beavatkozás vagy zavarás. A felvételek – különösen a döntő jelentőségű reverse kameraállás – minden kétséget kizáróan megmutatták, hogy Njie nem ért a labdához, és jelenléte sem Dibusz Dénes, sem Cebrail Makreckisre nem gyakorolt hatást, nem befolyásolta védekezését.