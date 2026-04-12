Itt vannak a számok: ennyien szavaztak a Tisza Pártra és a Fideszre

Ahogy arról beszámoltunk, 92 százalékos feldolgozottságnál kétharmados győzelemre áll Magyar Péter és a Tisza Párt. A bejelentések alapján a kormányalakító pártra 3,3 millió szavazat érkezett, míg a Fideszre 2,5 millióan voksoltak. Az utóbbi számot Orbán Viktor is megerősítette.

Mint ismert, európai politikusok sora gratulált Magyar Péternek a győzelemhez: Orbán Viktor után Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Manfred Weber és Friedrich Merz is üzent.