„Ebbe bele lehet bolondulni” – Jäkl szerint ezért van nehéz helyzetben Keane a Fradi kispadján

Jön a végjáték az NB I-ben: ekkor lehet legkorábban bajnok az ETO
Adott esetben a Ferencváros Újpesten védheti meg a bajnoki címét.
Az ETO legendás középpályása szerint szenzációs, ami Győrben történik. Jäkl Antal többek között a bajnoki versenyfutásról is beszélt a Mandinernek.
Ahogyan arról beszámoltunk, múlt vasárnap az ETO FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Ferencvárosi TC-t a labdarúgó NB I 30. fordulójának csúcsrangadóján, és ezzel nagy lépést tett a bajnoki cím felé. A két csapat újabb egymás elleni mérkőzése előtt a győriek egykori kiváló játékosával, Jäkl Antallal beszélgettünk.
A szerdai Magyar Kupa-elődöntőt megelőző vasárnapi bajnokin szembetűnő volt neki és kiemelte a győri játékosok testbeszédét.
„Nem éreztem rajtuk semmilyen pánikot. A Fradi-játékosokon viszont igen, a védők nem voltak a helyzet magaslatán, és végig nyomás alatt kellett játszaniuk.”
Győzelmével a Győr három fordulóval a vége előtt hárompontos előnyre tett szert a tabella élén, ráadásul a sorsolása is könnyebbnek mondható, mint a riválisé.
Adott esetben a Ferencváros Újpesten védheti meg a bajnoki címét.
Én úgy vagyok vele, hogy törjön meg a hegemónia. A magyar futball fellegvárainak nagyon kellenének a sikerek, az ETO pedig elég mélyről jött fel.
Emlékezzünk csak vissza az elmúlt tíz-tizenöt évre, hogy mennyit szenvedett a klub, micsoda hányattatásban volt része: 2015-ben például visszasorolták az NB III-ba. Borzasztó időszak és szenvedés volt Győrben” – fogalmazott Jäkl.
Borbély Balázs és stábja hatalmas dolgot alkot. Ez idáig egy hatalmas sikertörténet, szenzációs, ami Győrben történik, és nagyon szurkolok a csapatnak. Nincs könnyű dolguk, úgy érzem, a Debrecen elleni meccs fog dönteni a bajnoki címről.
Az ETO-játékosok folyamatosan megmutatják, hogy nagy teher alatt is mernek futballozni, nem érezni rajtuk a görcsösséget” – jelentette ki Jäkl, akit meglepett a Ferencváros bajnoki szereplése.
„Azt gondoltam, abban a pillanatban ki fog egyenesedni a Fradi, ahogy a nemzetközi kupaszereplése véget ér. A mérkőzéseket ugyan hozta, de a játék nem az igazi.”
Néhány napon belül másodszor is megküzd egymással az ETO és a Ferencváros.
Az edzőként dolgozó 54 éves szakember szerint lehet, hogy a fradisták számára egy kicsit savanyú lesz a szőlő, ha nem védik meg címüket, ugyanakkor úgy véli, mégis sikeres évadról beszélhetünk az esetükben.
„Ha pénzügyi oldalról nézzük, akkor Varga Barnabás és Tóth Alex eladása hatalmas bevételt hozott nekik. Az Európa-ligában nagyon jól szerepeltek, és ez még úgy is egy jó idénynek számítana, ha a bajnokságban a második helyen végezne. A Fradi egyébként a Rebrov-éra óta folyamatosan erőn felül teljesít az európai kupaporondon.”
Az FTC NB I-es teljesítményét nagyban befolyásolja az, hogy a klub szeretne eleget tenni a magyar ajánlásnak, aminek teljesítéséért 500 millió forintot kapna. Ez viszont azt jelenti, hogy a Fizz Ligában egy másmilyen összetételű csapatot látunk, Robbie Keane vezetőedző nem feltétlenül azokat küldi fel a pályára, akiket szeretne, hanem akiket játszatnia kell az ajánlás miatt.
„Minden edzőnek megvan a fejében a futballisták közötti sorrend. Ha nem tudja betenni azt, akit szeretne, a jobbat, akkor sérül a csapatjáték. Nagy különbségek persze nincsenek a labdarúgók képességei között,
de nehéz dolga van az edzőnek, mert nem tudja, mit várhat el attól, akit bár lát edzéseken, de nincsen annyira játékban. Ebbe a helyzetbe bele lehet bolondulni. Máskor pedig minden a szerencsén múlik, mert például Kovacevic, miután megérkezett, mindent ziccert berúgott, most meg az ETO ellen, döntetlen állásnál az égbe lőtte a labdát.”
Végezetül a szerdai MK-elődöntőről is szót ejtett. Nagy kérdés, az ETO milyen kezdő tizeneggyel áll fel, Borbély Balázs mennyire akarja pihentetni a kulcsjátékosait a vasárnapi Debrecen elleni idegenbeli rangadóra, amelyen nagy lépést tehetnek a bajnoki cím megszerzése felé.
Ahogy ismerem Borbélyt, nem fogja elengedni a kupát. Egy-két helyen el tudok képzelni változtatást, de nehogy azt gondoljuk, hogy emiatt az ETO majd gyengülni fog!
Ötvenöt százalék esélyt adok a Fradi továbbjutására, mert azért nagyon nagy pofon lenne neki, ha az elmúlt két egymás elleni bajnoki után itt is alulmaradna a riválissal szemben.”
Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA
Az ukrán elnök szavai egyértelműen cáfolják a leendő miniszterelnök tegnapi sajtótájékoztatóján tett nyilatkozatát.