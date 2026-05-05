Több tiszás is lemondott, hét településen is időközi választást kell tartani

Káosz vagy reform? Így írhatják át Magyar Péterék az állam működését!
Aki felveszi parlamenti mandátumát, nem maradhat polgármester vagy önkormányzati képviselő: le kell mondania, a helyére pedig időközi választást írnak ki.
Több időközi választást is tartanak a jövőben, miután több polgármester, illetve önkormányzati képviselő is mandátumot nyert az április 12-i országgyűlési voksoláson. A vonatkozó törvény szerint pedig
nem lehet valaki egyszerre országgyűlési képviselő és polgármester vagy önkormányzati képviselő, így aki felveszi a parlamenti mandátumát, annak le kell mondania az önkormányzati mandátumáról, ezután pedig időközi választást írnak ki a megüresedett mandátum betöltésére.
A Telex összeállításából kiderül, hogy április 12-én heten szereztek parlamenti mandátumot önkormányzati képviselőként vagy polgármesterként. A választási törvény szerint a mandátum megüresedésétől számított 120 napon belül kell kitűzni az időközi választást.
Ennek megfelelően időközi választás lesz Hajdúböszörményben, miután a város polgármestere, Göröghné Bocskai Éva a Tisza országgyűlési képviselője lett. A portál beszámolója szerint az eddigi polgármester 52,24 százalékos eredménnyel nyerte meg a Hajdúböszörményt is magába foglaló Hajdú-Bihar 6-os választókerületet, ellenfele, a fideszes Papp Zsolt 38,57 százalékot kapott. Mint írták,
ennek az időközinek lesz a legnagyobb politikai tétje: a Fidesz visszaszerezheti a várost, és megerősítheti pozícióit a képviselő-testületben, amelyben jelenleg egyik oldalnak sincs egyedül többsége.
A civileknek hét képviselőjük van a polgármesterrel együtt, a Fidesznek hat, a Mi Hazánk és a Civilek a Lakóhelyért Egyesület 1-1 képviselője jelentette a mérleg nyelvét.
A Somogy vármegyei Kadarkúton Lőrincz Viktória, a leendő vidék- és területfejlesztési miniszter miatt lesz szükség időközire, miután Kaposváron, a Somogy 1-es választókerületben indult a Tisza képviselőjelöltjeként, 57,45 százalékos eredménnyel győzte le a fideszes Gelencsér Attilát, aki előtte zsinórban négyszer nyert a körzetben.
Az áprilisi választás egyik legszorosabb küzdelmét hozta a sárvári (Vas 2.) választókerület. Mindössze 248 szavazattal kapott ki a fideszes Ágh Pétertől Strompová Viktória, a helyi önkormányzat képviselője, aki a vereség ellenére listáról bejutott az Országgyűlésbe.
Farkas Csongor, a Tisza törökszentmiklósi országgyűlési képviselője, aki Mezőtúron volt önkormányzati képviselő, is lemondott mandátumáról, így ott is időközi választás lesz.
Békéscsabán a tiszás Bodóczi István szerzett egyéni mandátumot a Békés 1-es választókerületben, aki eddig önkormányzati képviselőként politizált a városban.
A portál kitért arra, hogy Békéscsabán elég sokszínű a közgyűlés: a polgármester frakciójának vele együtt 8 képviselője van, a Fidesznek és a Bodóczi egyesületének 4-4, a Mi Hazánknak 1, és van egy független is. Itt sem teljesen mindegy, kihez kerül majd lemondó képviselő mandátuma.
A tiszás Rózsahelyi Áron 48,43 százalékos eredménnyel nyerte meg a mohácsi választókerületet (Baranya 3.) áprilisban, így ő is lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról. Sok tétje nem lesz az időközinek, mivel a Fidesznek háromszor annyi képviselője van a 12 fős képviselő-testületben, mint a civileknek.
A fideszes képviselők közül csak Czirbus Gábor miatt kell majd időközit tartani,
aki áprilisban kikapott a tiszás Ferenczi Gábortól, de így is bent fog ülni a parlamentben, mert a pártvezetés neki adta az egyik listás mandátumot, noha eredetileg csak a 85. helyet kapta meg az országos listán.
