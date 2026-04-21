Robbie Keane ETO FC Fradi Ferencváros MLSZ FTC

Soha nem látott játékvezetői ítéletekről beszélt a Fradi edzője – az MLSZ részletesen elmagyarázta, miért nincs igaza

2026. április 21. 08:29

A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezetői Bizottsága állásfoglalásában megindokolta, miért nem volt les vagy kéz Bánáti Kevin gólja. Az ETO–FTC mérkőzés 82. percében történt jelenetsor megítélése a játékszabályok alapján, a rendelkezésre álló kameraképek elemzésével történt, amelyet a VAR-ellenőrzés megerősített – írják.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a labdarúgó NB I 30. fordulójának vasárnapi zárómeccsén a Győr hazai pályán 1–0-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost a csúcsrangadón, ezzel nagy lépést tett a bajnoki cím felé. A lefújást követően a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane többször is elmondta, nem biztos abban, hogy szabályos volt Bánáti Kevin gólja, mert szerinte Dibusz Dénes kapusról az ellenfél kezére pattant a labda. „Az az igazság, hogy már meg sem lepődök, az egész idényben sok hasonló ítéletet kaptunk, olyanokat, amilyeneket még soha nem láttam, pedig már elég régóta a futballban vagyok.” Keane szavait a Magyar Labdarúgó-szövetségnél is hallották, az MLSZ elképesztő részletességgel magyarázta el, miért nincs igaza az ír szakembernek az ETO–FTC-n született találattal kapcsolatban.

ETO–FTC, ETO, FTC, Győr, Robbie Keane, Bánáti Kevin, MLSZ
ETO–FTC: a Fradi ír edzője soha nem látott játékvezetői ítéletekről beszélt / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A szervezet játékvezetői bizottsága a következő állásfoglalást küldte el az M4 Sportnak:

„Az ETO–FTC mérkőzés 82. percében történt jelenetsor megítélése a játékszabályok alapján, a rendelkezésre álló kameraképek elemzésével történt, amelyet a VAR-ellenőrzés megerősített.

Az első helyzetnél Zeljko Gavric lövése pillanatában Nfansu Njie pozíciója került fókuszba, miközben közvetlen közelében helyezkedett Cebrail Makreckis. A laikus szem számára az, hogy Njie a kapus, Dibusz Dénes előtt tartózkodott – sőt, hogy a labda később a lábai között haladt el –, könnyen kelthet zavarást, lesgyanút. Fontos azonban rögzíteni, hogy amikor a labda ténylegesen Njie lábai között áthaladt, ő ugyan már valóban leshelyzetben volt, de 

ez a pillanat a szabályalkalmazás szempontjából nem releváns, mivel a játékos leshelyzetét akkor kell megállapítani, amikor játékostársa megjátssza a labdát és azt először érinti.

 Az International Football Association Board (IFAB) egyértelmű előírása szerint a leshelyzet megítélése mindig annál a pillanatban történik, amikor a támadó játékostársa megjátssza (először érinti) a labdát, jelen esetben Gavric lövésének pillanatában.

Ekkor Njie egyvonalban helyezkedett az utolsó előtti védővel, ami definíció szerint nem minősül lesnek, így zavarás miatt sem büntethető. Ez nem értelmezési kérdés, hanem objektív helyzetmegállapítás, amelyet a VAR-technológia is egyértelműen alátámasztott, így az asszisztens döntése – hogy nem jelzett leshelyzetet – minden szempontból helyes volt, mivel Njie nem volt leshelyzetben.

A helyzet összetettségét egy másik momentum is erősítette, amikor Dibusz Dénes bravúros védése után felmerült annak kérdése, hogy a labda esetleg Njie kezét is érinthette. Ezzel kapcsolatban azonban a szabályi értékelés két egyértelmű pilléren nyugszik.

 

Egyrészt szándékos kezezésről nem lehet szó (a rendelkezésre álló felvételek alapján még az sem bizonyítható egyértelműen, hogy egyáltalán történt-e kézérintés, vagyis a vétlen kezezés ténye sem tekinthető igazoltnak). Másrészt az IFAB 2021-es szabálymódosítása jelentősen szűkítette a támadó csapat kezezésének megítélését. A véletlen támadó kezezés kizárólag akkor minősül szabálytalannak, ha »abból« a gólszerző játékos közvetlenül talál be. Ezzel egyidejűleg kikerültek a szabályból azok a korábbi értelmezések, amelyek a csapattárs által elkövetett vétlen kezezésre, illetve a »nyilvánvaló gólszerzési lehetőség kialakítására« is kiterjesztették volna a büntethetőséget. Ennek megfelelően ebben a támadási fázisban nem történt szabálytalanság.

A második szituációban Bánáti Kevin lövésekor Njie már valóban leshelyzetben állt, de itt válik igazán láthatóvá a szabály mélysége. A les nem pozíció, hanem cselekmény kérdése. A döntés súlypontja azon volt, hogy történt-e aktív beavatkozás vagy zavarás. A felvételek – különösen a döntő jelentőségű reverse kameraállás – minden kétséget kizáróan megmutatták, hogy Njie nem ért a labdához, és jelenléte sem Dibusz Dénes, sem Cebrail Makreckisre nem gyakorolt hatást, nem befolyásolta védekezését.

A hosszabb VAR-ellenőrzés pedig éppen ezeknek, az egymástól élesen elkülönülő szakmai kérdéseknek a maximális bizonyosságú tisztázását szolgálta. Előbb azt kellett kizárni, hogy az első fázisban fennállt-e akár minimális leshelyzet, illetve kezezés, majd azt, hogy a második fázisban történt-e bármilyen aktív beavatkozás. Amikor mindkét kérdésre egyértelmű, képi bizonyítékokon alapuló válasz született, nem maradt mérlegelési tér: a szabályok egyetlen lehetséges kimenetet engedtek meg, a gól megadását.

Így tehát a döntés a vonatkozó szabályok egyértelmű alkalmazásán alapult. A játékvezetői csapat a leshelyzet megítélésénél az IFAB előírásait követte, és a pályán hozott ítélet minden lényeges elemében megfelelt ezeknek. A VAR-ellenőrzés során rendelkezésre álló kameraképek és technikai eszközök megerősítették, hogy sem az első szituációban nem állt fenn büntetendő leshelyzet, sem a második esetben nem történt aktív játékba avatkozás. Ennek megfelelően a videóbíró nem módosította az ítéletet, hanem alátámasztotta annak helyességét. A jelenet így a les szabályának következetes és szabályszerű alkalmazását tükrözi.

Az ETO–FTC mérkőzés összefoglalója:

  • A két csapat a Magyar Kupa elődöntőjében is összecsap 
  • szerda este 8 órától az Üllői úton.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chief Bromden
2026. április 21. 08:47
Kottából játszik. Az MLSZ ellen. Hamarosan szedheti a sátorfáját, ő nem préda.
indaniso
2026. április 21. 08:41
Hagyjuk már az MLSZ-t. A világ tele van szarabbnál szarabb játékvezetőkkel, elbasszák a foci élményét, és mindig akad egy felettes szerv ami megvédi őket. Olyan ez mint a betegjogi képviselő.Mindig elmagyarázza, hogy az orvos miért nem baszta el, még akkor sem ha az egészséges lábat vágta le.
zakar zoltán béla
2026. április 21. 08:38
Keane egy idegroncs.
