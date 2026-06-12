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burgenland azbeszttartalmú kőzet greenpeace kár Ausztria

Greenpeace: 1,6 milliárd eurónyi kárt okozott az azbesztszennyezés Magyarország szomszédságában

2026. június 12. 14:36

Ausztriában közel 2 milliárdos kárt okozott az azbeszttartalmú kőzet forgalomba kerülése.

2026. június 12. 14:36
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A Greenpeace becslése szerint az azbeszttartalmú kőzet forgalomba kerülése Burgenlandban legalább 1,6 milliárd euró anyagi kárt okozott – közölte pénteken a környezetvédelmi szervezet.

A sajtóközlemény szerint ennek nagyjából háromnegyedét az azbeszttartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. A Greenpeace úgy véli, hogy az osztrák szövetségi kormány kötelessége forrásokat biztosítani a katasztrófavédelmi alapból, és biztosítani a mérgező hatású kőzet költséghatékony ártalmatlanítását.

A környezetvédelmi szervezet számításait arra a becslésére alapozta, hogy 1990 óta körülbelül 26 millió tonna azbeszttartalmú kőzetet bányásztak Burgenlandban. Ebből mintegy 20 millió tonna rövid vagy hosszú távon azbesztlerakókba kerülhet, míg a fennmaradó rész, amelyet utak és más objektumok alapozására használtak, valószínűleg a környezetben marad. A hulladék 20 százaléka azbeszttartalmú aszfalt lesz, amelynek ártalmatlanítása még nehezebb, mint az azbeszttartalmú kőzúzaléké. Ez az elkövetkező évtizedekben a legtöbb útjavítást nagyon drágává teszi – állította a szervezet.

Herwig Schuster, a Greenpeace környezetvédelmi vegyésze arra is felhívta a figyelmet, hogy az 1,6 milliárd eurós minimális kár kiszámításakor csak tonnánként 50 eurót számoltak az ártalmatlanításért, ami az azbesztbotrány kirobbanása előtti ár fele. Ezt az alacsony árat csak akkor lehet elérni, ha gyorsan új, biztonságos hulladéklerakókat alakítanak ki, például a bezárt kőbányákban – mondta Schuster.

(MTI)

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Nyitókép: Filep István / MTI

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Összesen 15 komment

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gullwing
2026. június 12. 16:35
nuevas-reglastiszazsr egy szellemi fogyatékos. Olyan dolgokat ír le amiről fingja sincs mit jelent, a magyar tudása a legócskább ukrán szaréval vetekszik... agyhalott a szerencsétlen.🤣🤣🤣🤣 Nos az ilyen ápoltak miatt kár volt bezárni az OPNI-t
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gullwing
2026. június 12. 16:32
Nos itt van a kicsibuzi vitézi rendezze az osztrákokkal!
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bagoly-29
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2026. június 12. 16:18 Szerkesztve
Nos egy újabb környezetvédelmi hisztéria keltés! Erre garancia maga a Greenpeace-nek a megjelenése a témában! A méregzöldek vísitanek, a hivatalok bürokratái meg tercelnek, védve a saját hátsójukat! Az persze tény, hogy belélegezve az azbeszt káros lehet a tüdőre, persze bizonyos határérték és időtartam alatt, no de nem minden alkalommal s körülmény közt, amikor kimutatható a környezetben! Mai napig milliónyi helyen található meg az azbeszt a hullámpalában a z épületek tetején! S horribile dictu, anno az alpesi hegyivezetők rendszeresen rágtak azbeszt csíkot, hogy jobban bírják a hegymászást! Az ominózus azbeszt tartalmú kőzúzalék is csak por formában s folyamatosan belélegezve lehet ártalmas, aszfalt/beton alatt pedig hogyan? hu.wikipedia.org/wiki/Azbeszt
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nempolitizalok-0
2026. június 12. 16:07
nuevas-reglas 2026. június 12. 15:52 Ennyire ostoba volt a szarban kormany ebben is" Ti álltatok ki a Strabag mellett szájszag.
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