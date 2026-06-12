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varju lászló gyurcsány ferenc ünnepi könyvhét dk miniszterelnök

Gyurcsány Ferenc két dedikálás közt elárulta, mikor tér vissza a politikába

2026. június 12. 13:14

A volt miniszterelnök legújabb kötetét mutatta be a 97. Ünnepi Könyvhéten.

2026. június 12. 13:14
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„Akik azt hiszik, hogy az elmúlt évtizedekről fogok szólni a maga konkrétságában, azoknak csalódást fogok okozni” – mondta legújabb könyve kapcsán Gyurcsány Ferenc a 97. Ünnepi Könyvhéten. A volt miniszterelnököt az Index kérdezte a választás eredményéről, a DK elnökének visszavonulásáról, de érdemi választ nem kaptak. Gyurcsány ugyanis újfent egyértelművé tette, hogy még magántársaságokban sem véleményezi az aktuális történéseket, és ehhez meglehetősen konzekvensen tartja magát. 

Fő vonalaiban ugyanazt gondolom a világról, mint egy évvel ezelőtt. A részletek pedig ma már nem érdekelnek, nem is követem őket 

– fogalmazott, annyit hozzátéve, hogy érzelmileg természetesen a DK-hoz kötődik legerősebben, szeretné, ha sikeresek lennének, de Varju Lászlóról, a DK frissen megválasztott elnökéről nem mondott véleményt.

 Ha az ember elmegy, legalább jó ideig maradjon csendben 

– vélekedett. 

A volt miniszterelnök el sem tudná képzelni, hogy visszatérjen a politikába, miként azt sem, hogy a belátható jövőben bárkinek is adna érdemi politikai interjút.

A könyvhéten megjelent Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester is. Utóbbi azt mondta, nem lepné meg, ha Gyurcsány Ferenc egyszer visszatérne, és ő nem is beszélné le erről, mert 

függetlenül attól, ki mit gondol róla, az biztos, hogy egy karakteres szereplője volt az elmúlt évtizedeknek.

Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala

 

Összesen 8 komment

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nempolitizalok-0
2026. június 12. 13:59
Feri is abban bízik, hogy Poloskáék megbuknak.
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Ernest01
2026. június 12. 13:51
Hamarosan már Ő is jó lenne csak ne a Peti legyen.
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Toma78
•••
2026. június 12. 13:50 Szerkesztve
Na hallgass a szemüveges ovodásra Feri! Vissza ne gyere! Inkább nyitogasd lelkesen minden nap a dobozos söröcskéidet és élj a saját dimenziódban...👎👋 Hamarosan csatlakozik Nyakigláb Gergő és a Bamba el nem mondó Inas is nyugi....🖕🤡🖕
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melybuvar
2026. június 12. 13:28
Olyan sok itt a jellemtelen szaralak, még ünnepelni is fognak ... legalább elárulod, hogy hová dugtad a vízágyúkat, a könnygázt, meg az ukrán álrendőröket...jöjj böszme jöjj.
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