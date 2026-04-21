„Lehet, furcsán hangzik, amit most mondok...” – Csank János szerint ez Borbély előnye Keane-nel szemben

„Zongorázni lehetett a különbséget” – Csank János szerint Gruber Zsombor ügyes gyerek, de nagyon keveset játszik
Az egykori szövetségi kapitány az örökrangadó előtt beszélt lapunknak.
Néhány napon belül másodszor is megküzd egymással az ETO és a Ferencváros. A két csapat Magyar Kupa elődöntője előtt Csank Jánost faggattuk az esélyekről, valamint a bajnoki versenyfutásról.
Ahogyan arról beszámoltunk, vasárnap az ETO FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Ferencvárosi TC-t a labdarúgó NB I 30. fordulójának csúcsrangadóján, és ezzel nagy lépést tett a bajnoki cím felé. Az esélyekről, valamint a két csapat szerdai kupaelődöntőjéről Csank Jánossal, a Fradi korábbi mesterével és a magyar válogatott szövetségi kapitányával beszélgettünk.
A két együttes bajnokiján egyetlen találat született, azt a 82. percben Bánáti Kevin vitatott körülmények között szerezte. A VAR-szobában hosszasan nézték vissza a jelenetet, végül helybenhagyták a játékvezető pályán hozott döntését, a gólt. Csank János szerint jó ítélet született, a kapus előtt helyezkedő támadó nem ért bele a lövésbe, és egészében sem tűnt neki szabálytalannak a gól, aminek köszönhetően a győriek hárompontos előnyre tettek szert az élen.
„Az ETO már tavaly is megmutatta az oroszlánkörmeit. Néhány fordulóval ezelőtt volt egy kisebb hullámvölgye, és akkor azt gondoltam én is, hogy elszáll, de kijött belőle. A Magyar Kupában viszont a Ferencváros van jobb helyzetben, nem kell figyelnie a magyar ajánlásra. Dibuszon kívül nem hiszem, hogy lesz magyar a Fradi kezdőjében. Akik pedig a pályára kerülnek, be akarják bizonyítani, hogy velük simán hozni lehetne a bajnokságot. Ezzel szemben a győriek szerintem nem lesznek annyira élesek, talán pihentetnek is, bár úgy gondolom, bírniuk kellene a kettős terhelést. Ugyanakkor van náluk három-négy olyan játékos, akik, ha megsérülnének, a kiesésük nagy gondot jelentene” – vélekedett a Mandinernek Csank, aki úgy látja, hogy az ETO Borbély Balázs irányítása alatt egy összeszokott, kompakt társasággá vált, amelynek remekül meg van szervezve a védekezése és a támadójátéka, a pontrúgások után pedig nagyon erős.
Borbély egy jó edző, ezt már korábban is bebizonyította. A szlovákos stílusjegyeket, keménységet ötvözi a magyarsággal. A keret összetétele ráadásul ideális, és sok benne a fiatal.”
A másik oldalon Robbie Keane vezetőedző keze gyakorlatilag az egész idényben meg van kötve, mivel a klub szeretne eleget tenni a magyar ajánlásnak, aminek teljesítéséért 500 millió forint ütné az FTC markát. Csank János emlékeztetett arra, hogy ennek nem kötelező eleget tenni, a rekordbajnok járhatta volna azt az utat is, mint amit az Újpest.
A Ferencváros azonban azt is megtehette volna, hogy megszerzi a legjobb magyarokat, hiszen ki tudja fizetni értük az árat és elég jó fizetést is tud kínálni. A figyelem viszont az európai kupaszereplésen volt, és közben talán túl biztosak voltak abban, hogy az NB I-et ilyen körülmények között is behúzzák majd.
Egyébként biztos vagyok abban, hogy ha Gruber Zsombor vasárnap kezdő lett volna, nyert volna a Fradi” – jelentette ki a volt szövetségi kapitány, aki nem először dicsérte lapunknak a zöld-fehérek viszonylag kevés játéklehetőséget kapó tehetségét.
