Gyermekmolesztáló vagy áldozat? A Netflix alaposan utánajárt Michael Jackson vitatott ügyeinek

Amely ugye gondosan elhallgatott mindent a gyermekmolesztálási esetekkel kapcsolatban. Ez egyrészt védhető, hiszen Michael Jackson karrierjének csak az első felét, azaz a felemelkedését mutatja be, nincs információ arról, hogy akkoriban is gázos dolgokat tett volna. Másrészt mivel a produceri székben a családtagjai ültek, akik nyilván szeretnék, ha minél többen hallgatnák jó szívvel továbbra is a dalokat, borítékolható, hogy a készülő folytatás is elsumákolja majd Jackson sötét oldalát.

Az pedig biztos, hogy nem lehet könnyű a sztár rajongójának lenni, a Lostprophets esetében megtapasztaltam, milyen szembenézni azzal, hogy egy olyan embert kedveltem éveken keresztül, aki teljesen vállalhatatlan. De legalább minden kétséget kizáróan kiderült, hogy egy valódi szörnyeteg volt, Michael Jackson esetében viszont teljes a homály.

Annyit tudhatunk bizonyosan, hogy enyhén szólva sem ápolt egészséges kapcsolatot a gyerekekkel. Ez nem vitás, ő maga mondta el a Living with Michael Jackson című riportban,