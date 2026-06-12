„Hogyan kerülhettek ezek ide!?” – Bognár György hazaküldené a vb-mezőny háromnegyedét

„A támadófutball kedvelője vagyok, az olyan »bontó« játékost kedvelem, aki egy-két csel után átjut a védelmi falon, olyan előnyt szerez, amikortól könnyű a gólszerzés. Ilyen típusú labdarúgó a spanyol Lamine Yamal, továbbá fő kedvencem, Lionel Messi” – nyilatkozta.

A szakembert arról is kérdezték, a várható hőség mennyire befolyásolhatja majd a mérkőzések színvonalát. Ennek kapcsán elmondta, „nem ideális 45 fokos kánikulában kergetni a labdát”, és felidézett egy emléket az 1986-os tornáról, az eddigi utolsó világbajnokságról, amelyen a magyar válogatott is részt vett.

„Nem a vádaskodás, az utólagos kifogáskeresés a célom, de az irapuatói magyar–szovjet 0–6 előtt én is furcsán éreztem magam, és annak okát máig nem értem” – elevenítette fel.