„Hogyan kerülhettek ezek ide!?” – Bognár György hazaküldené a vb-mezőny háromnegyedét

Látványos megnyitó után Salma Hayekkel és a hatodik vb-jén résztvevő „hatujjú” talizmánnal tarolt Mexikó
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A Paks vezetőedzője azok közé tartozik, akik szerint értelmetlen volt a létszámbővítés. Bognár György csak az európai és a dél-amerikai csapatokra, illetve a társrendező Mexikóra kíváncsi a vb-n.
Bognár Györgytől megszokhattuk már, hogy markáns, határozott véleményeket fogalmaz meg a labdarúgás aktualitásairól és szereplőiről, s ezúttal sem kellett benne csalódnunk, a Metropol megkeresésére ugyanis a csütörtökön kezdődött világbajnokság kapcsán azt mondta, a résztvevők háromnegyedét nem is ismeri, és nála csak az európai és a dél-amerikai csapatok számítanak a vb-n.
Nekem a Zöld-foki Köztársaság, Curacao vagy Jordánia semmit sem mond. Egyáltalán: hogyan kerülhettek ezek a válogatottak ide…?
– tette fel a költői kérdést a Paks vezetőedzője, akinek a kijelentéséből megállapítható, ő nem tartozik azok közé, akik szerint indokolt volt megemelni 32-ről 48 csapatosra a világbajnokság mezőnyét.
Bognár az európai és a dél-amerikai együtteseken kívül a társrendező Mexikó produkciójára kíváncsi még, amely Dél-Afrika 2–0-s legyőzésével kezdte a vb-t.
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„A támadófutball kedvelője vagyok, az olyan »bontó« játékost kedvelem, aki egy-két csel után átjut a védelmi falon, olyan előnyt szerez, amikortól könnyű a gólszerzés. Ilyen típusú labdarúgó a spanyol Lamine Yamal, továbbá fő kedvencem, Lionel Messi” – nyilatkozta.
A szakembert arról is kérdezték, a várható hőség mennyire befolyásolhatja majd a mérkőzések színvonalát. Ennek kapcsán elmondta, „nem ideális 45 fokos kánikulában kergetni a labdát”, és felidézett egy emléket az 1986-os tornáról, az eddigi utolsó világbajnokságról, amelyen a magyar válogatott is részt vett.
„Nem a vádaskodás, az utólagos kifogáskeresés a célom, de az irapuatói magyar–szovjet 0–6 előtt én is furcsán éreztem magam, és annak okát máig nem értem” – elevenítette fel.
A vb péntek este és szombat hajnalban újabb két meccsel folytatódik, a rendező országok nemzeti csapatai közül bemutatkozik Kanada és az Egyesült Államok is.
Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás
A Mexikó–Dél-Afrika nyitó meccs rövid összefoglalója