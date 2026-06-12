Gyurcsány Ferenc két dedikálás közt elárulta, mikor tér vissza a politikába

„Akik azt hiszik, hogy az elmúlt évtizedekről fogok szólni a maga konkrétságában, azoknak csalódást fogok okozni” – mondta legújabb könyve kapcsán Gyurcsány Ferenc a 97. Ünnepi Könyvhéten. A volt miniszterelnököt az Index kérdezte a választás eredményéről, a DK elnökének visszavonulásáról, de érdemi választ nem kaptak. Gyurcsány ugyanis újfent egyértelművé tette, hogy még magántársaságokban sem véleményezi az aktuális történéseket, és ehhez meglehetősen konzekvensen tartja magát.

Fő vonalaiban ugyanazt gondolom a világról, mint egy évvel ezelőtt. A részletek pedig ma már nem érdekelnek, nem is követem őket

– fogalmazott, annyit hozzátéve, hogy érzelmileg természetesen a DK-hoz kötődik legerősebben, szeretné, ha sikeresek lennének, de Varju Lászlóról, a DK frissen megválasztott elnökéről nem mondott véleményt.