politikai erőszak Tisza Párt Magyar Péter Ókovács Szilveszter Fidesz Olaszország időközi önkormányzati választások Orbán Viktor Európai Unió

„Lefekszenek Brüsszelnek” – Orbán kemény jövőképet vázolt, elszabadultak az indulatok

2026. május 06. 07:03

Orbán Viktor borúlátó jövőképe, az időközi választások politikai tétje, uniós kritikák, személyi összefonódások és a közéleti erőszak elharapózása is erősen megmozgatta az olvasókat kedden.

„Az önkény és az akarnokság korszaka”

Újra megszólalt Orbán Viktor, aki a választási vereség után rendkívül kemény hangvételű értékelést adott. A leköszönő miniszterelnök egyértelműen kijelentette:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni.”

Az új kormány hozzáállásáról a következő jóslatot adta:

Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot.”

Szerinte a választók két világosan eltérő ajánlat közül döntöttek, és végül a változást ígérő opciót választották. Ugyanakkor jelezte: továbbra is kitart álláspontjuk mellett.

A kormányfő a következő időszakot kifejezetten borúsan írta le. Mint fogalmazott:

Az önkény és az akarnokság korszakába lépünk.”

Hét településen jönnek időközi választások

Jelentős helyi politikai átrendeződés jöhet, miután több, parlamentbe jutott tiszás politikusnak le kell mondania önkormányzati tisztségéről. A szabályozás szerint ugyanis nem lehet valaki egyszerre országgyűlési képviselő és polgármester vagy önkormányzati képviselő, így a megüresedő helyeken időközi választásokat kell kiírni.

Összesen hét település érintett, köztük Hajdúböszörmény, ahol különösen nagy a tét: a Fidesz visszaszerezheti a várost, és átalakulhat a képviselő-testület erőviszonya. Több más településen – például Békéscsabán vagy Kadarkúton – szintén nem mindegy, ki szerzi meg a megüresedő mandátumokat.

Olasz figyelmeztetés Brüsszelnek

Újabb nemzetközi reakciót váltott ki az április 12-ei magyar választás: Giovanni Orsina olasz történész a La Veritában bírálta az Európai Unió működését. Szerinte Brüsszel a válságokra „morális reakciókkal és a tagállamok pénzügyi zsarolásával” válaszol, ami inkább gyengeséget jelez.

Az elemző példaként említette az uniós források magyarországi befagyasztását, és úgy véli, hogy ezeket az eszközöket annak ellenére alkalmazták Orbán Viktor demokratikusan megválasztott kormányával szemben, hogy „a demokrácia Magyarországon nem szűnt meg”. Hangsúlyozta: sem Orbán Viktor veresége, sem Magyar Péter előretörése nem vezet vissza egy „győzedelmeskedő” Európához.

Rokoni szálak az Akadémián

Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia: a testület 200. közgyűlésén Pósfai Mihály geológus, akadémikus kapta meg a tisztséget.

A döntés azonban politikai szempontból is visszhangot keltett, miután Magyar Péter előre bejelentette: Pósfai Mihály rokoni kapcsolatban áll Pósfai Gáborral, a Tisza Párt pártigazgatójával, aki a belügyminiszter lesz.

A személyi összefonódások nem előzmény nélküliek: korábban maga Magyar Péter jelezte, hogy az MTA leköszönő elnöke, Freund Tamás az ő édesanyja másod-unokatestvére.

Kartáccsal tüzelő hétköznapi agresszivitás

Erős reakciókat váltott ki Ókovács Szilveszter Facebook-bejegyzése is, amelyben egy személyes incidensről számolt be. Az Operaház főigazgatója szerint 12 éves lányát inzultálta egy járókelő, aki a kocsiba besziszegve azt mondta:

Mocskos igazgató! Húzzatok el innen végre!”

A történtek után Ókovács a következőképpen adott hangot a felháborodásának:

Miféle csőcseléket szabadítottak az országra?!”

Majd hozzátette:

Ki és mikor fogja visszatuszkolni a kartáccsal tüzelő agresszivitást a palackba?”

A főigazgató szerint a közéleti feszültségek egyre inkább a mindennapok szintjén is megjelennek, és már a gyerekeket sem kerülik el.

***

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
duro_dorka
2026. május 06. 07:38 Szerkesztve
Kárörömködnek a tetves tiszások, de 2027-től legörbül a szájuk. Az idén még hagyják a tiszás ostobákat a győzelem illúziójában fürödni. Azután a lumpenproli nyugger pislog a rezsiszámlán és a 13+14-et elviszi a Kakukk Marci, szivárványos zászló lobog az iskolák falán és a kisiskolások benyújtják az igényt a tiszás szülőknek, hogy fütyi helyett nunát akar, (1)480 Ft a benzin, a tiszás csávók megkapják a behívót, és a tiszás Facebook-bébik megkapják a fekete csokit...
szim-patikus
2026. május 06. 07:35 Szerkesztve
B_kanya 2026. május 06. 07:24 Kinek a Bridzs, kinek a priccs. (az osztályrésze)
B_kanya
2026. május 06. 07:24
szim-patikus 2026. május 06. 07:05 "Visít a tovaj, mert rendőrt lát." ....a Diákhitel-központban....
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. május 06. 07:15
Bukott, reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!