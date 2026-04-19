Jön a végjáték az NB I-ben: ekkor lehet legkorábban bajnok az ETO

Újabb rangadó vár az ETO-ra a bajnokságban

Ha az ETO mindhárom meccsét megnyeri, akkor egészen biztosan bajnok. Az már biztos, hogy ez a két csapat végez az első két helyen, a harmadik helyen álló Debrecen már túl nagy távolságban van.

Legkorábban az utolsó előtti fordulóban lehet bajnokavatás. Adott esetben az is megtörténhet, hogy a Fradi az Újpest pályáján egy győzelemmel bajnok legyen. Ehhez az kell, hogy az ETO a következő két mérkőzését elveszítse, az FTC pedig mindkettőt megnyerje.

Ha viszont az ETO legyőzi a Debrecent, a Fradi meg kikap a Pakstól, akkor az ETO hazai pályán a már kiesett Diósgyőr ellen biztosíthatja be a bajnoki címét.