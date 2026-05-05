tisza képviselő polgármester önkormányzati képviselő mandátum választás

Több tiszás is lemondott, hét településen is időközi választást kell tartani

2026. május 05. 08:52

Aki felveszi parlamenti mandátumát, nem maradhat polgármester vagy önkormányzati képviselő: le kell mondania, a helyére pedig időközi választást írnak ki.

2026. május 05. 08:52


Több időközi választást is tartanak a jövőben, miután több polgármester, illetve önkormányzati képviselő is mandátumot nyert az április 12-i országgyűlési voksoláson. A vonatkozó törvény szerint pedig 

nem lehet valaki egyszerre országgyűlési képviselő és polgármester vagy önkormányzati képviselő, így aki felveszi a parlamenti mandátumát, annak le kell mondania az önkormányzati mandátumáról, ezután pedig időközi választást írnak ki a megüresedett mandátum betöltésére.

A Telex összeállításából kiderül, hogy április 12-én heten szereztek parlamenti mandátumot önkormányzati képviselőként vagy polgármesterként. A választási törvény szerint a mandátum megüresedésétől számított 120 napon belül kell kitűzni az időközi választást.

Ennek megfelelően időközi választás lesz Hajdúböszörményben, miután a város polgármestere, Göröghné Bocskai Éva a Tisza országgyűlési képviselője lett. A portál beszámolója szerint az eddigi polgármester 52,24 százalékos eredménnyel nyerte meg a Hajdúböszörményt is magába foglaló Hajdú-Bihar 6-os választókerületet, ellenfele, a fideszes Papp Zsolt 38,57 százalékot kapott. Mint írták, 

ennek az időközinek lesz a legnagyobb politikai tétje: a Fidesz visszaszerezheti a várost, és megerősítheti pozícióit a képviselő-testületben, amelyben jelenleg egyik oldalnak sincs egyedül többsége. 

A civileknek hét képviselőjük van a polgármesterrel együtt, a Fidesznek hat, a Mi Hazánk és a Civilek a Lakóhelyért Egyesület 1-1 képviselője jelentette a mérleg nyelvét.

A Somogy vármegyei Kadarkúton Lőrincz Viktória, a leendő vidék- és területfejlesztési miniszter miatt lesz szükség időközire, miután Kaposváron, a Somogy 1-es választókerületben indult a Tisza képviselőjelöltjeként, 57,45 százalékos eredménnyel győzte le a fideszes Gelencsér Attilát, aki előtte zsinórban négyszer nyert a körzetben.

Az áprilisi választás egyik legszorosabb küzdelmét hozta a sárvári (Vas 2.) választókerület. Mindössze 248 szavazattal kapott ki a fideszes Ágh Pétertől Strompová Viktória, a helyi önkormányzat képviselője, aki a vereség ellenére listáról bejutott az Országgyűlésbe.

Farkas Csongor, a Tisza törökszentmiklósi országgyűlési képviselője, aki Mezőtúron volt önkormányzati képviselő, is lemondott mandátumáról, így ott is időközi választás lesz.

Békéscsabán a tiszás Bodóczi István szerzett egyéni mandátumot a Békés 1-es választókerületben, aki eddig önkormányzati képviselőként politizált a városban.

A portál kitért arra, hogy Békéscsabán elég sokszínű a közgyűlés: a polgármester frakciójának vele együtt 8 képviselője van, a Fidesznek és a Bodóczi egyesületének 4-4, a Mi Hazánknak 1, és van egy független is. Itt sem teljesen mindegy, kihez kerül majd lemondó képviselő mandátuma.

A tiszás Rózsahelyi Áron 48,43 százalékos eredménnyel nyerte meg a mohácsi választókerületet (Baranya 3.) áprilisban, így ő is lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról. Sok tétje nem lesz az időközinek, mivel a Fidesznek háromszor annyi képviselője van a 12 fős képviselő-testületben, mint a civileknek.

A fideszes képviselők közül csak Czirbus Gábor miatt kell majd időközit tartani, 

aki áprilisban kikapott a tiszás Ferenczi Gábortól, de így is bent fog ülni a parlamentben, mert a pártvezetés neki adta az egyik listás mandátumot, noha eredetileg csak a 85. helyet kapta meg az országos listán.

röviden
2026. május 05. 10:30
Érzésem szerint ezek többségét még simán elviszi a győzteshez húzás, az ébredés csak őszre várható.
tapir32
2026. május 05. 09:14
A Fidesz győzni fog!
chief Bromden
2026. május 05. 08:59
Nem lehet? A kétharmad elvette, a kétharmad visszaadhatja.
