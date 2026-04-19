ETO FC Fradi Ferencváros NB I FTC

Jön a végjáték az NB I-ben: ekkor lehet legkorábban bajnok az ETO

2026. április 19. 22:55

Élen a győriek. Az ETO legközelebb a harmadik helyen álló Debrecenhez látogat.

Ahogyan arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Ferencvárosi TC-t a labdarúgó NB I 30. fordulójában, és ezzel az élre állt. Mindkét csapatnak három mérkőzése maradt hátra a bajnokságban.

Három fordulóval a vége előtt az élre állt az ETO (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

Győzelmével az ETO 62 ponttal áll, míg a Fradi 59-cel. A realitások talaján maradva, ha pontszámban egyenlően állnának, akkor az FTC a több győzelmének köszönhetően előzni tudna (most mindkét csapat 18-cal áll).

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenykiírása alapján azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

  1. a bajnokságban elért több győzelem;
  2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
  3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
  4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
  5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
  6. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
  7. sorsolás.

A Ferencváros hátralévő bajnokijai (zárójelben az aktuális helyezésük a tabellán)

  • Paksi FC (otthon, 5.)
  • Újpest FC (idegenben, 6.)
  • Zalaegerszegi TE FC (otthon, 4.)

Az ETO hátralévő bajnokijai (zárójelben az aktuális helyezésük a tabellán)

  • Debreceni VSC (idegenben, 3.)
  • Diósgyőri VTK (otthon, 11.)
  • Kisvárda (idegenben, 7.)

Újabb rangadó vár az ETO-ra a bajnokságban

Ha az ETO mindhárom meccsét megnyeri, akkor egészen biztosan bajnok. Az már biztos, hogy ez a két csapat végez az első két helyen, a harmadik helyen álló Debrecen már túl nagy távolságban van.

Legkorábban az utolsó előtti fordulóban lehet bajnokavatás. Adott esetben az is megtörténhet, hogy a Fradi az Újpest pályáján egy győzelemmel bajnok legyen. Ehhez az kell, hogy az ETO a következő két mérkőzését elveszítse, az FTC pedig mindkettőt megnyerje.

Ha viszont az ETO legyőzi a Debrecent, a Fradi meg kikap a Pakstól, akkor az ETO hazai pályán a már kiesett Diósgyőr ellen biztosíthatja be a bajnoki címét.

 

