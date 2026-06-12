Greenpeace: 1,6 milliárd eurónyi kárt okozott az azbesztszennyezés Magyarország szomszédságában

A környezetvédelmi szervezet számításait arra a becslésére alapozta, hogy 1990 óta körülbelül 26 millió tonna azbeszttartalmú kőzetet bányásztak Burgenlandban. Ebből mintegy 20 millió tonna rövid vagy hosszú távon azbesztlerakókba kerülhet, míg a fennmaradó rész, amelyet utak és más objektumok alapozására használtak, valószínűleg a környezetben marad. A hulladék 20 százaléka azbeszttartalmú aszfalt lesz, amelynek ártalmatlanítása még nehezebb, mint az azbeszttartalmú kőzúzaléké. Ez az elkövetkező évtizedekben a legtöbb útjavítást nagyon drágává teszi – állította a szervezet.