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Ukrajna Oroszország ukrajnai háború

Megint télen próbálkozhatnak Ukrajna legyőzésével az oroszok

2026. június 12. 13:28

Nyugati elemzők szerint a Kreml a fronton elszenvedett kudarcokat és a romló gazdasági helyzetet egy újabb téli offenzívával próbálhatja ellensúlyozni Ukrajnában.

2026. június 12. 13:28
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Az ukrajnai Kárpáti Igaz Szó azt írja: úgy vélik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a tél folyamán ismét fokozhatja a civil infrastruktúra elleni támadásokat, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára.

A cél ezúttal sem csak az energetikai hálózat lehet: a vasúti és vízügyi infrastruktúra is célponttá válhat, megnehezítve az utánpótlást, illetve a logisztikát.

Maria Snegovaja, a Center for Strategic and International Studies vezető kutatója szerint a Kreml várhatóan a téli időszakot használhatja fel arra, hogy fokozza a nyomást Ukrajnára. Véleménye szerint a tavasszal indított orosz offenzíva nem hozta meg a Moszkva által remélt eredményeket, ezért Oroszország ismét visszatérhet a civil infrastruktúra elleni nagyszabású támadások stratégiájához.

Az elemzések szerint az orosz gazdaság helyzete folyamatosan romlik: növekszik a költségvetési hiány, egyre nagyobb problémát jelent az új katonák toborzása, miközben a háború finanszírozása is egyre jelentősebb terhet ró az államra.

Fotó: ALEXEY NIKOLSKY / POOL / AFP

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
Canadian
2026. június 12. 14:01
Beleunt a világ ebbe a háborúba. Már alig van hírértéke, legalábbis errefelé. Megemlítik kis betűkkel, valahol hátul.
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bilbaosanyi-2
2026. június 12. 13:54
" növekszik a költségvetési hiány, egyre nagyobb problémát jelent az új katonák toborzása, miközben a háború finanszírozása is egyre jelentősebb terhet ró az államra." Szerencsére az ukránoknak nincsenek ilyen problémái.
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0
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nempolitizalok-0
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2026. június 12. 13:50 Szerkesztve
massivement6 2026. június 12. 13:46 Persze, a tél. 4 éve ezen vergődnek a putyinista, nyilasmoszkovita, narancskommunista komisszárok és nerjobbágyok." Az EU és az ukránok az ellenségeink szájszagú tiszaszar. Nem az oroszok akarnak eljutni 2 óra alatt a balcsiig, nem az oroszok nyomják el a magyar ksiebbséget, nem az oroszok nyomnának ide több tízezer bevándorlót te szájszagú majom. Amúgy miért nem segítesz ukránoknak te nyomorék, már majmokat is besoroznak.
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nempolitizalok-0
2026. június 12. 13:48
Ja, de előbb gyorsan elfoglalják Konsztaninovkát, mert rövidesen itt a tél, amikor tovább kell menniük.
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