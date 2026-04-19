Jön a végjáték az NB I-ben: ekkor lehet legkorábban bajnok az ETO

Egy új korszak hajnala az NB I-ben? Kikapott a Fradi Győrben, közel került a bajnoki címhez az ETO
Sok helyzet, remek hangulat és lelátói balhé is volt az idény rangadóján.
Ahogyan arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Ferencvárosi TC-t a labdarúgó NB I 30. fordulójában, és ezzel az élre állt. Mindkét csapatnak három mérkőzése maradt hátra a bajnokságban.
Győzelmével az ETO 62 ponttal áll, míg a Fradi 59-cel. A realitások talaján maradva, ha pontszámban egyenlően állnának, akkor az FTC a több győzelmének köszönhetően előzni tudna (most mindkét csapat 18-cal áll).
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenykiírása alapján azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Ha az ETO mindhárom meccsét megnyeri, akkor egészen biztosan bajnok. Az már biztos, hogy ez a két csapat végez az első két helyen, a harmadik helyen álló Debrecen már túl nagy távolságban van.
Legkorábban az utolsó előtti fordulóban lehet bajnokavatás. Adott esetben az is megtörténhet, hogy a Fradi az Újpest pályáján egy győzelemmel bajnok legyen. Ehhez az kell, hogy az ETO a következő két mérkőzését elveszítse, az FTC pedig mindkettőt megnyerje.
Ha viszont az ETO legyőzi a Debrecent, a Fradi meg kikap a Pakstól, akkor az ETO hazai pályán a már kiesett Diósgyőr ellen biztosíthatja be a bajnoki címét.
Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA
