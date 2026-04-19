Schön Szabolcs ETO FC Fradi Ferencváros Dibusz Dénes NB I FTC

„Leírhatatlan, amit érzek” – nem találta a szavakat a győriek hőse, Dibusz kimondta az igazságot

2026. április 19. 22:25

Nagy győzelmet aratott az ETO. A győri játékosokkal madarat lehetett fogatni a lefújás után.

Ahogyan arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Ferencvárosi TC-t a labdarúgó NB I 30. fordulójában, és ezzel az élre állt. A mérkőzés után a győriek oldaláról a 82. percben győztes gólt jegyző Bánáti Kevin, valamint Schön Szabolcs értékelt, míg a Fradi oldaláról Dibusz Dénes.

A győriek oldaláról Schön (jobbra) többször is kijelentette, hogy óriási győzelmet arattak
A győriek oldaláról Schön (jobbra) többször is kijelentette, hogy óriási győzelmet arattak (Fotó: Vasvári Tamás6MTI/MTVA)

Leírhatatlan, amit érzek és nehezen találom a szavakat

– kezdte az M4 Sportnak Bánáti Kevin.Sajnos most egy elég nehéz időszakom van, nem úgy jött a forma, mint ahogy terveztem, de nagyon örülök annak, hogy ezzel a góllal tudtam a csapatnak segíteni. A csapat a legfontosabb, utána jövök én.”

Elárulta, hogy a pontrúgásokra nagyon nagy hangsúlyt szoktak fektetni az edzéseken, és ez most megint kifizetődött. Úgy érzi, hogy megérdemelten nyertek.

Még van hátra három meccs, meg kell nyerni mindet, és akkor nem kell számolgatni.”

Schön Szabolcs szerint óriási győzelmet arattak.

„Mind védekezésben, mind támadásban bátrak voltunk.”

Megemlítette, hogy a szurkolóik támogatása mekkora pluszt jelentett nekik. Úgy véli, hogy innentől kezdve már kudarc lenne, ha nem nyernék meg a bajnokságot.

Lépéselőnybe kerültek a győriek

A Ferencváros oldaláról a jó meccset játszó Dibusz Dénes értékelt. Elismerte, hogy komoly játékerőt képvisel az ETO, és nehéz ellen futballozni.

Bármelyik oldalra eldőlhetett volna a mérkőzés. Ma ők voltak a szerencsésebbek, a jobbak, és gratulálnunk kell nekik.”

Dibusz úgy fogalmazott: innentől már nem az ő kezükben van a sorsuk, hanem a győriekében.

Ha a hátralévő három mérkőzésen kilenc pontot szereznek, akkor teljesen megérdemelten nyerik meg a bajnokságot. Nekünk az a célunk, hogy lehetőleg nyomást tegyünk rájuk, és nyerjük meg a mérkőzéseinket. Még kilenc pont szerezhető, nem dőlt el semmi, de óriási lépést tettek az aranyérem felé.”

A sors úgy hozta, hogy a két csapat három nap múlva ismét megküzd egymással, ezúttal a Ferencváros pályaválasztásával a Magyar Kupa elődöntőjében.

„Ha már a bajnokságban ilyen helyzetbe kerültünk, az a minimum, hogy a kupáért nagyon megdolgozunk, és megnyerjük.”

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
dpetres
2026. április 19. 22:48
Nem értették meg egymás a játékosok... ami végülis nem csoda
Mazsola0408
2026. április 19. 22:31
Kész csőd a Fradi játéka, simán lefocizta az ETO őket
