Így reagált Kubatov Gábor a Fradi győri vereségére – megtalálták a felelőst a szurkolók

Robbie Keane szerint szabálytalan góllal nyert az ETO, de meg sem lepődött ezen a Fradi edzője
A győriek trénere tudja: még nem bajnokok.
Ők nem csatlakoztak a bírózós kórushoz. A Fradi elnöke szokatlanul enyhe hangnemet ütött meg, a drukkerek leginkább a csapat magyarjait hibáztatják.
Az NB I 30. fordulójának vasárnapi zárómeccsén az ETO hazai pályán 1–0-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost a csúcsrangadón, ezzel nagy lépést tett a bajnoki cím felé. A lefújást követően a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane a menetrendszerű magyarszabály, bírózás kombináció közül ezúttal utóbbit alkalmazta, ám jelzésértékű, hogy sem Kubatov Gábor, sem a szurkolók, sem Dibusz Dénes nem csatlakozott hozzá.
Az FTC elnöke, Kubatov Gábor közösségi oldalán szokatlanul tárgyilagos hangnemet megütve gratulált a győrieknek a diadalhoz, hozzátéve, a bajnoki cím ezzel még korántsem dőlt el. Posztja alatt a drukkerek részéről leginkább a rangadó leggyengébb teljesítményét nyújtó Nagy Barnabásra zúdul össztűz, de sokan kritizálják a Pakstól a télen elhozott Osváth Attila és a többi hazai futballista produkcióját is, a magyar játékospolitikában felvetve magának az elnöknek a felelősségét is.
Kubatovnál is korrektebbül nyilatkozott a zöld-fehérek klasszis kapusa, Dibusz Dénes, aki konkrétan kijelentette, noha nekik is megvoltak a helyzeteik,
mégsem tudja azt mondani, hogy érdemtelen lett volna a győriek sikere.
A magyar válogatott korábbi első számú kapusa a Fradi egyik legjobbja volt az összecsapáson, a 82. percben esett egyetlen találat előtt is bravúrral védett egy hazai szöglet után, ám a játékszer éppen Bánáti Kevin elé pattant, aki közelről nem hibázott. A VAR-felvételek tanúsága alapján a lesgyanús helyzetben lévő győri
Nfansu Njie nem ért hozzá a gólba tartó labdához, éppen csak el tudta húzni a lábát.
Az NB I-ből három forduló van még hátra, az ETO előnye ugyanennyi pont, a két topcsapat pedig szerda este 20 órától máris rögtönzött „visszavágót” vív egymással a Magyar Kupa elődöntőjében – a ferencvárosiak itt vehetnek revánsot a vasárnapi presztízsvereségért, immár a magyarszabály adta kötöttségek nélkül.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás