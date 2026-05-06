„Lefekszenek Brüsszelnek” – Orbán kemény jövőképet vázolt, elszabadultak az indulatok

Ez vár ránk a következő években – visszatért Orbán, és ismertette a szomorú tényeket
„Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot” – írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor borúlátó jövőképe, az időközi választások politikai tétje, uniós kritikák, személyi összefonódások és a közéleti erőszak elharapózása is erősen megmozgatta az olvasókat kedden.
Orbán Viktor borúlátó jövőképe, az időközi választások politikai tétje, uniós kritikák, személyi összefonódások és a közéleti erőszak elharapózása is erősen megmozgatta az olvasókat kedden.
Újra megszólalt Orbán Viktor, aki a választási vereség után rendkívül kemény hangvételű értékelést adott. A leköszönő miniszterelnök egyértelműen kijelentette:
Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni.”
Az új kormány hozzáállásáról a következő jóslatot adta:
Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot.”
Szerinte a választók két világosan eltérő ajánlat közül döntöttek, és végül a változást ígérő opciót választották. Ugyanakkor jelezte: továbbra is kitart álláspontjuk mellett.
A kormányfő a következő időszakot kifejezetten borúsan írta le. Mint fogalmazott:
Az önkény és az akarnokság korszakába lépünk.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot” – írta a miniszterelnök.
Jelentős helyi politikai átrendeződés jöhet, miután több, parlamentbe jutott tiszás politikusnak le kell mondania önkormányzati tisztségéről. A szabályozás szerint ugyanis nem lehet valaki egyszerre országgyűlési képviselő és polgármester vagy önkormányzati képviselő, így a megüresedő helyeken időközi választásokat kell kiírni.
Összesen hét település érintett, köztük Hajdúböszörmény, ahol különösen nagy a tét: a Fidesz visszaszerezheti a várost, és átalakulhat a képviselő-testület erőviszonya. Több más településen – például Békéscsabán vagy Kadarkúton – szintén nem mindegy, ki szerzi meg a megüresedő mandátumokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Aki felveszi parlamenti mandátumát, nem maradhat polgármester vagy önkormányzati képviselő: le kell mondania, a helyére pedig időközi választást írnak ki.
Újabb nemzetközi reakciót váltott ki az április 12-ei magyar választás: Giovanni Orsina olasz történész a La Veritában bírálta az Európai Unió működését. Szerinte Brüsszel a válságokra „morális reakciókkal és a tagállamok pénzügyi zsarolásával” válaszol, ami inkább gyengeséget jelez.
Az elemző példaként említette az uniós források magyarországi befagyasztását, és úgy véli, hogy ezeket az eszközöket annak ellenére alkalmazták Orbán Viktor demokratikusan megválasztott kormányával szemben, hogy „a demokrácia Magyarországon nem szűnt meg”. Hangsúlyozta: sem Orbán Viktor veresége, sem Magyar Péter előretörése nem vezet vissza egy „győzedelmeskedő” Európához.
Ezt is ajánljuk a témában
A pénzügyi zsarolás gyengeséget mutat.
Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia: a testület 200. közgyűlésén Pósfai Mihály geológus, akadémikus kapta meg a tisztséget.
A döntés azonban politikai szempontból is visszhangot keltett, miután Magyar Péter előre bejelentette: Pósfai Mihály rokoni kapcsolatban áll Pósfai Gáborral, a Tisza Párt pártigazgatójával, aki a belügyminiszter lesz.
A személyi összefonódások nem előzmény nélküliek: korábban maga Magyar Péter jelezte, hogy az MTA leköszönő elnöke, Freund Tamás az ő édesanyja másod-unokatestvére.
Ezt is ajánljuk a témában
Az MTA leköszönő elnöke, Freund Tamás pedig Magyar Péter rokona.
Erős reakciókat váltott ki Ókovács Szilveszter Facebook-bejegyzése is, amelyben egy személyes incidensről számolt be. Az Operaház főigazgatója szerint 12 éves lányát inzultálta egy járókelő, aki a kocsiba besziszegve azt mondta:
Mocskos igazgató! Húzzatok el innen végre!”
A történtek után Ókovács a következőképpen adott hangot a felháborodásának:
Miféle csőcseléket szabadítottak az országra?!”
Majd hozzátette:
Ki és mikor fogja visszatuszkolni a kartáccsal tüzelő agresszivitást a palackba?”
A főigazgató szerint a közéleti feszültségek egyre inkább a mindennapok szintjén is megjelennek, és már a gyerekeket sem kerülik el.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ki és mikor fogja visszatuszkolni a kartáccsal tüzelő agresszivitást a palackba?” – tette fel a kérdést az Opera főigazgatója.
***
Fotó: JOHN THYS / AFP