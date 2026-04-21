Elszólta magát Zelenszkij: már a választások előtt is találkozott Magyar Péterrel (VIDEÓ)

Mindez azért érdekes, mert Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján nyomatékosan leszögezte, hogy soha nem beszéltek egymással.

A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott: „azt tudom az ukrán elnöknek üzenni, nem ismerjük egymást, nem beszéltünk telefonon se, sehogy se (...) még egyszer mondom, nem ismerjük egymást”

Ezt követően Zelenszkij másodjára is elszólta magát, amikor a műsorvezető arról kérdezte, hogy a Magyar Péter győzelme óta kapcsolatba léptek-e egymással. Az ukrán elnök határozottan igent mondott, majd miután észbe kapott, hogy ez kellemetlenül érintheti Magyar Pétert, rögtön rávágta hogy nem, majd méltatásba kezdett, mely szerint a Tisza Párt vezetője egy „nagyon erős ember”.



A teljes teljes interjú ITT tekinthető meg (17:48tól), a hivatkozott részlet (egy része) magyarul pedig itt: