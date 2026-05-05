Több tiszás is lemondott, hét településen is időközi választást kell tartani

ennek az időközinek lesz a legnagyobb politikai tétje: a Fidesz visszaszerezheti a várost, és megerősítheti pozícióit a képviselő-testületben, amelyben jelenleg egyik oldalnak sincs egyedül többsége.

A civileknek hét képviselőjük van a polgármesterrel együtt, a Fidesznek hat, a Mi Hazánk és a Civilek a Lakóhelyért Egyesület 1-1 képviselője jelentette a mérleg nyelvét.

A Somogy vármegyei Kadarkúton Lőrincz Viktória, a leendő vidék- és területfejlesztési miniszter miatt lesz szükség időközire, miután Kaposváron, a Somogy 1-es választókerületben indult a Tisza képviselőjelöltjeként, 57,45 százalékos eredménnyel győzte le a fideszes Gelencsér Attilát, aki előtte zsinórban négyszer nyert a körzetben.

Az áprilisi választás egyik legszorosabb küzdelmét hozta a sárvári (Vas 2.) választókerület. Mindössze 248 szavazattal kapott ki a fideszes Ágh Pétertől Strompová Viktória, a helyi önkormányzat képviselője, aki a vereség ellenére listáról bejutott az Országgyűlésbe.

Farkas Csongor, a Tisza törökszentmiklósi országgyűlési képviselője, aki Mezőtúron volt önkormányzati képviselő, is lemondott mandátumáról, így ott is időközi választás lesz.