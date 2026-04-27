„Az életben vagy győztes leszel, vagy vesztes!” – a Michael Jackson-mozi viszont a langyos középszert is alig súrolja

Nem az volt a meglepő, amikor néhány évvel ezelőtt szárnyra kapott a hír, hogy nagyszabású film készül Michael Jacksonról, hanem az, hogy korábban senkinek nem jutott eszébe ilyen volumenben vászonra vinni a pop örök királyának finoman szólva is furcsa kanyarokat vett életét.

Mások mellett a Bohém rapszódia elképesztő sikere azonban úgy tűnik, meghozta a kedvet egy ilyen produkció elkészítéséhez. Ami, legalábbis a korábbi információk szerint, komplett történetet mesélt volna el a gyerekkori felemelkedéstől a sztár ötvenéves korában bekövetkezett haláláig, nem kikerülve a mai napig vitatott pedofilügyek ha nem is tisztázását, de legalább a felvetését. Ehelyett kaptunk egy végtelenül kilúgozott hollywoodi mesét, amelyben a dráma sem elég drámai és a tétek sem elég súlyosak. A sztori második fele, vagyis a nyolcvanas évek közepétől kezdődő szólóidőszak pedig – talán az utolsó feliratból is sejtetett folytatás reményében – még említés szintjén sem jelenik meg benne.