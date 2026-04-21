Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij tisza párt Magyar Péter

Elszólta magát Zelenszkij: már a választások előtt is találkozott Magyar Péterrel (VIDEÓ)

2026. április 21. 09:40

Az ukrán elnök szavai egyértelműen cáfolják a leendő miniszterelnök tegnapi sajtótájékoztatóján tett nyilatkozatát.

Kissé összezavarodott Zelenszkij a holland Buitenhofnak adott vasárnapi interjújában.

Új vezetője lesz Magyarországnak, Magyar Péter. Kerültek már kapcsolatba egymással? – tette fel a kérdést a riporter, mire az ukrán elnök rávágta hogy nem, majd önmagát cáfolva hozzátette, hogy mégiscsak találkoztak, méghozzá maga Magyar Péter kért tőle találkozót Ukrajnában, elmondása szerint egy, vagy két évvel korábban. 

Mindez azért érdekes, mert Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján nyomatékosan leszögezte, hogy soha nem beszéltek egymással. 

A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott: „azt tudom az ukrán elnöknek üzenni, nem ismerjük egymást, nem beszéltünk telefonon se, sehogy se (...) még egyszer mondom, nem ismerjük egymást” 

Ezt követően Zelenszkij másodjára is elszólta magát, amikor a műsorvezető arról kérdezte, hogy a Magyar Péter győzelme óta kapcsolatba léptek-e egymással. Az ukrán elnök határozottan igent mondott, majd miután észbe kapott, hogy ez kellemetlenül érintheti Magyar Pétert, rögtön rávágta hogy nem, majd méltatásba kezdett, mely szerint a Tisza Párt vezetője egy „nagyon erős ember”. 

A teljes teljes interjú ITT tekinthető meg (17:48tól), a hivatkozott részlet (egy része) magyarul pedig itt: 

Képernyőkép: YouTube

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. április 21. 10:00
A tiszás kólás dobozok nem beszélnek, de a főnökük hazudik reggel, délben és este...
Válasz erre
2
0
gullwing
2026. április 21. 09:58
Szar hazug patkányok!
Válasz erre
0
0
Hohokam
2026. április 21. 09:56
Lehet, hogy a pszichotikus h a z u d o t t volna? Hát már hogyan lehetne...... másképp?
Válasz erre
0
0
Farkasvölgyi
2026. április 21. 09:56
azért Zselé sem a szavahihetőségéről híres...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!