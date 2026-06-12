Gyurcsány Ferenc két dedikálás közt elárulta, mikor tér vissza a politikába

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A volt miniszterelnök legújabb kötetét mutatta be a 97. Ünnepi Könyvhéten.
„Akik azt hiszik, hogy az elmúlt évtizedekről fogok szólni a maga konkrétságában, azoknak csalódást fogok okozni” – mondta legújabb könyve kapcsán Gyurcsány Ferenc a 97. Ünnepi Könyvhéten. A volt miniszterelnököt az Index kérdezte a választás eredményéről, a DK elnökének visszavonulásáról, de érdemi választ nem kaptak. Gyurcsány ugyanis újfent egyértelművé tette, hogy még magántársaságokban sem véleményezi az aktuális történéseket, és ehhez meglehetősen konzekvensen tartja magát.
Fő vonalaiban ugyanazt gondolom a világról, mint egy évvel ezelőtt. A részletek pedig ma már nem érdekelnek, nem is követem őket
– fogalmazott, annyit hozzátéve, hogy érzelmileg természetesen a DK-hoz kötődik legerősebben, szeretné, ha sikeresek lennének, de Varju Lászlóról, a DK frissen megválasztott elnökéről nem mondott véleményt.
Ha az ember elmegy, legalább jó ideig maradjon csendben
– vélekedett.
A volt miniszterelnök el sem tudná képzelni, hogy visszatérjen a politikába, miként azt sem, hogy a belátható jövőben bárkinek is adna érdemi politikai interjút.
A könyvhéten megjelent Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester is. Utóbbi azt mondta, nem lepné meg, ha Gyurcsány Ferenc egyszer visszatérne, és ő nem is beszélné le erről, mert
függetlenül attól, ki mit gondol róla, az biztos, hogy egy karakteres szereplője volt az elmúlt évtizedeknek.
Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala