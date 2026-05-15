Válás izlandi módra – végül csak egy kutyának volt oka az ünneplésre

Nyilván vannak egészen kellemes válások, amikor mindkét fél alig várja, hogy végre ne kelljen többet a másik képét bámulni, új életet kezdhessen, azt csináljon, amit akar. De az esetek többségében azért nem pezsgőzéssel telik a folyamat, hanem felemészti mindkét felet, hát még ha gyerekek is vannak a képletben. Mindezt a legerőteljesebben talán a Jelenetek egy házasságból mutatta be, amelynek olyan bitang volt a forgatókönyve, hogy még a modernizált HBO-sorozatban sem sikerült elszúrniuk, és az ide vágó klasszikusok között említhetjük a Kramer kontra Kramert, a közelmúltból pedig a Házassági történetet, hogy minél több aspektusát lefedjük a témának. A szeretet, ami megmarad azonban egészen új szemszögből ábrázolja az élethelyzetet.

A szeretet, ami megmarad (Mozinet)

És az, hogy valóban friss nézőpontról beszélhetünk, sokat elmond a fogyasztási igényeinkről is, mert ennek a szemléletnek nem kirívónak, ellenkezőleg, végtelenül hétköznapinak kellene lennie. Csakhogy, akár belátjuk, akár nem, mindannyian a drámát és az összeomlást,vagy a nagy, örömkönnyekkel teli békülést szeretjük látni, erre jön a nemzetközileg egyre elismertebbé váló izlandi rendező, Hlynur Pálmason,