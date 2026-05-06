Nyitott kapcsolatba kezdett egy házaspár, drámai vége lett – Szeszélyes kalandok Kanadából

A történet főszereplői, Julie és François tizenhat éve élnek házasságban, és a kiskorú gyerekeik megszületése óta a hétköznapjaik egyre rutinosabban és monotonabban telnek, a kettőjük közti tűz már alig-alig pislákol. Egy vacsora alkalmával két jóval fiatalabb barátjuk elárulja nekik, ők úgy tartják fent a szexuális izgalmat, hogy nyitott kapcsolatban élnek, és ez számukra egy tökéletesen működőképes modell. Mindez szöget üt a mi házaspárunk fejébe is, és hamar a tettek mezejére lépnek. A férfi, aki korábban sosem feküdt le mással, mint a feleségével, eleinte nagyon élvezi is az új kalandokat, míg a nőből csak feszengést váltanak ki. Aztán persze fordul a kocka, Julie szép lassan felszabadul, kivirágzik, François pedig egyre frusztráltabb lesz, hiszen a húspiacon az árfolyama enyhén szólva is alacsonyabban van.

A Szeszélyes kalandokra könnyedén rá lehetne fogni, hogy ez is feminista alkotás, hiszen egy erős nőt és gyenge férfit látunk benne, de az az igazság, hogy manapság bármiféle ideológiai ráhatás nélkül is ez a felállás kezd a realitássá válni. Elég nyitott szemmel járni egy plázában, és azt tapasztalhatjuk, hogy egyre több esetben a férfiak melleket eresztettek, míg a nők nadrágot húztak – és nem feltétlenül azért, mert a magazinok ezt a képet sugallták nekik. Hanem mert egy kapcsolatban, különösen egy családban azért valakinek csak meg kell fognia a botkormányt, és ha a másik fél képtelen ezt megtenni, a nők csak rákényszerülnek erre a szerepre.

A filmben a végtelenül tohonya François szomorúan közli, hogy szeretné egyszer átélni azt, hogy valaki vonzódik hozzá szexuálisan, de annak ellenére, hogy néhány lépcsőt is alig tud megmászni lihegés nélkül, az eszébe sem jut, hogy kicsit összeszedje magát fizikailag.

Inkább egyre bizarrabb szexuális kalandokba keveredik.

Az elkényelmesedett nyugati ember mintapéldánya, aki nem csupán képtelen kiállni magáért, hanem mint az a sztori egy pontján kiderül, kifejezetten izgatja szexuálisan is, ha megalázzák. Egy ilyen felállásban pedig nem kell feminizmus ahhoz, hogy a nő váljon a dominánssá, aki érzelmileg is jóval stabilabb ahhoz, hogy feltalálja magát ebben az új kapcsolati működésben.