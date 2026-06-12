Megint télen próbálkozhatnak Ukrajna legyőzésével az oroszok

Az ukrajnai Kárpáti Igaz Szó azt írja: úgy vélik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a tél folyamán ismét fokozhatja a civil infrastruktúra elleni támadásokat, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára.

A cél ezúttal sem csak az energetikai hálózat lehet: a vasúti és vízügyi infrastruktúra is célponttá válhat, megnehezítve az utánpótlást, illetve a logisztikát.

Maria Snegovaja, a Center for Strategic and International Studies vezető kutatója szerint a Kreml várhatóan a téli időszakot használhatja fel arra, hogy fokozza a nyomást Ukrajnára. Véleménye szerint a tavasszal indított orosz offenzíva nem hozta meg a Moszkva által remélt eredményeket, ezért Oroszország ismét visszatérhet a civil infrastruktúra elleni nagyszabású támadások stratégiájához.