Ezt is ajánljuk a témában
A 80. életévében járó szakember kérésünkre külön is beszélt a két edzőről.
„Borbély hideg fejjel dolgozik, és neki csak egy dologra kell koncentrálnia, a bajnokságra. Keane-nek ebből a szempontból lényegesen nehezebb a helyzete. Ott van a nemzetközi kupa, és közben a bajnokságra is figyelnie kell a kupaindulás miatt. Nehéz a helyzete, viszont más országokkal ellentétben nálunk nem három-négy csapat küzd a bajnoki címért, hanem a Fradin kívül csak egy, az ETO. Ugyanakkor a két edző közül ő van nehezebb helyzetben.
Keane talán nem akar annyira reagálni az ellenfél játékára, mert azt gondolja, sokkal jobbak, viszont Borbély az ETO játékába jobban belekalkulálja azt, mi várható az ellenféltől, és úgy készíti fel a csapatát. Ő ebből a szempontból egy kicsit alaposabb, de több ideje is van felkészülni”
– fogalmazott Csank, aki egy másik oldalról is megközelítette a két szakvezető összehasonlítását.
Borbély nem csatár volt. Lehet, furcsán hangzik, amit most mondok, de másképp gondolkodnak a mérkőzéseken a középpályások, a védők, a kapusok, mint a csatárok. Ha megnézzük, milyen edzők dolgoznak a világ élvonalában, nagyon kevés csatárt látunk köztük”
– mondta Csank, aki arra alapozza a véleményét, hogy egy védő vagy egy középső középpályás a pozíciójából fakadóan jobban elmerül a taktikában, jobban megérti a játékot, mint mondjuk egy támadó, aki a pálya szélén játszik vagy mint egy csatár, aki sokat van háttal az ellenfél kapujának.
Visszatérve a bajnokságra, úgy látja, az ETO-nak nagy előnye az, hogy egy döntetlen is belefér még neki, ellentétben a Fradival, amely, ha nem nyeri meg mindhárom meccsét, akkor szerinte már biztosan nem tud előzni. Az FTC sorsolását ráadásul nehezebbnek is gondolja, és bár a győriek legközelebb a harmadik helyen álló Debrecenhez látogatnak, utána a már kiesett Diósgyőrt fogadják, majd az átalakulóban lévő Kisvárda otthonában fejezik be az NB I-et.
Ezt is ajánljuk a témában
Adott esetben a Ferencváros Újpesten védheti meg a bajnoki címét.
A Fradi idénye kapcsán a szurkolóknak kettős érzéseik lehetnek, mert ugyan az Európa-ligában nagyszerűen szerepeltek, egészen a nyolcaddöntőig meneteltek, ahol egyszer le is tudta győzni a portugál Bragát, mindeközben a bajnokságban botladoztak, több meglepő hazai vereséget is elszenvedtek, és most már arra van több esély, hogy nem véd címet.
A Ferencvárosnak ilyen erős kerettel a bajnokságban és a nemzetközi kupaporondon is helyt kell tudnia állni. Ehhez megvan mindene, ami csak kell. Ha a Fradi jól igazol, akkor itthon verhetetlen, hiszen magasabb polcról tud játékosokat elhozni. Alapvetően nem lehet más a célja, mint a bajnokság és a Magyar Kupa megnyerése, valamint a nemzetközi kupában helytállni.
Ezért van harmincnál is több játékosa, bár én nem szeretem az ennyire bő keretet, nem is tudom, hogyan tudnak így edzeni” – jegyezte meg Csank János.
A Ferencváros–ETO Magyar Kupa-elődöntőt szerdán 20 órakor rendezik, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök szavai egyértelműen cáfolják a leendő miniszterelnök tegnapi sajtótájékoztatóján tett nyilatkozatát.