04. 20.
hétfő
Robbie Keane eto Kubatov Gábor Ferencváros Győri ETO Dibusz Dénes FTC

Így reagált Kubatov Gábor a Fradi győri vereségére – megtalálták a felelőst a szurkolók

2026. április 20. 08:02

Ők nem csatlakoztak a bírózós kórushoz. A Fradi elnöke szokatlanul enyhe hangnemet ütött meg, a drukkerek leginkább a csapat magyarjait hibáztatják.

Az NB I 30. fordulójának vasárnapi zárómeccsén az ETO hazai pályán 1–0-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost a csúcsrangadón, ezzel nagy lépést tett a bajnoki cím felé. A lefújást követően a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane a menetrendszerű magyarszabály, bírózás kombináció közül ezúttal utóbbit alkalmazta, ám jelzésértékű, hogy sem Kubatov Gábor, sem a szurkolók, sem Dibusz Dénes nem csatlakozott hozzá.

KEANE, Robbie ETO-Fradi
Robbie Keane újfent nehezen viselte a Fradi vereségét (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ezt is ajánljuk a témában

Össztűz alatt a Fradi magyarjai

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor közösségi oldalán szokatlanul tárgyilagos hangnemet megütve gratulált a győrieknek a diadalhoz, hozzátéve, a bajnoki cím ezzel még korántsem dőlt el. Posztja alatt a drukkerek részéről leginkább a rangadó leggyengébb teljesítményét nyújtó Nagy Barnabásra zúdul össztűz, de sokan kritizálják a Pakstól a télen elhozott Osváth Attila és a többi hazai futballista produkcióját is, a magyar játékospolitikában felvetve magának az elnöknek a felelősségét is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kubatovnál is korrektebbül nyilatkozott a zöld-fehérek klasszis kapusa, Dibusz Dénes, aki konkrétan kijelentette, noha nekik is megvoltak a helyzeteik,

mégsem tudja azt mondani, hogy érdemtelen lett volna a győriek sikere.

A magyar válogatott korábbi első számú kapusa a Fradi egyik legjobbja volt az összecsapáson, a 82. percben esett egyetlen találat előtt is bravúrral védett egy hazai szöglet után, ám a játékszer éppen Bánáti Kevin elé pattant, aki közelről nem hibázott. A VAR-felvételek tanúsága alapján a lesgyanús helyzetben lévő győri 

Nfansu Njie nem ért hozzá a gólba tartó labdához, éppen csak el tudta húzni a lábát.

Az NB I-ből három forduló van még hátra, az ETO előnye ugyanennyi pont, a két topcsapat pedig szerda este 20 órától máris rögtönzött „visszavágót” vív egymással a Magyar Kupa elődöntőjében – a ferencvárosiak itt vehetnek revánsot a vasárnapi presztízsvereségért, immár a magyarszabály adta kötöttségek nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
frankie-bunn
2026. április 20. 08:42
ETO-nak két könnyű meccse van s egy nehéz, a hátralévők közül, a Fradinak három rangadója... az X is kevés lett volna...
Halder_1899
2026. április 20. 08:41
A magyar szabály bevezetésekor is tudta mindenki ez a Fradi ellen van és sikeres is lett. Teljesen életidegen dolgok zajlanak, mikor nem a legjobbakat küldöd fel a pályára és cserélni sem tudsz. Hajrá Fradi !
