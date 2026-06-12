Gyermekmolesztáló vagy áldozat? A Netflix alaposan utánajárt Michael Jackson vitatott ügyeinek

hogy szeret együtt aludni kiskorúakkal,
szerinte ez a szeretet legtisztább fajtája, de elutasította, hogy mindennek bármiféle szexuális töltete lenne. Akár volt, akár nem, ez tagadhatatlanul rendkívül beteges, hát még ha hozzátesszük, hogy az említett nyilatkozatot negyvenöt évesen tette olyan nyugodtsággal, mintha a lehető legtermészetesebb dologról lenne szó. Ha pedig megnézzük az HBO nagy port kavart dokumentumfilm-sorozatát, a Neverland elhagyását, könnyen gyomorpanaszaink lehetnek, miközben végighallgatjuk a két fiatalember, Wade Robson és James Safechuck nyilatkozatait; mindketten azt állítják, a sztár molesztálta őket. Viszont nem sikerült bizonyítani Jackson bűnösségét és azok, akik hisznek az ártatlanságában, úgy vélik, az említett produkció rendkívül manipulatív volt. Hiszen ott van például Macaulay Culkin, aki az énekessel gyerekkorában szoros kapcsolatban állt, és a mai napig állítja, az együtt alvás valóban csak alvásról szólt, semmiféle kényelmetlenséget sem tapasztalt a férfi viselkedésével kapcsolatban. Egyébként ugyanígy nyilatkozott Robson is, de aztán az HBO kamerái előtt megváltoztatta a véleményét.
És nem lehet elmenni amellett sem, hogy a gyerekeket nem cukrosbácsiként az utcán hálózta be, a szüleik pontosan tudták, hogy Jackson Neverland nevű mesés birtokán töltik az éjszakáikat, de az, hogy a világ egyik leghíresebb emberével, egy felfoghatatlanul vagyonos ikonnal ápolnak közeli kapcsolatot,