Megint télen próbálkozhatnak Ukrajna legyőzésével az oroszok

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Nyugati elemzők szerint a Kreml a fronton elszenvedett kudarcokat és a romló gazdasági helyzetet egy újabb téli offenzívával próbálhatja ellensúlyozni Ukrajnában.
Az ukrajnai Kárpáti Igaz Szó azt írja: úgy vélik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a tél folyamán ismét fokozhatja a civil infrastruktúra elleni támadásokat, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára.
A cél ezúttal sem csak az energetikai hálózat lehet: a vasúti és vízügyi infrastruktúra is célponttá válhat, megnehezítve az utánpótlást, illetve a logisztikát.
Maria Snegovaja, a Center for Strategic and International Studies vezető kutatója szerint a Kreml várhatóan a téli időszakot használhatja fel arra, hogy fokozza a nyomást Ukrajnára. Véleménye szerint a tavasszal indított orosz offenzíva nem hozta meg a Moszkva által remélt eredményeket, ezért Oroszország ismét visszatérhet a civil infrastruktúra elleni nagyszabású támadások stratégiájához.
Az elemzések szerint az orosz gazdaság helyzete folyamatosan romlik: növekszik a költségvetési hiány, egyre nagyobb problémát jelent az új katonák toborzása, miközben a háború finanszírozása is egyre jelentősebb terhet ró az államra.
Fotó: ALEXEY NIKOLSKY / POOL / AFP