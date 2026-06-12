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vb 2026 Bognár György Paksi FC világbajnokság

„Hogyan kerülhettek ezek ide!?” – Bognár György hazaküldené a vb-mezőny háromnegyedét

2026. június 12. 13:04

A Paks vezetőedzője azok közé tartozik, akik szerint értelmetlen volt a létszámbővítés. Bognár György csak az európai és a dél-amerikai csapatokra, illetve a társrendező Mexikóra kíváncsi a vb-n.

2026. június 12. 13:04
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Bognár Györgytől megszokhattuk már, hogy markáns, határozott véleményeket fogalmaz meg a labdarúgás aktualitásairól és szereplőiről, s ezúttal sem kellett benne csalódnunk, a Metropol megkeresésére ugyanis a csütörtökön kezdődött világbajnokság kapcsán azt mondta, a résztvevők háromnegyedét nem is ismeri, és nála csak az európai és a dél-amerikai csapatok számítanak a vb-n.

Bognár György, Paks, Paksi FC, NB I, világbajnokság, foci vb 2026
Bognár György a legrégebb óta hivatalban lávő edző a labdarúgó NB I-ben (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

Nekem a Zöld-foki Köztársaság, Curacao vagy Jordánia semmit sem mond. Egyáltalán: hogyan kerülhettek ezek a válogatottak ide…?

– tette fel a költői kérdést a Paks vezetőedzője, akinek a kijelentéséből megállapítható, ő nem tartozik azok közé, akik szerint indokolt volt megemelni 32-ről 48 csapatosra a világbajnokság mezőnyét.

Bognár az európai és a dél-amerikai együtteseken kívül a társrendező Mexikó produkciójára kíváncsi még, amely Dél-Afrika 2–0-s legyőzésével kezdte a vb-t.

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„A támadófutball kedvelője vagyok, az olyan »bontó« játékost kedvelem, aki egy-két csel után átjut a védelmi falon, olyan előnyt szerez, amikortól könnyű a gólszerzés. Ilyen típusú labdarúgó a spanyol Lamine Yamal, továbbá fő kedvencem, Lionel Messi” – nyilatkozta.

A szakembert arról is kérdezték, a várható hőség mennyire befolyásolhatja majd a mérkőzések színvonalát. Ennek kapcsán elmondta, „nem ideális 45 fokos kánikulában kergetni a labdát”, és felidézett egy emléket az 1986-os tornáról, az eddigi utolsó világbajnokságról, amelyen a magyar válogatott is részt vett.

„Nem a vádaskodás, az utólagos kifogáskeresés a célom, de az irapuatói magyar–szovjet 0–6 előtt én is furcsán éreztem magam, és annak okát máig nem értem” – elevenítette fel.

A vb péntek este és szombat hajnalban újabb két meccsel folytatódik, a rendező országok nemzeti csapatai közül bemutatkozik Kanada és az Egyesült Államok is.

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

A Mexikó–Dél-Afrika nyitó meccs rövid összefoglalója

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
nanemane-0
2026. június 12. 13:29
Ami azt illeti a Magyar válogatott sem sok vizet zavart volna. Ajánlat: Emeljük fel 100 ra a VB résztvevők számát, hátha így kijutunk.
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egonsamu-2
2026. június 12. 13:08
Teljesen igaza van. Én ugyan csak belenéztem a mexikói-délaffrikai meccsbe, de szerintem Mexikó másodosztályt, a déli affrikaiak pedig dzsungel harmadosztályt játszottak. Ez egy világbajnokság lenne?
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gullwing
2026. június 12. 13:08
Hát vannak a VB-n olyan vallogatottak aki az NB 1-ben sem igen felelnének meg... Na de tudjuk a fifa a kurva anyát is megbaszná egy kis pénzért...
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