„Lehet, furcsán hangzik, amit most mondok...” – Csank János szerint ez Borbély előnye Keane-nel szemben

„Az ETO már tavaly is megmutatta az oroszlánkörmeit. Néhány fordulóval ezelőtt volt egy kisebb hullámvölgye, és akkor azt gondoltam én is, hogy elszáll, de kijött belőle. A Magyar Kupában viszont a Ferencváros van jobb helyzetben, nem kell figyelnie a magyar ajánlásra. Dibuszon kívül nem hiszem, hogy lesz magyar a Fradi kezdőjében. Akik pedig a pályára kerülnek, be akarják bizonyítani, hogy velük simán hozni lehetne a bajnokságot. Ezzel szemben a győriek szerintem nem lesznek annyira élesek, talán pihentetnek is, bár úgy gondolom, bírniuk kellene a kettős terhelést. Ugyanakkor van náluk három-négy olyan játékos, akik, ha megsérülnének, a kiesésük nagy gondot jelentene” – vélekedett a Mandinernek Csank, aki úgy látja, hogy az ETO Borbély Balázs irányítása alatt egy összeszokott, kompakt társasággá vált, amelynek remekül meg van szervezve a védekezése és a támadójátéka, a pontrúgások után pedig nagyon erős.

Borbély egy jó edző, ezt már korábban is bebizonyította. A szlovákos stílusjegyeket, keménységet ötvözi a magyarsággal. A keret összetétele ráadásul ideális, és sok benne a fiatal.”

A másik oldalon Robbie Keane vezetőedző keze gyakorlatilag az egész idényben meg van kötve, mivel a klub szeretne eleget tenni a magyar ajánlásnak, aminek teljesítéséért 500 millió forint ütné az FTC markát. Csank János emlékeztetett arra, hogy ennek nem kötelező eleget tenni, a rekordbajnok járhatta volna azt az utat is, mint amit az Újpest.

A Ferencváros azonban azt is megtehette volna, hogy megszerzi a legjobb magyarokat, hiszen ki tudja fizetni értük az árat és elég jó fizetést is tud kínálni. A figyelem viszont az európai kupaszereplésen volt, és közben talán túl biztosak voltak abban, hogy az NB I-et ilyen körülmények között is behúzzák majd.

Egyébként biztos vagyok abban, hogy ha Gruber Zsombor vasárnap kezdő lett volna, nyert volna a Fradi” – jelentette ki a volt szövetségi kapitány, aki nem először dicsérte lapunknak a zöld-fehérek viszonylag kevés játéklehetőséget kapó tehetségét.